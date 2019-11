Bude Minář za rok demonstrovat proti opozici? Komentátor nevěřícně zírá, co to „Chvilky“ předvádějí

Kromě toho, že Mikuláš Minář znovu vyzval premiéra Andreje Babiše k rezignaci, pokud se nezbaví Agrofertu a taky neodvolá ministryni spravedlnosti Marii Benešovou, dal jasné úkoly i opozici. Té řekl, ať se do roka sjednotí a přijde s vizí, jak porazit Babiše. Na Letné tak zaznělo i známé do roka a do dne.

To Holec hodnotí jako významný posun. Minář se s vedením opozičních stran sešel už před druhou demonstrací na Letné a právě tady jim tlumočil své požadavky veřejně. „Opozice se tak vlastně nyní přidala k Babišovi, i ona zná své úkoly,“ dodává komentátor.

Předpokládá však, že stejně jako Babiš své úkoly nejspíš nesplní. „Kromě Pirátů, kteří jsou v opozici i k opozici, totiž ve Sněmovně sedí hned čtyři opoziční strany, jimž se program poslední dobou zúžil na boj proti Babišovi: ODS, TOP 09, STAN a lidovci,“ zmiňuje Holec s tím, že problém je, že ani jedné straně nepřinesl žádný velký úspěch.

Poukazuje zároveň na problém pravicové opozice, kterým je její roztříštěnost i to, že postrádá charismatického lídra, který by oslovil 30 % voličů podobně jako kdysi Václav Klaus či Miloš Zeman a dnes Babiš. „To by se čtyři současné opoziční strany musely v podstatě rozpustit, spojit v jednu a dát si inzerát na šéfa, jemuž bude věřit víc lidí než Jiřímu Pospíšilovi, končícímu předsedovi TOP 09,“ podotýká Holec.

„To všechno se ale nejspíš nestane a i opozice zřejmě Mináře zklame podobně jako Babiš, který jeho požadavky odmítl jako absurdní,“ predikuje Holec. „Otázka je, jestli pak Milion chvilek začne na Letné demonstrovat i proti ní. Možná se ale stane spíš něco jiného. Minář prostě zjistí, že to musí ‚zvednout‘ sám, a půjde do voleb,“ uzavírá komentátor a dodává, že své mobilizační schopnosti si už Minář vyzkoušel, a navíc by to zase jednou bylo „do roka a do dne“.

Psali jsme: Pozorovatelé: S Milionem chvilek to nevypadá dobře. Pokud na Letnou nepřijde minimálně 100 tisíc lidí... Komentátor u Xavera četl program Milionu chvilek. A pak to přišlo: Sekta! Minář Ježíš. To je ten moment, kdy vás to vyděsí... Pojďte si připomenout Listopad, platí to svazák Sekyra. A jeho koně Halík, Pehe, Žantovský... Milion chvilek: Přirovnání, ze kterého se... Zapotí. A výzva kvůli Kellnerovi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.