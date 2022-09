Bude chtít Babiš proces v zahraničí? Chvilkaři přivezli před soud klec. Toto způsobili

reklama

„Demonstrace u Sněmovny na podporu toho či onoho politického rozhodnutí jsou legitimní a patří k demokracii. Demonstrace u soudu na podporu toho či onoho rozsudku o vině a trestu jsou nešťastným nepochopením principů právního státu. To se nemělo stát,“ poznamenal na svém twitterovém účtu Miroslav Kalousek.

Demonstrace u sněmovny na podporu toho či onoho politického rozhodnutí jsou legitimní a patří k demokracii. Demonstrace u soudu na podporu toho či onoho rozsudku o vině a trestu jsou nešťastným nepochopením principů právního státu. To se nemělo stát. https://t.co/5i0UaMn4Z1 — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) September 12, 2022

„Zakázané to není a je to jinde i obvyklé. Jde-li o vyjádření občanského postoje, tak to nevylučuji. Klec s kavalcem předjímá rozhodnutí, ale to není u autorů nikterak překvapující, spíše naivní a nepřiměřené,“ okomentoval Stanislav Křeček, veřejný ochránce práv, ombudsman.

„V některých zemích bývá porota během procesu izolovaná od světa, ani noviny nesmí číst. To je asi extrém. Ale úplně opačný extrém je ten náš. Dostat soudce pod tlak všemi prostředky, hlavně aby rozhodl na objednávku,“ konstatovala Daniela Kovářová, prezidentka Unie rodinných advokátů, kandidátka na senátorku, bývala ministryně spravedlnosti.

„Pan Babiš bude mít mnoho pádných důkazů pro soud v zahraničí, jak jsou v ČR dodržovány podmínky pro ‚spravedlivý proces‘, zejména ze strany pochybných spolků, jako je Milion chvilek pro demokracii. Zejména ten má demokracie plná ústa, ale rád by, aby zde fungovala jen ta jeho svérázná a zcela pokřivená ‚demokracie‘ plná nenávisti a zavrhování jemu nepohodlných osob,“ sdělila Marie Benešová, bývalá dvojnásobná ministryně spravedlnosti.

„Soud je povinen rozhodovat nestranně a nezávisle. Demonstrace před budovou soudu mohou dát žalované straně argument, že jimi je nezávislost a nestrannost soudu ohrožena, takže mohou být ve výsledku kontraproduktivní. Na druhou stranu právo demonstrovat má v naší zemi každý,“ upozornil Michael Canov (Starostové pro Liberecký kraj), senátor za obvod Liberec, místopředseda ústavně-právního výboru Senátu ČR.

„Dnešní soud s bývalým premiérem a předsedou strany, miliardářem Andrejem Babišem ukazuje, že demokratické instituce v Česku fungují. Začal proces s politikem. A je to v pořádku. Nikdo, ani ti nejbohatší a nejmocnější, si nemohou být jisti, že jim všechno projde. Předjímat výsledek je v tuto chvíli předčasné, každý má právo na to, aby jeho věc byla posouzena spravedlivě,“ konstatoval Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátské strany, místopředseda ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny.

„Nejsou. Soud by měl být nezávislý. Ale stejně nejsou v pořádku vyjádření bývalého premiéra, že jde o politický proces,“ okomentoval Aleš Dufek, poslanec KDU-ČSL, místopředseda ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny.

„Ona demonstrace před soudní budovou je samozřejmě zcela nepřípustná. Myslím, že asi nejen já, ale i většina lidí to vnímá jako nátlak na justici, připomínající doby dávno minulé,“ domnívá se Zdeněk Hraba (STAN), senátor za obvod Benešov, místopředseda ústavně-právního výboru Senátu ČR.

„V kontextu toho, jaký mediální nátlak Babiš předvádí a jakou show se z této kauzy snaží udělat, jsou v tomto případě demonstrace oponentů zcela namístě,“ myslí si Patrik Kunčar (KDU-ČSL), senátor za obvod Zlín, místopředseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu ČR.

„Pokud by Chvilky věděly, že soud je závislý a podjatý, pak je to v pořádku,“ uvedl Jiří Čunek, senátor za obvod Vsetín, místopředseda výboru Senátu ČR pro záležitosti Evropské unie, bývalý předseda KDU-ČSL a hejtman Zlínského kraje.

„Tento způsob demonstrace se mi nezdá vhodný. Samozřejmě ctím právo vyjádřit názor, ale vystavovat klec s kavalcem je nevkusné a připomíná mi to nechvalně známé lidové soudnictví. Objektivitě soudního rozhodnutí to nijak nepřispěje. Jako advokátka respektuji nezávislou soudní moc jako jeden z pilířů právního státu,“ vysvětlila Adéla Šípová (nestr. za Pirátskou stranu), senátorka za obvod Kladno, členka ústavně-právního výboru Senátu ČR.

„Jako člen mandátového a imunitního výboru se k těmto věcem velice nerada vyjadřuji. Jako právník mohu říct pouze to, že každý má listinou zaručené právo na spravedlivý proces a všichni zúčastnění by to měli mít na paměti,“ sdělila Lucie Potůčková, poslankyně STAN, místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny, starostka městyse Mladé Buky.

„Je ostudné, že se u nás projednávají kauzy typu Čapí hnízdo až po tolika letech, navíc zrovna před komunálními a senátními volbami. Demonstrace Milionu chvilek před soudem nejsou namístě, protože se snaží na sebe upozornit a ovlivňovat rozsudek nezávislého soudu. Milion chvilek měl již minimálně tři měsíce demonstrovat na Václavském náměstí anebo na Letné za odvolání Rakušana z funkce ministra vnitra z důvodu prorůstání korupce a organizovaného zločinu do hnutí STAN prostřednictvím Michala Redla aktuálně vazebně stíhaného v kauze Dozimetr. Takže Milion chvilek pro demokracii by se měl přejmenovat na Milion chvilek pro korupci a organizovaný zločin a vyrazit na Letnou. V tomto případě bych zvažoval se i účastnit,“ uvedl Radovan Vích, poslanec SPD, předseda kontrolního výboru Poslanecké sněmovny.

„Jakékoliv ovlivňování jakéhokoliv soudního řízení je za hranou. Soudy musejí rozhodovat podle zákonů, nikoliv podle názoru určité skupiny lidí. Estráda před soud podle mě nepatří. Ale rozumím tomu, že Milion chvilek chce medializaci. Škoda že se neangažují v oblastech, které teď Česko skutečně trápí,“ okomentoval Ondřej Knotek, europoslanec za hnutí ANO.

„Demonstrace před soudem je hloupá. Kauza se strašně vleče a je to už vážně otrava. Výkřiky všech demonstrantů a politiků jsou zbytečné. Fanoušci pana předsedy Babiše ho budou obdivovat, i kdyby spáchal cokoliv. A jeho odpůrci mu zase nic neodpustí. To, že je za Čapím hnízdem lumpárna, je jasné každému. Jestli ale někomu prokážou trestný čin, je něco jiného. Ne na každou lumpárnu trestní právo stačí. Soud by měl rozhodovat pod veřejnou kontrolou, ale nezávisle,“ upozornil Michal Šmarda, předseda ČSSD, starosta Nového Města na Moravě.

„Milion chvilek dnes bohužel ukázal, že právní stát mu neříká nic nebo jen velmi málo. Klecové divadlo před soud nepatří. Ovlivňování rozhodování soudu takovým způsobem si bohužel nezadá s praktikami 50. let 20. století, kdy docházelo k hromadným petičním akcím požadujícím pro nevinné v politických procesech vysoké (často i hrdelní) tresty, nebo k organizovaným mítinkům ‚rozhořčených pracujících‘ končících takovými peticemi a výzvami. Tlak na nezávislost justice je v moderním demokratickém právním státě nepřijatelný v jakékoliv kauze. Rozhodování o vině a trestu přísluší pouze nezávislému soudu, nikoliv jakémukoliv aktivistickému spolku,“ vysvětlil Michal Hašek (ČSSD), bývalý hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů.

„Demonstrace by měly být proti dotacím obecně a před Úřadem vlády, nejen před soudem kvůli dotacím pro Babiše. Svobodní tvrdí, že dotace je potřeba postupně všechny zrušit. Korupce je jen důsledek, dotace je skutečná příčina. Dotace totiž křiví trh i charaktery lidem. Kdyby se politici řídili slovy Jaroslava Kubery, nemuseli jsme se těmito otravnými problémy zabývat. Podle něj by měly být dotace trestným činem, minimálně sprostým slovem. O motivaci Milionu chvilek si nedělám iluzi. Když totiž Svobodní přinesli na akci Milionu chvilek minulý rok velké bannery ‚Dotace jsou příčina‘ a ‚Babiš je důsledek‘, vypískali nás, protože jim vadí dotace jen pro někoho,“ připomněl Libor Vondráček, předseda Svobodných.

„To, co předvádí Milion chvilek, je politický hyenismus. Víc slov si to nezaslouží,“ sdělila Zuzana Majerová, předsedkyně Trikolory.

„Taky už mohli vymyslet něco originálnějšího. V kleci už byli zavření předseda Senátu doktor Petr Pithart a exvicepremiér ČR Ivan Pilip. Demonstrace v naší zemi jsme si zvykli dělit na ‚naše‘ a ‚proti našim‘. Není důležité, kdo přitom vládne. Vždy se něco najde, přitom se všichni zaštiťují, že jsme a žijeme v právním státě, který jen dává těmito rekvizitami nezávislým soudům jakousi mnemotechnickou pomůcku,“ ohodnotil Pavol Lukša, předseda strany Dobrá volba 2016, starosta Čeladné.

„Soud je nezávislý a jakékoliv jeho ovlivňování je nepřípustné. Máme ale svobodu shromažďování, nicméně vše musí mít svoji důstojnost. I demonstrace,“ upozornil Marian Keremidský, první místopředseda Strany práv občanů.

„Každý má právo na spravedlivý proces. Demonstrovat před budovou soudu, to už je přes čáru! A k organizaci Milion chvilek se vyjadřovat nebudu, to mi ani nestojí za to!“ prozradil Jan Birke, starosta Náchoda, bývalý poslanec ČSSD.

„V civilizované společnosti se před soudem protestuje proti justiční zvůli. Třeba na podporu lidí jako Julian Assange. Ten je její obětí už zhruba deset let. Teď mu hrozí dvakrát 75 let v americké base. Kandrdasům z Milionu chvilek nestojí ani za zmínku. Okatě selektivní je i dnešní divadýlko. Tady se rozkradla kvanta podniků za desetitisíce miliard. Zloději se pošklebují s golfovou holí v ruce. Gážisté Milionu chvilek si je opruzovat netroufnou. Umějí jen účelové trapasy. Dvojí metr trčí i z toho, co předvádějí dnes,“ napsal Josef Skála, ředitel Institutu české levice, kandidát na prezidenta.

