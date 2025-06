Pohroma visí i nad námi. Co se neví o válce Íránu s Izraelem

Dle záběrů ze sociálních sítí se zdá, že Írán opět Izraeli vracel úder z 13. června. Írán měl údajně použít hypersonické střely, které zasáhly v Haifě.

Nizozemskopalestinský analytik Mouin Rabbani konstatuje, že vzhledem k tomu, že ohledně vojenských cílů Izrael praktikuje cenzuru, tak není možné hodnotit skutečný rozsah škod kromě těch, které skrýt nejdou a které jsou publikovány.

Ovšem podle něho budou mít údery velký, až masivní dopad na izraelskou ekonomiku. A to ani ne proto, že by byly škody tak velké a počet obětí tak vysoký. Ale protože izraelská ekonomika je závislá na zahraničních investicích. „Pokud je něco, čemu se naprostá většina zahraničních investorů vyhýbá jako moru, pak jsou to válečné zóny a politická nestabilita,“ konstatuje.

K tomu dodává, že Izrael je velice závislý na svém technologickém sektoru. A ten je vysoce mobilní. „Předpokládám, že dojde k podstatnému stěhování do stabilnějších částí světa a k rostoucímu odlivu mozků, protože izraelský talent je verbován a snaží se nechat naverbovat v zahraničí,“ odhaduje s tím, že známky toho, že se tak děje, tu již byly před posledním „vojenským dobrodružstvím“ Izraele. A vzhledem k tomu, kolik úderů Izrael dostal, bude izraelský a potažmo americký průmysl s obrannými střelami mít potíže se sehnáním zákazníků.

Izraelsko-íránskému konfliktu se věnuje také analytik Simplicius , který s odkazem na New York Times a agenturu Axios poukazuje na to, že Izrael nemůže zničit íránský jaderný program, protože postrádá tzv. bunker buster bomby (bomby s vysokou penetrací – pozn. red.) a také nemá strategické bombardéry. Ty vlastní ze spojenců Izraele pouze Spojené státy.

Analytik má za to, že izraelským plánem bylo vylákat Írán k takovému odvetnému útoku, že USA vstoupí do války na straně Izraele, aby Írán „dodělali“. Takže teď podle něho záleží na Trumpovi, zda se nechá do této války vlákat. „Je to metafyzická křižovatka: Trump buď zůstane věrný svému kvazi-spirituálnímu poslání zlepšit svět, nebo utopí USA v krvi neokonzervativního imperialismu,“ říká.

„Vše záleží na Trumpově rozhodnutí – ale pokud se rozhodne do války nevstoupit, pak izraelské údery po několika dnech poleví a obě strany se pravděpodobně budou snažit o deeskalaci a obě před svým domácím publikem vyhlásí „velké vítězství“. Izrael bude fabulovat řadu cílů, které byly ‚splněny‘, a to bude vše. Poté se domácí situace Izraele rychle zhorší, protože nikdo nebude přesvědčen, že Izrael něco ‚vyhrál‘ nebo že Íránu způsobil nějaké vážné škody,“ dodává.

Pokud se naopak Trump nechá do války zatáhnout, pak jsou dle analytika dvě možnosti. Buď „nastane peklo“ a Írán uzavře Hormuzský průliv, což pošle svět do ekonomické vývrtky, nebo Trump, aby uspokojil Izrael, uskuteční pár „devastujících“ úderů, prohlásí, že íránská zařízení pro vývoj jaderných zbraní byla zničena, a pak začne s deeskalací. „Beru to tak že je šance 70 ku 30, že v USA převládnou rozumnější hlavy a Trump se rozhodne do války nevstupovat a věci půjdou cestou první varianty, ale uvidíme, jak se to vyvine,“ zhodnotil.

Jak poznamenal ve své předchozí analýze, Írán nemá schopnost si Izrael podrobit a jak se shodují i další, bombardování konvenčními střelami a letecké útoky nedonutí protivníka ke kapitulaci. Írán nemá s Izraelem pozemní hranici, tudíž ani pozemní operace nepřichází v úvahu.

