Výzva Fialovi z řad jeho ODS jde dále, než kdo čekal

Bájná lhavost 3

Bájná (Bájivá) lhavost (pseudologie, mýtománie) je trvalá a obtížně léčitelná duševní porucha.

Jsou různá pojmenování pro duševní poruchu osobnosti, jejíž podstatou je chorobná touha po smyšlenkách a lžích, někdy i fantastických, prezentovaných jako fakta. Ovlivňuje plně osobnost mýtomana, stejně jako droga je schopná ovládnout svého nositele do té míry, že se pro něj stane každodenní nezbytnou a trvalou potřebou.

Je velmi pravděpodobné, že zpravodajské firmy věděly o přípravě a vlastní realizaci vládní bitcoinové transakce. A to včetně plánu na nezbytně související následnou informační kampaň. Tentokrát jsou ale ve hře požitky v řádu mnoha desítek miliard Kč. Protože bylo nutno pro předcházející „manažersky nezvládnuté inkluze“ (Dozimetr, Kampelička) získat statut vymlčitelnosti a zároveň zahájit klamné operace pro potlačení všech souvislostí s daleko významnějším, doslova megapodvodem: systému emisních povolenek ETS2. Bylo nutno přitvrdit. Ať byl architektem bitcoinové habaďůry kdokoli, zjevně se dobře orientoval v nikdy nekončící hladovosti většiny politiků a státních institucí. Kombinace hladovosti a lhavosti vládnoucích je pro každou organizovanou společnost doslova vražedná. A tak spojil příjemné s užitečným.

Příjemné: vybraným v yvoleným vytvořit polštář pro bezproblémové překonání pravděpodobného ekonomického kolapsu, který obsahuje i válečný konflikt. Překonáním rozumím především možnost volby vhodné lokality k pobytu v rámci celého současného světa.

Užitečným: připomenout vládnoucím v ČR, k čemu se zavázali a komu vděčí za své postavení.

V Bájné lhavosti 1 jsem duševní poruchu mýtománie uvedl vysvětlením, co si pod touto lékařskou diagnózou představit. I když již v té době současná vláda přinesla bezpočet důkazů, že její členové jsou touto nemocí neléčitelně zasaženi, nepředpokládal jsem, že největší důkaz morální zvrhlosti a následné lhavosti celé vlády a některých státních institucí přinesou především dvě ministerstva. Spravedlnosti a financí. Vše pak neopakovatelně rámuje předseda vlády a ODS Petr Fiala. A je tu bitcoinová aféra, kterou křesťan – poslanec Benda, považuje za hloupou, uměle vytvořenou. A ve srovnání s cca deset let pěstovanou kauzou Čapí hnízdo za nicotnou. V této chvíli se především funkcionáři ODS chovají v duchu výroku Petra Fialy o právu na korigované informace. Všichni zásadní aktéři, kterým je dovoleno v současné době mluvit za ODS k této aféře, prokázali svým předchozím chováním nebo činy rozsah své morální a duševní zhýralosti. Zde mám na mysli nasazení poslance Bendy a poslankyně ‚Jitky‘ Decroix. Skoro vždy lhali, nebo podváděli. Nejčastěji ale obojí. A dříve či později se znovu potvrdilo, že tím hlavním pohonem pro toto chování byl vždy majetkový prospěch, a to v jakékoliv formě. Ať je to již další akademický titul, politický vzestup nejen v rámci vlastní strany nebo se zmocnit moci a panovat třeba pomocí manipulace ostatními. Důkazů kolem sebe vidíme bezpočet, a ještě je korigovaně přibližují veřejnostátní sdělovadla. S těmito příklady a jejich dalšími modifikacemi jsou vždy neoddělitelně spojeny peníze. Jen v posledních čtrnácti dnech bylo předloženo bezpočet informací, a to i samotnou ODS, které zcela opravňují požadavek na demisi celé vlády. A to v prvém sledu. Ve druhém, ten se týká jen ODS, pak není od věci uvážit dvě možnosti:

1. Tak, jak jsem navrhoval v Bájné lhavosti 2, bez ohledu na blížící se parlamentní volby (nebo právě proto), svolat mimořádný volební kongres ODS a nechat členskou základnu rozhodnout, jak dál. Zdůrazňuji členskou základnu. Ne predestinované jednotlivce, kteří fakta a reálný život vyměnili za předstíranou víru. Zde si proto vůbec nejsem jistý hodnotou předurčených delegátů, protože kvalita přetvářky, spolu s výškou případné hypotéky, převyšuje míru obvyklou i u kandidátů do někdejší KSČ (platí hlavně pro počátek let osmdesátých minulého století a dále).

2. Pokud se ukáže, že rozsah a velikost korekce se vlastně rovná zrušení ODS, pak stranu zrušit. Pokud by snad někdo toto řešení považoval za nesmyslné, pak mu doporučuji, aby si vybavil třeba výsledky hospodaření současné vlády jen za poslední čtyři roky. Dopady rodinné (populační) politiky, stále se zrychlující ústup z kvality zdravotních služeb, naprostou a nevídaně drzou manipulaci se zákony včetně Ústavy ČR (valorizace důchodů, úprava volebních pravidel, podpora režimu adorujícího německý nacismus a v neposlední řadě prakticky permanentní aplikace tzv. dvojího metru). Byl by to předlouhý seznam.

A představitelé ODS ho prosadili a realizovali z velké části během čtyř let. Zde je potřeba hledat hlavní příčinu nárůstu zadlužení o bezmála 1,5 bilionu Kč za volební období.

Dále je zbytečné popisovat vše, co je o státním obchodování s bitcoiny doposud známo, protože zásadní rozhodnutí a postupy jsou dostatečně popsány. Jen pro zajímavost: jaksi mimochodem vešlo ve známost, že vláda disponuje kryptopeněženkou (!?). Vnucuje se otázka: jenom jednou? Pro jaké a čí operace? Důležité je ale jen jedno. Princip nabídky a poptávky.

Poslední výroky především německých generálů včetně německého ministra obrany, ale hlavně německého kancléře, který se zřejmě „inspiroval“ 80 let starou německou (rodinnou) zkušeností v hledání nového životního prostoru, mohla vyvolat potřebu pojistit se na zlé časy. Ostatně Němcům s jejich dvěma pokusy o „spravedlivé“ rozdělení životního prostoru jiných zdárně sekundují někdejší „spojenci“ Československa. Inovace spočívá jen v tom, že se k tomuto válečnickému triumvirátu teď připojily i jejich tehdejší oběti. Možné naplnění pravdivosti výroku Petra Fialy, že „jsme ve válce“, je jen vedlejším produktem. Není proto vůbec vyloučeno, že oněch v současnosti minimálně 12 miliard Kč bylo podle předem dohodnutého klíče rozesláno současným elitním aktivistům.

Závěr: Konzumace moci současnou vládnoucí garniturou, ale i některými státními institucemi, spojená se zcela neadekvátními, především finančními, požitky má za následek nejen realizaci bitcoinového scénáře, ale i stále reálnější možnost zavlečení do válečného střetu po boku někoho, kdo občany ČR dlouhodobě pohrdá. A právě chování Petra Fialy a vlády ČR toto pohrdání činí vlastně oprávněným.

Jiří Minčič, člen MS ODS Liberec. Psáno 08/06/2025 - 15/06/2025

