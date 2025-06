„Otakare, vylez.“ Gulyáš nastupuje tvrdě do voleb

Michale, když jsme spolu mluvili naposledy, zmínil jste, že budete kandidovat do poslaneckých voleb za STAČILO!. Co vás k tomu vedlo? A čím chcete voliče oslovit? Co podle vás od voleb čekají?



Ano, jsem na kandidátce za Středočeský kraj, jako nezávislý. Dovedla mě k tomu definitivně tahle vláda a pochopení, v jaké fázi se ocitá před pětatřiceti lety vymodlený kapitalismus, což osvětlím v průběhu rozhovoru. Jsem konzistentní v základu toho, co kritizuji a co propaguji celá léta, jsem tradicionalista s pochopením pro rozumný vývoj. Odjakživa podporuji svobodu projevu, právo na střechu nad hlavou, dostupné zdravotnictví a vzdělání. Vyznávám skutečnost, že lidé nejsou otroci, proto se s nimi nesmí tak jednat, že pravda žije i metr pod zemí a země, kde se jedinec a národ zrodil, patří těm, kteří v ní žijí v dobrém i ve zlém. Věřím v mír, protože válka je zlo a všichni, kteří se jí nechtějí vzdát, jsou kmenem zla, ať už pocházejí odkudkoliv. Takový je můj postoj a vezmu to po několika základních obrysech.



Můj domov je tady v ČR a ta je na prvním místě. Od toho se odvíjí zcela zásadní premisa, že EU, jíž jsme součástí, je až na druhém místě. Možná na třetím a v jistém slova smyslu až na tom posledním, pokud bude její kostnatá a toxická podstata politicky nevyléčitelná. Stane-li se tak, že bych byl zvolen, budu nápomocen v našem zákonodárném sboru nápravě všeho toho chybného a pochybného, co nám členství v EU přineslo, jako je Green Deal, migrační pakt, pozvolná potravinová závislost, hrozící přijetí eura, dotace neprůhledných projektů, které v konečném důsledku ohrožují naši bezpečnost (např. evropské dotace na výstavbu obecního bydlení, do kterého potom budou tiše umísťováni migranti, různá nařízení, která nás pozvolna zbavují národní identity apod.), zabránění odsávání nezdaněných cca 400 až 450 miliard korun z republiky na různých dividendách do zahraničí atd. Má-li EU ještě obstát, musí dostat „skotské střiky“ v podobě personálního, a především systémového charakteru, aby se vzpamatovala a navrátila se ke své demokratické podstatě, pro kterou jsme ji kdysi volili, což jest; volný pohyb, volný obchod a respekt k národní identitě. Všechno více či méně EU porušuje. Volný pohyb umožnila migrantům, hodlá je přidělovat proti národní vůli, obchod podřídila regulaci a z dotací vytvořila systém závislosti, bezpečnost ohrozila svým/naším angažmá v rusko-ukrajinském konfliktu. Pokud jde o identitu, tak tu nám sebrala svou zahraniční politikou, nutno přiznat bezzubou až trapnou. O státech a jejich vnitřní politice pomalu rozhoduje Evropská komise a český Parlament většinou schvaluje toto oslabování nezávislosti ČR.



Pokud jde o obranu, je třeba nastolit si otázku, jsme-li země armády obranné, nebo útočné. Je jasné, že obranné, nejen pro náturu českého vědomí, ale i pro velikost území. (Naprosto nechápu, proč máme snášet se Západem jeho koloniální karmu a s koalicí válečné komplikace mezi Ukrajinou a Ruskem.) Tak tedy je třeba národ do obrany vlasti opět zapojit. Nikoliv dvouletou buzerací, ale např. ročním výcvikem na středních a vysokých školách a profesionalizací kádrů.



Znamená to ovšem další důležitou podporu, a to ve vzdělávání. Pro mladou generaci totiž není stát a národ žádná hodnota. Pak se ovšem nesmíme divit, že naše občanské standardy upadají a cizí soukromý sektor zasahuje do dostupnosti.



Bydlení je příkladem snad nejkřiklavějším. Každý má právo na střechu nad hlavou, ale neznamená to, že se musí stát podmaněným zajatcem zahraničního bankovního systému. Stavět více, stavět více státních bytů legislativně pojištěných pro užívání českými občany.



Myslím, že lidé očekávají, že si jich politici konečně všimnou nejen o volbách, kdy si žádají jejich hlasy.



Za sebe, jako nezávislý kandidát za hnutí STAČILO! říkám, že tenhle systém, který nám vybujel za 35 let v zemi, je neudržitelný.



A jinak, co se mě týče, se mnou by určitě v Parlamentu nebylo smutno. Na to se můžou ti, co budou veslovat ve vládě, ať to bude kdokoliv, na sto procent spolehnout. Budou-li veslovat proti národním zájmům a potřebám, budu vlnit, seč to půjde, proti takovému proudu.

Celkově, jak vnímáte atmosféru v ČR jen pár měsíců před volbami?



Lidově řečeno jako „maso“. A to to teprve začalo. Hlubokým příkopem rozdělená společnost už zde přežívá na tiché nenávisti, mnohdy již otevřené nenávisti. Příznivci liberálního pohledu na svět vůbec nepochopili, že je konec, že globalismus je mrtvý, že pád dolaru a případně brzké zhroucení trhu s cennými papíry zaútočí na jejich majetnické potřeby, že jejich chrám „pohodičky“ se sesype jako ztrouchnivělá, dávno vyžraná stodola.



V rozhovoru s publicistou Pavlem Černockým jste mluvil o tom, že od té doby, co jste se začal kriticky vyjadřovat k politické situaci, obrátili se k vám zády někteří lidé v showbyznysu. Můžete to prosím trochu rozebrat?



Ano. Nikdy jsem o tom za celých těch tři a půl roku nemluvil. Co bylo před vpádem Ruska na Ukrajinu, to bylo spíš upozorňování na to, co už je dnes politickou a mocenskou realitou, byly to moje literární provokace, kterými jsem upozorňoval na to, že nebude dobře. Ale po tom, co jsem ve veřejné debatě na jedné televizi v přímém přenosu dne 24. 2. 2022, tedy zčerstva, prohlásil, že se směji sankcím kolektivního Západu, že nemám nic proti Rusům, protože jsem mimo jiné vyrostl na jejich dramatice, literatuře, hudbě a dalším umění, protože chápu slovanskou duši a příslušnost, tak se na mě snažili uvalit bojkot v jedné televizi, kterou nechci rozhodně před nikým poškozovat. Nějakou dobu bojkot fungoval, pak se vše opět dostalo na celkem normální koleje. Překvapivě byl mezi iniciátory člověk, kterého jsem si vážil a v mém hodnotovém měřítku měl místo na jedné z nejvyšších pozic. Aby to ale nevyznělo paušálně, nebyli to všichni, kdo se obrátili zády. Byli to jen ti nejfanatičtější „mydliči“ schodů, takových je dost i v dobách klidných. Teď, když situace kulminuje, je to citelnější. Stojím na jiném ideovém břehu a hodnotové pozici. Není to nic neobvyklého, všechny totalitní systémy mají své příznivce a odpůrce, své rebely a své biřice. Jedinci, nebo konformní skupina, co tvrdí, že tahle vláda nezavedla totalitní manýry, nebojím se konstatovat, že mafiánské, ti se ve svém hodnocení mýlí, nevím, jestli záměrně, nebo prostě slepě. Živoucím transparentem této vlády je Otakar Foltýn fašizující společnost svým prostoduchým programem tzv. strategické komunikace, založené na opakování protiruských hesel a nazýváním občanů sviněmi. Když jsem zaregistroval prohlášení jednoho mladého herce, že napálí každého, kdo mu řekne, že je tu totalita, musel jsem si smutně přiznat, že někteří talentovaní, dokonce i mnozí významní umělci mají pekáč na mozku. Ale jestli pod tím pekáčem je opravdu mozek…? To nejsem schopen potvrdit. Škodí si, protože doba se brzy změní a oni se nevyhnou kategorizaci doživotního osla. Ale ono to asi nevadí, všechno vyvětrá… Mě spíš mrzí, že nejsme schopni o tom kultivovaně debatovat, ale kopeme příkopy a házíme po sobě exkrementy. To je trapné.

K takzvané bitconové kauze jste se nám už vyjádřil v anketě, přesto, co říci k jejímu „vývoji“? A co říkáte na to, že Blažka na jeho pozici nahradila Decroix?



„Otíku, volám tě k práci! Můžeš nam strategicky vysvětlit, co to vyplavalo za špičku ledovce na tvého zaměstnavatele? Proč mlčíš?“ ptáte se na svém facebookovém profilu. Co byste od Otakara Foltýna v souvislosti s touto kauzou očekával?



Tak ještě jednou o Otíkovi; čekal bych, že vyleze a definitivně řekne: „Měl jsem slabou chvilku a pár měsíců si užíval ve Strakovce, dělal haura s dobrým rozpočtem, mohl jsem si hrát na hrdinu... Promiňte, považoval jsem to prostě celé za příležitost a mých 200 IQ mě nakonec zklamalo, protože EQ mám jen 10, intuici 0, svědomí –50 a charakter neměřitelný.“



A co například od Milionu chvilek pro demokracii?



Jestli jim z těch sorosovských peněz něco zůstalo, tak by mohli ještě naposledy udělat nějakou pěknou demonstraci. Nemusí to být na Letné ani na Václaváku, stačí malé, útulné škvárové hřišťátko někde u lesíčka, aby byl klid pro mainstreamová média a prostor pro budoucí postprodukci, která nám ukáže statisíce odhodlaných liberálních demokratů. Vystoupit by mohl stálý host Halík, ošuntělý Mikuláš, nějaký ten dramatický recitátor, taky Evča Decroix by veřejně přísahala na ten nejnezávislejší a poctivý audit, rozdávaly by se odznáčky s heslem: „Jde o všechno! O nic nechceme přijít,“ Jarda Hutka by zazpíval „Havlíčku, Havle…“ v nové verzi „Pavlíčku, Pavle“, prostě takový happening na rozloučenou se starou, dobrou liberální pohodičkou. Nadávalo by se na dezoláty, hodně na Putina, na Babiše, na komunisty, ale nekoukalo by se směrem na Pražský hrad, aby si Kolář nemyslel, že mu pomlouvají KGB agenta, dnes NAŤÁKA jako poleno. Pak by se pozdravilo v jinokrajštině, nějaký vlajky by taky proběhly, Trumpovi by se tak nějak vyčinilo za tu zradu Evropy… Prostě takové hezké rozloučení s vlhkými sny před probuzením do reality. Asi se to nestane. Škoda, že zůstanou zalezlí, nejspíš se vyčerpal celý milion chvilek a teď zůstane jen jeden dlouhý čas na přemýšlení... nebo zapomínání, nebo převlékání?

Pojďme na další téma a podívejme se při té příležitosti na Slovensko. Ostrá slova použil slovenský premiér Fico na adresu českého europoslance Zdechovského, který vedl v minulých dnech misi europoslanců z výboru pro rozpočtovou kontrolu, kteří na Slovensku kontrolovali čerpání evropských dotací. Na adresu europoslance prý padla slova o „podivínovi“ či „nájemném politickém vrahovi“. Co na to říkáte a co na zmíněnou „misi“ jako takovou?



Pan Zdechovský je srandovní figurka, trochu drahá na můj vkus, ale na konci svého mandátu si pro nás určitě připraví excelentní číslo. Zaprdí jako rozvázaný balonek, zasmrdí a odletí do zapomnění bez toho, aniž by tady zanechal jedinou smysluplnou stopu. Teď se „vznášel“ na Slovensku, ale to mu jen ušel plyn. Nedivím se, že si Slováci zacpali nos a vzkázali, že tyhle pouťové atrakce se do dnešní doby nehodí. Divím se ale, že nevzali špendlík a neposloužili nám. Bylo by o jednu českou politickou nulu méně. Ale tuším, kam by se hodil ještě více než do Evropského parlamentu. Do reality show Naked Attraction. Promiňte, ale tohohle člověka už nelze komentovat jinak než s bezohlednou ironií.



„Zdravý rozum slovenské vládnoucí reprezentace je signálem a inspirací, jak se pozvolna začít vyrovnávat s devastací, kterou způsobila idea, že sankce porazí Rusko,“ napsal jste na Facebooku. Můžete i pro naše čtenáře vysvětlit, o co aktuálně jde?



Fico šikovně drží kurz proti fašizované EU, kterou podněcuje skupinka těch „odhodlaných“ nebo jak si to říkají, a jede to lepší pro Slovensko, jede obchod, jede strategické komodity, o které EU přichází nebo je nakupuje předraženě. Jede model „Viktor Orbán“. Konání obou těchto státníků je politické, diplomatické, zároveň odvážné, ale především vizionářské. Za rok, nejdéle za dva si připomeneme, kdo měl pravdu. Vyjící tlupy liberálů a „globalistických kojenců“ přisátých k financím bez práce, utrpí strašné ponížení v okamžiku, kdy začnou přicházet o své jistoty. A oni o ně přijdou, protože svět se úplně změní. Fico i Orbán to vědí, vědí to možná i bruselští hadi, ale už se nemohou svléct ze své kůže. Svou politikou přivedli miliony evropských občanů před buben, který se zatím neroztočil. Až to přijde, bude to bolet.



A jak v tuto chvíli vidíte situaci na Ukrajině?



Ukrajina se vzedmula k odporu, ale bude zničena. Ona už zničena je, ale bude to definitivní. Nezůstane Ukrajincům žádná minulá vlast potom, co vlezli do téhle krvavé léčky. Zůstane jim jen torzo té vlasti, jen pláč, zoufalství, vztek a nenávist. Statisíce mrtvých synů, otců… Statisíce zmařených nadějí… Rád bych položil otázku všem těm, kteří to vymysleli, a především všem těm, co to tak vehementně z pohodlí podporovali: „A komu jste posloužili?“