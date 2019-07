Bude maso? Bude. A prý levné. Jenže to má háček. Zpráva z Bruselu

V Bruselu bylo opět rušno. Na webu zpravodajství TV Prima vyšel překvapivý článek. Evropská komise totiž jedná se sedmi jihoamerickými a asijskými zeměmi o odstraňování překážek v rámci vzájemného obchodu se zemědělskými výrobky. Tyto státy patří do ekonomického bloku MERCOSUR, dále jde o Japonsko a Vietnam. Hlasitá kritika se však snesla z řad Zemědělského výboru Evropského parlamentu, a to dne 23. července. Dokonce většina členů výboru, nehledíc na frakci, mluvila o likvidaci evropských zemědělců, prý se však není třeba strachovat

V Bruselu představil tyto smlouvy Phill Hogen. Phill Hogen je nizozemský evropský komisař pro zemědělství. A co že je obsahem smluv? Komisař na výboru uvedl, že v případě schválení sedmi obchodních smluv, by bylo možné dovážet stovky tisíc tun drůbežího a hovězího masa. Nabízejí se však otazníky. Všech 48 členů výboru, co s komisařem diskutovalo, označilo smlouvy za existencionální hrozbu pro evropské zemědělce. Dokonce Ivan David, europoslanec za SPD a koordinátor tohoto výboru za frakci ID, uvedl, že smlouvy v kombinaci se seškrtáním zemědělských subvencí, představují fatální hrozbu likvidace evropských zemědělců. Ve vystoupení zmínil, že se bude opakovat scénář z České republiky, kdy v 90. letech klesl počet lidí zaměstnaných v zemědělství o 75 % a to z 400 000 na 100 000.

Anketa Babiš navrhuje do Evropské komise znovu Věru Jourovou. Co na to říkáte? Je to dobře 6% Je to špatně 87% Je to jedno 7% hlasovalo: 2647 lidí

Francouzský poslanec Jeremy Decerle z Macronovy frakce varoval před nebezpečím kácení pralesů, což je riziko, které by v případě dovozu hovězího z Latinské Ameriky mohlo nastat. Komise však prý zapracovala do smlouvy pojistky tak, aby se pralesy nekácely, tedy dle komisaře Hogena. Irský europoslanec a člen komunistické frakce GUE/NFL Luke Flanagan tvrdí, že je ta pojistka irelevantní. K tomu poznamenal: „Brazilský prezident Bolsonaro už prohlásil, že EU nemá Brazílii co mluvit do toho, jestli bude kácet lesy. On doslova vyhlásil, že to jsou jejich lesy, takže si je mohu kácet, kdy chtějí. A klidně i kvůli chovu dobytka,“ upozornil komunista. Navíc italský europoslanec a člen Hnutí 5 hvězd upozornil na pokrytectví Evropské unie, když řekl doslova: „Je nesmysl tvrdit, že chcete chránit ovzduší, když zároveň navrhujete vozit tisíce velkých nákladních lodí s masem z druhého konce světa. Právě tyto těžké nákladní lodě vypouštějí do ovzduší více škodlivin než všechna evropská auta,“ čímž upozornil na článek o emisích nákladních lodí, který nedávno oběhl internet.

Článek k dispozici ZDE

Komisař se však poslancům zaručoval, že má připraveny kompenzace pro evropské zemědělce ve výši jedné miliardy eur, a to pro případ, že by dovozy způsobily problémy. „Kde ty peníze máte? Chci vidět konkrétní položku zemědělského rozpočtu EU, která s těmito kompenzacemi počítá. V dalším bodu budeme projednávat rozpočet na Společnou zemědělkou politiku, kde Komise navrhuje obrovské škrty dotací. Tak kde ty slibované peníze tedy máte?“ ptala se španělská socialistka Clara Aguilera. Na to jí však Hogen odpovědět nedokázal. Co však eurokomisař odpověděl, bylo to, že u citlivých položek navržené dohody existuje doložka, která by umožnila dovozy omezit. Musel však po mnoha výzvách zmínit, že se jedná o rýži a lesní houby. „Přístup Komise je naprosto skandální. Rýže se jen v malém množství pěstuje v Itálii. A houby rozhodně nejsou zásadní plodinou, která by tvořila hlavní část obratu evropských zemědělců. Potřebujeme chránit trh u těch plodin, které jsou zásadní pro evropské pěstitele a u všech druhů mas, které produkují evropští chovatelé. Komise jde přesně opačným směrem,“ konstatoval český člen zemědělského výboru Ivan David. Stanovisko Ivana Davida podpořili koordinátoři všech frakcí v zemědělském výboru EP.

Anketa Myslíte, že volební blok ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN vyhraje parlamentní volby? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 7153 lidí

Martin Hlaváček, bývalý náměstek ministra vnitra, europoslanec za ANO a člen zemědělského výboru, si dokonce myslí, že existuje šance na zamítnutí navržených smluv. Hlaváček si myslí, že ta šance je dokonce vyšší jak za složení bývalého parlamentu a dodává: „Na jejich schválení tlačí některé velké strojírenské firmy, zejména z Německa, které chtějí vyvážet do Jižní Ameriky. Smlouvy jsou však tak špatně vyjednané, že budí obrovský odpor napříč frakcemi,“ uvedl Hlaváček. O tom, zda si čeští spotřebitelé budou moci koupit levnější hovězí a drůbeží vlivem importu, se rozhodne na podzim, kdy by mělo proběhnout závěrečné hlasování.

Zemědělský komisař Phill Hogen, který je původem z Irska, si za obhajobu dovozních dohod vysloužil dotazy, zda se v příští Komisi hodlá ucházet o funkci komisaře pro zahraniční obchod. S tím, že zájmy evropských zemědělců v tomto případě rozhodně nehájí.

Psali jsme: Afričan prý zabil chlapečka: Krev je na vás! Zaplacení politici! zní do Německa. Odkud přišla tato slova... Kdo chrání Petříčka? Zahradil dál jde po ministru zahraničí. Padlo drsné srovnání ,,Zrušit!" ,,Ano, zrušit!" Jakub Železný v ČT slyšel něco jiného, než bychom čekali Chceme víc, hlásí ČSSD. Strana bude jednat o vyšším rozpočtu pro vnitro a MPSV

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: tle