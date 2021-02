Bude nám vládnout Senát? Ne, je to jinak, vysvětloval v rádiu právník. Ale legrace to také není

Ústavní právník Jan Kysela v Českém rozhlase varoval, že pokud nevznikne úprava zrušených pasáží volebního zákona, skutečně nás čeká ústavní krize. „Nemáte jak ustavit novou Poslaneckou sněmovnu, těm dosavadním poslancům čtyři roky potom, co byli zvoleni, uplyne mandát, nemáte k dispozici náhradního zákonodárce a je to situace, kterou těžko jinak než ústavní krizi popsat,“ varoval Kysela.

Hosty Českého rozhlasu byli poslanci Jan Volný (ANO) a Jakub Michálek (Piráti). Tématem bylo včerejší rozhodnutí Ústavního soudu ohledně zrušení části volebního zákona. Moderátorka připomněla Volnému, že premiér Babiš nepovažuje za reálné, že by se Sněmovna shodla na novém znění zákona. „Je to reálné do července, aby se stihly odevzdat ty stranické kandidátky?“ zeptala se poslance. Ten jí odpověděl, že to bude velice náročné a obtížné. Michálek souhlasí s tím, že to bude náročné, ovšem pokud se budou snažit, je prý šance na úspěch.

Podle ministra vnitra Jana Hamáčka je nejprve třeba si vyjasnit, kolik volebních krajů poslanci preferují. Těch je v současnosti čtrnáct. Sám Volný tvrdí, že to bude oříšek. „Na to, aby se udělala změna a udělal se jeden volební obvod, není teď čas. Kdyby na to byl opravdu prostor, čas, byly by na to třeba dva roky a vzalo by se vše pro a proti, možná by to nebylo zase tak úplně od věci,“ myslí si poslanec hnutí ANO Jan Volný. Nyní na to podle něj čas není a zůstane nejspíše čtrnáct krajů.

Ani pro Piráty nejsou pro jednu obvodovou variantu. „Ostatně Ústavní soud nezrušil tu část zákona, která zavádí volební kraje,“ poukázal Michálek. Upravit tedy budou třeba přepočty, které byly Ústavním soudem zrušeny.

„Pokud by se dohoda nestihla, zákony by musel přijímat Senát, a to jen na návrh vlády, a nikoliv zásadní normy, jako jsou právě volební zákon nebo rozpočet a podobně. Co říkáte takové krajní variantě?“ zeptala se moderátorka hostů.

Michálek s touto variantou nepočítá a myslí si, že to zvládne vytvořit zákon. „Já zase za sebe řeknu, že by to taková tragédie nebyla, protože ti senátoři taky nemůžou vymyslet žádné převratné řešení, které by jednu nebo druhou stranu nějakým zásadním způsobem znevýhodnilo, prostě teď se bude hledat taková ta přesná přepočítávací metoda, která bude možná kvazi spravedlivější, nicméně povede ke vzniku nestabilních vlád a koneckonců mohou taky být doby, kdy vlády prostě nevzniknou. Víte, že ve světě jsou taky ty metody natvrdo většinové a tam ty vlády fungují, myslím si, že lépe. Nicméně nemám z toho takové obavy,“ pověděl Volný.

Po poslancích přišel do vysílání ústavní právník Jan Kysela. Ten zprvu reagoval na slova poslance Volného. „Pakliže není Poslanecká sněmovna rozpuštěna, Senát ze své kompetence přijímat zákonná opatření nemůže, takže pokud bychom pracovali s variantou, že bez volebního zákona uplyne Poslanecké sněmovně volební období, tak potom se Senát zákonodárcem nestane, i kdyby se zákonodárcem stal, tak nemůže přijmout volební zákon,“ upozornil Kysela.

„Aktivace zákonných opatření Senátu připadá v úvahu jen v případě článku 33 ústavy a ten je aktivován v reakci na článek 35 ústavy – tedy rozpuštění Sněmovny, takže pokud nebude rozpuštěna Poslanecká sněmovna, nemůže Senát přijímat zákonná opatření, takže když se mě ptáte na to, co by se stalo, tak to je přesně ten moment, o kterém bychom mohli mluvit jako o ústavní krizi, nemáte pravidla, podle kterých se mohou volby, respektive mohou se konat volby, ale nemůžete zjistit, jakým způsobem převést hlasy na mandáty, takže nemáte co zjišťovat, nemáte jak ustavit novou Poslaneckou sněmovnu, těm dosavadním poslancům čtyři roky potom, co byli zvoleni, uplyne mandát, nemáte k dispozici náhradního zákonodárce a je to situace, kterou těžko jinak než ústavní krizi popsat, protože nemáte k dispozici žádný právní nástroj, jak to řešit,“ varoval právník.

Českého voliče se podle ústavního právníka změny v zákoně víceméně nedotknou. „To, co bylo zrušeno, se popravdě řečeno týká jen a pouze softwaru Českého statistického úřadu, který přichází na řadu teprve ve chvíli, kdy ukončí svou činnost okrskové volební komise.“

Z toho, že by se na drobné úpravě ve sčítání hlasů poslanci a senátoři nedohodli, obavy nemá. „Určitě to nebude úprava příliš velkolepá nebo velkorysá, protože na to není čas. Nicméně ve chvíli, kdy se budou komory přidržovat pouze nálezu Ústavního soudu a hledat řešení, které mu vyhoví, pak to není obtížné vymyslet,“ pověděl a dodal k tomu, že soud rozhodl poměrně pozdě po třech letech od podání návrhu.

Na závěr pořadu dostal slovo ještě politolog Josef Mlejnek. Moderátor se ptal, zda zrušení klauzule pro koalice nějak ovlivní formující se seskupení stran. Podle Mlejnka se to dá těžko odhadnout. „Ty strany už investovaly do vzniku koalic velký čas, energii, a dokonce z průzkumů je zřejmé, že koalice STAN a Pirátů je přitažlivá pro část voličů právě jako koalice, že má jakýsi synergický efekt, tam u té trojkoalice jde spíše o to, že voliči těch tří stran je budou volit,“ myslí si politolog. Ke koalicím ještě Mlejnek dodal, že to možná některé strany ponoukne k jejich tvoření, neboť nyní to již nebude tak nebezpečné jako předtím.

