Bude soud. „Fašizoidní Novotný.“ Okamura podal žalobu. Padl příměr s Hitlerem

Úvodem se Okamura vyjádřil ke kauze studentky, které škola nepovolila nosit hidžáb. „Nechápu, jak můžou soudci rozhodovat proti zájmům občanů. Neuvěřitelné. Nejvyšší soud rozhodl pro islamizaci České republiky. My říkáme, že soudci mají mít časově neomezený mandát, ne jako je to dneska. Aby se ten občan mohl k těm jejich rozhodnutím nějak postavit," sdělil úvodem Okamura k rozsudku v dané kauze. Nejvyšší soudu rozhodl, že škola nemůže v teoretické výuce zakazovat nošení muslimského šátku. Anketa Povede se Vladimiru Putinovi v příštích letech snížit obří chudobu a korupci v Rusku? Povede 84% Nepovede 16% hlasovalo: 9882 lidí

Okamura následně kritizoval trend z Evropské unie, který podle něj je ten, aby lidé byli neustále kontrolovaní. A i proto je tlak na bezhotovostní platby, míní Okamura. „Hotovostní platba tady byla vždycky, je to přirozené. A proč nám chce pořád někdo něco diktovat. Jsme tedy pro to, aby byla zachována hotovostní platba. Tyto trendy z Evropské unie se nás snaží šikanovat, omezovat, kontrolovat, aby měly veškerou kontrolou nad námi,“ zdůraznil Okamura.

SPD nyní zahájila kampaň Rodina je na prvním místě. „Běží to po internetu, po Facebooku, jsou bigboardy po České republice. Vytvořili jsme stránky rodinanaprvnimmiste.cz. Je tam část i naší důchodové reformy. Je tam konkrétní program, jak chceme podpořit pracující rodiny s dětmi, právě proto, abychom udrželi důchodový systém,“ sdělil Okamura a velmi zostra se pustil do ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD). „To je dílo,“ sdělil Okamura. „Lžou a straší – prý, jestli nebude důchodová reforma, tak se zvýší věk odchodu do důchodu. Já říkám ČSSD, ať už jde pryč!“ láteřil Okamura. Podle jeho slov ČSSD brání opozičním návrhům. „Hnutí ANO s ČSSD si dělá úplnou srandu, největší máslo na hlavě má ČSSD, protože má ministerstvo práce a sociálních věcí šest let,“ dodal Okamura.

Své pak Okamura řekl k řeporyjskému starostovi Pavlu Novotnému (ODS). „Právník již pracuje na občanskoprávní žalobě. On řekl o našich voličích, že voliči SPD by neměli mít volební právo, necituji přesně. A tady právě jsem dostal informaci od advokátní kanceláře, že byl uražen občan, neboť Novotný selektoval občany na horší a lepší, tak je to v podstatě jako Hitler. A on je takový fašizoidní, ten pan Novotný. A tady jsme to skutečně podali,“ řekl Okamura, který není jinak příznivcem trestních oznámení. „Tady bude muset soud rozsuzovat, zda je adekvátní, že pan Novotný říká, že někteří občani České republiky jsou lepšolidi, někteří horšolidi, někteří mají volební právo, někteří ne. Takže tady jsme zakročili,“ zdůraznil Okamura. A pousmál se nad tím, že nejvýraznější tváří ODS není předseda ODS Petr Fiala, ale starosta Řeporyjí se „svým hulvátským vyjadřováním“. „To je dost smutná otázka pro předsedu ODS pana Fialu, že se nechal v uvozovkách zastínit a svědčí to o dost špatném stavu ve straně,“ sdělil Okamura.

Co pak zdvihlo Okamurovi mandle, je to, že byly v europarlamentu zakázány vlaječky na stolech. „Co si dovoluje Evropská unie, to už přesahuje úplně všechno. V zákoně je jasně napsáno, v pravidlech Evropské unie, že europoslanci jsou zástupci členských zemí. Mnozí čeští europoslanci vlaječku nemají, stáhli ji, ale Ivan David a Hynek Blaško z SPD se rozhodli vlaječku nestahovat,“ sdělil Okamura. „Ať se klidně postaví na hlavu. To jsem zvědav, co budou dělat. My jsme vlastenecká strana!“ zdůraznil Okamura. Podle jeho slov bude lepší, budeme-li z EU pryč. A čím dříve, tím lépe.

Pak se pustil i do lídra ČSSD Jana Hamáčka. Dle jeho slov jej velmi zklamal. „Není schopný řešit vůbec nic,“ zdůraznil Okamura. ČSSD považuje za extrémní stranu.

„Nikdo nerozkradl víc tuhletu zemi než ODS a ČSSD. Dokonce jejich nejčelnější představitelé jsou ve vězení. Ať je to David Rath, zázračně zbohatl Stanislav Gross, někdejší ministr financí Svoboda, podívejte se na ROP Severozápad, takže není prostě strany, která by měla více korupčních politiků než jsou ČSSD a ODS. Vzpomeňte na kakaovou aféru, to bychom tady mohli nekonečně mluvit o exponentech ČSSD, kteří rozkrádali tuhletu zemi, byli nebo jsou zavřeni ve vězení. Takže tento člověk, jako pan předseda Hamáček, protože nemají co programově nabídnout, tak útočí v podstatě jenom sem a tam a kopou kolem sebe. Co na to mám říct? Proti tomu, že nás ministr vnitra a ČSSD bude trvale pomlouvat a lhát, tak jak se proti tomu máte bránit, prostě jen vysvětlovat, vysvětlovat," sdělil Okamura. Hamáček je dle něj politický plácal, tlachal.

Psali jsme: Zbyněk Stanjura zvolen 1. místopředsedou ODS Tak čau, Pavle. Novotného nezvolili místopředsedou, nejvíc hlasů má Vondra Ministr Hamáček: Nezměnili se ani trochu Výborný (KDU-ČSL): My křesťanští demokraté, podobně jako Vy, občanští demokraté, chceme změnu

