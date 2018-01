Budete hradit Špidlův důchod? Penzijní fond Evropského parlamentu se hroutí

Německý deník Bild přinesl závažnou informaci o stavu penzijního fondu Evropského parlamentu, který se údajně ocitl na pokraji bankrotu. Pokud k němu skutečně dojde, odnesou to daňoví poplatníci.

Výše platů europoslanců je dlouhodobě terčem kritiky euroskeptiků. To samé lze říci i o důchodech „vysloužilých“ europoslanců, kteří si mohou v závěrečné etapě svého života užívat skutečně na maximum. To samé lze říci o dalších vysokých úřednících z Bruselu. Bývalému českému premiérovi Vladimiru Špidlovi, který v letech 2004 až 2010 působil jako evropský komisař, byl v roce 2013 vyměřen Evropskou unií důchod ve výši 110 000 Kč.

Podobné a často ještě vyšší důchody pobírají stovky bývalých europoslanců a dalších bruselských úředníků. Až doposud byl placen z penzijního fondu, ale jeho deficit dosáhl nyní dosáhl neuvěřitelných 326,2 milionů eur a takovou „díru“ už bude i pro zručné ševce z EU velmi složité zalátat. Podle deníku Bild zcela vážně hrozí, že vyřešení problémů nechají europoslance „gentlemansky“ na daňových poplatnících.

Zprávy o neradostném stavu penzijního fondu vypustil do světa generální tajemník Evropského parlamentu Klaus Welle. „Předpokládané datum, kdy penzijní fond zbankrotuje, se momentálně odhaduje na období mezi roky 2024 až 2026. I kdyby snad aktiva fondu generovala ročně výnosy ve výši dvou procent, nebude nejspíš možné tomu nejhoršímu zabránit,“ konstatoval v interní zprávě Welle.

Podle zjištění deníku Bild nyní pobírá důchod více než sedm stovek bývalých europoslanců. Do konce roku 2022 potom odejde do důchodu dalších 145 europoslanců. Roční výdaje penzijního fondu činí v průměru něco málo přes dvacet milionů eur. Penzijní fond byl založen v roce 1990, protože do té doby žádný důchodový systém pro europoslance neexistoval. Ještě nikdy ve své krátké historii se však neocitl na hraně bankrotu.

Psali jsme: Pravý důvod, proč chce Brusel trestat Polsko. Pozitiva z EU už nepřevažují. Unie ohrožuje bezpečnost členských zemí. Expert na EU zásadně promluvil Už to naťukl Erik Best: Než Sobotka odešel, podepsal za nás důležitý dokument, který prý ovlivní naše životy. Čtěte více To by byl konec EU, zaznělo v ČT. A Libor Rouček... FOTO Výbušné dokumenty, předložené zástupcům ČR: Smiřte se s migrací a uznejte a odhlasujte, že je prospěšná. Ohrožení lidí? Omyl



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: pro