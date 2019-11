Budou žaloby? Umělec si často dělá p*del ze Zemana, Babiše, Okamury. Teď sbírá milion na výstavu

„Považuji se za umělce,“ řekl Břínek úvodem. Následně se mimo jiné hovořilo o jeho plánované výstavě, při níž se dle anotace na serveru Hithit.com, kde se na ni snaží vybrat peníze, otřese jedna z nejprestižnějších síní republiky. „Strážci morálky budou plakat, žaloby od politiků lítat a bránice pukat. Multimediální cirkus pro lidi, kterým Instagram nestačí,“ píše se tam dále.

„Nepsal jsem to. Bojím se žalob. Ale doufám, že se nic takového nestane, že by něco takového přišlo. Lidé mají smysl pro humor. A politici vědí, že by to bylo kontraproduktivní. A tak dělají, že jim to nevadí, než aby mě naháněli po soudech,“ uvedl.

„Když daný milion na výstavu nevyberu, nestane se nic. Výstavu udělám tak jako tak, jen nebude tak megalomanská,“ dodal. V případě, že se milion korun vybere, chce udělat tu největší satirickou výstavu v Česku. V současné době je vybráno, 14 dní před koncem sbírky, více než 700 tisíc korun.

Umělec v rozhovoru poznamenal i to, že někdy má takovou okurkovou sezonu, kdy tápe a neví, co má dělat. „Chytám se pak okrajových témat. Prázdniny nevyhlašuju,“ dodal. A jak vůbec pracuje? „Nepracuju v kuse, ale jak se to hodí. Třeba pracuji, pak vařím guláš, pak hraju playstation,“ sdělil. Koláže, kam se dá jen bublina, jsou „hned“, ale některé dělá až deset hodin. „Jak kdy, je to různé,“ sdělil.

„Živím se v pohodě, mám, co potřebuju. Jsou to statisíce týdně, samozřejmě,“ řekl s úsměvem muž, jehož hlavními postavami koláží jsou prezident Miloš Zeman, jeho mluvčí Jiří Ovčáček, premiér Andrej Babiš (ANO) a také lídr hnutí SPD Tomio Okamura. „Nemám strach, že by tady byl někdo, kdo by takhle fungoval. Vždycky, když někdo zmizí, přijdou další dva,“ dodal.

Ze zahraničí by si dokázal vybrat amerického prezidenta Donalda Trumpa. „On ty koláže vlastně vypouští sám, takže není co kolážovat,“ uvedl muž. Podle jeho slov jej však politika příliš nezajímá. „Nerozumím jí. Kdybych šel do hloubky, určitě bych nebyl dobrý politolog,“ sdělil.

Závěrem se přiznal k tomu, že má na svém rameni vytetovaného prezidenta Miloše Zemana na člunu, k poznání to však prý příliš není. Toto tetování vzniklo tak, že o něm nechal hlasovat své fanoušky. „Češi mají velký smysl pro humor,“ uzavřel.

