Budu vděčen novinářům za břitkost a nestrannost, chtěl slyšet Padevět na inauguraci

Celý příspěvek Jiřího Padevěta:

Možná jsem moc náročnej, ale od prezidenta své vlasti bych rád slyšel při inauguraci zhruba něco takového:

Především jsem rád, že v první řadě sedí ti, kteří nezvítězili v prezidentské volbě. Pevně věřím, že se naše klání po mém vítězství nezměnilo v doživotní nenávist a touhu po odplatě, ale v respektované partnerství. Názory a postoje mých protivníků během kampaně mne utvrdily v tom, že jsem měl kvalitní soupeře a že se od nich mohu učit i během svého mandátu. Stejně tak budu rád naslouchat všem občanům naší vlasti, kterým je přednější její osud a její budoucnost, než osobní prospěch a krátkodobé výhody. Budu nesmírně vděčen politikům všech demokratických názorových proudů za diskusi, za korekci mého konání a jednání a za společné chvíle, které budou chvílemi pro republiku. Budu vděčen každému občanu, který se ozve se skutečným problémem, i při vědomí toho, že jako prezident mám velmi omezené pravomoci, ale zároveň silný hlas ve veřejném prostoru. Byl bych moc rád, kdyby tento silný hlas dokázal překřičet populisty a extremisty a povzbudil skutečné demokraty, byl bych rád, kdybych svým hlasem dokázal jasně deklarovat, jaké chování považuji za demokratické a jaké za parodické. Budu také vděčen všem podnikatelům, bez ohledu na velikost jejich firem, že svým zaměstnancům, kteří odvádějí dobrou práci, dokáží nabídnout odpovídající mzdu a pracovní podmínky. Budu vděčen úředníkům státní správy, že dokáží nalézt smysluplnou cestu mezi dodržováním práva a mezi lidským přístupem, budu vděčen všem, kdo se starají o potřebné tam, kam stát obtížně dosáhne, ať už to jsou církve, charity, nebo jiné neziskové organizace. Budu vděčen novinářům za břitkost a nestrannost, se kterou budou upozorňovat na věci a skutky, které bychom mohli v běžném společenském provozu přehlédnout. Budu vděčen vědcům, umělcům a sportovcům, šířícím dobrou zvěst o České republice v zahraničí a povzbuzujícím sebevědomí nás všech. Budu se obracet na historiky, sociology a další odborníky, aby mi pomohli pochopit, proč musela naše země v minulosti trávit tolik času v područí odporných totalitních režimů, které zabily a vyhnaly tolik schopných a proč bylo tolik lidí ochotno naslouchat zlu, nebo se tvářit, že neexistuje. Budu pohrdat všemi, kdo napadnou slabší, kdo projeví sebemenší toleranci k rasismu, xenofobii a totalitním režimům. Také se budu snažit vrátit do veřejného prostoru to, co tam normálně patří. Slušnost, hrdost a názorovou pevnost.

