Budujeme si podhoubí pro ohrožení demokracie, pokud... Člen NERVu varuje

„Když necháme velkou část lidí klesnout do chudoby, nepomůžeme jí, tak si budujeme podhoubí pro ohrožení demokracie,“ varoval v Interview ČT24 sociolog a člen Národní ekonomické rady vlády Daniel Prokop. Zmiňuje, že by se vláda měla více zaměřit zejména na matky samoživitelky a pracující na dohodu. Až celoživotní dopady mohou též pocítit i žáci, jejichž rodiče mají nízkou úroveň vzdělání.

reklama

Anketa Měla by vláda v létě otevřít hranice alespoň do některých zemí, pokud to půjde? Ano 14% Ne 86% hlasovalo: 11797 lidí



Podotýká, že krize by mohla mít dopad i na chování lidí a naše společnost by pro příště mohla být více zajištěnější. „To sociální zabezpečení je potřeba pro všechny části společnosti,“ podotkl. Dopady se budou odvíjet od délky trvání aktuálního stavu.



Obává se, že aktuální problémy dopadly nejvíce na chudší část společnosti, což může vést ke snížení důvěry těchto lidí v politiky a v demokracii.



Po opatřeních, dle nejnovějších dat, znatelně pokleslo setkávání lidí. Naopak prý mnozí přiznávají, že mnohem více cestují na výlety a chaty. Sociální interakce nejvíce omezila mladší generace, k čemuž zajisté přispělo uzavření škol a pak také lidé, kteří pracují z domova. Ti na rozdíl od těch, co docházejí do zaměstnání, omezili i své další cesty, například za nákupy.

Fotogalerie: - Zavřené krámy

Ohledně pomoci OSVČ si myslí, že by se do budoucna vláda měla zaměřit především na podporu těch, kteří mají nízké příjmy. Za velmi dobrý krok též označuje zvýšení ošetřovného. Vláda dnes schválila navýšení ošetřovného na 80 procent denního základu příjmu zaměstnanců místo dosavadních 60 procent, a to zpětně od 1. dubna.



„Je teda problém, že matky samoživitelky pořád, i při tomto náhradovém poměru, dostanou nějakých sedmdesát procent čisté mzdy, protože se to počítá z hrubé mzdy, takže pokud mají velké slevy na děti, tak jim to klesne až na sedmdesát procent,“ upozornil. Vláda by tak měla podle sociologa začít řešit i takovéto problémy. Strach má i o lidi na dohodách o práci.



Tristní jsou úspory českých občanů. 38 procent z nich má úspory na pouhý měsíc. U střední třídy však lze prý často vidět dostatek prostředků, až minimálně na půl roku. Přesto delší trvání krize a nezaměstnanost můžou ohrozit i dobře zabezpečené lidi. „Doposavad to ohrožuje zejména nižší střední třídu a nižší vrstvy, ale průběh krize, kdy se přeruší vazby v ekonomice a naroste nezaměstnanost, může ohrozit i vysokoškoláky a střední třídu,“ upozornil.

Fotogalerie: - Vylidněné metro

Prokop pozitivně vnímá snahu poslanců pomoci lidem v exekucích. Ohroženým lidem by rád dal i mimořádnou dávku, která se běžně poskytuje těm, kteří byli zasaženi povodněmi či požárem.

Hrozí i zvětšování rozdílů ve vzdělávání. Mnoho těch méně vzdělaných rodičů totiž má často problém během trvání distanční výuky svým potomkům pomoci s úkoly, jelikož jsou pro ně samotná zadání příliš náročná. Aktivní by tak měli být dle Prokopa zejména učitelé.



Nebezpečí představuje i hledání „viníků“ a jejich „dehumanizace“. „Někdo se snaží hledat viníky, dehumanizovat je, ukazovat, že to nejsou lidé, že to jsou švábi a vlna, jako byli uprchlíci,“ řekl. „V uprchlické krizi nás to ohromilo a nedokázali jsme se racionálně bavit, měli bychom se bavit racionálně a nikoho neobviňovat,“ doplnil.

Fotogalerie: - Vyšší daně nejen z alkoholu

Varoval i před nedůvěrou v instituce, toho by prý mohli zneužít populisté. „Když necháme velkou část lidí klesnout do chudoby, nepomůžeme jí, tak si budujeme podhoubí pro ohrožení demokracie,“ přiložil. Chudým lidem dle něho může na demokracii přestat záležet, stejně tak jako na tom, zda jsou otevřené hranice.

Psali jsme: Slovní facky u Šafra: Exporadce Nečase přirovnal Babiše a jeho vládu ke komunistům z roku 1948 Piráti chtějí grilovat Vojtěcha kvůli nákupu respirátorů. Mají podezření na tunel Prasárny, rozčílil se Babiš. Navrhl prý poslancům, aby se vzdali tří platů a nepřejte si vidět jejich reakci Dalších patnáct tisíc. Babiš slíbil živnostníkům podporu i za květen

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.