Byla bez dokladů a nikdo neprověřil, co je zač. Po pár dnech dostala azyl. Česky neumí ani slovo, ve škole však dostala známku dobrou. Podivuhodný příběh osoby, za kterou bojuje ombudsmanka Šabatová

KAUZA Všechno začalo tím, že údajná Ayan Jamaal Ahmednuur ze Somálska s vydatnou podporou veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové podala žalobu na Střední zdravotnickou školu v Praze 10 za to, že ji neumožnila nosit při výuce muslimský šátek hidžáb. Když však podal právní zástupce školy Radek Suchý trestní oznámení na ombudsmanku za zneužití pravomoci úřední osoby, ukázalo policejní vyšetřování v souvislosti se zmíněnou cizinkou na některá podivuhodná fakta. Ta se dostala do České republiky bez platného dokladu, po pár dnech získala azyl, ztrácela jedno povolení k pobytu za druhým, bez znalosti češtiny zvládla základní školu se známkou tři z českého jazyka, získala řidičský průkaz a bez dokladu totožnosti byla přijata na Dívčí katolickou střední školu.

Více než pět let se vlekoucí kauza údajné diskriminace somálské uchazečky o studium na Střední zdravotnické škole v Praze 10, Ruské ulici, má vedle hlavní linie, kterou je žaloba Ayan Jamaal Ahmednuur na školu kvůli údajnému zákazu nosit při výuce muslimský šátek hidžáb, ještě několik dalších. Za pozornost stojí především skutečnost, jak se vůbec žalobkyně v České republice ocitla, zda má vůbec oprávnění v ní pobývat, zda je vůbec tím, za koho se vydává, ale v neposlední řadě i to, jak může být někdo na základní škole klasifikován z českého jazyka známkou „dobrý“, když neumí česky jediné slovo.

„Jedná se o osobu objevivší se v tranzitním prostoru pražského letiště Václava Havla bez dokladů, tedy logicky, do České republiky se dopravila ze zahraničí letecky, kdy ke vstupu na palubu letadla i opuštění jiného státu každý člověk potřebuje doklad totožnosti – pas, atp. Tento tedy stěžovatelka při vstupu na palubu letadla v zahraničí musela mít, avšak jej poté musela za letu nebo těsně po příletu zahodit či jinak zničit,“ píše se v usnesení Policie ČR o odložení trestní věci podezření ze spáchání přečinu zneužití pravomoci úřední osoby veřejnou ochránkyní práv Annou Šabatovou. Tu zažaloval Radek Suchý, právní zástupce školy, která čelí výše uvedené žalobě.

Nedá se prokázat totožnost, ale azyl měla po pár dnech

Totožnost zmíněné dívky a pozdější uchazečky o studium na Střední zdravotnické škole v Praze 10, její jméno, datum narození i státní příslušnost byly následně dovozeny příslušnými orgány na základě jejího čestného prohlášení. „Údaje takto sdělené nebyly zpětně ověřovány, tedy vlastně nikdo není schopen bez pochybností prokázat, zda jsou jí sdělené údaje pravdivé, či nikoliv. Stěžovatelce byl následně udělen azyl, neboť jí údajně v rodné zemi hrozila i smrt, kdy se odmítala provdat za osobu, kterou jí určila její širší rodina, nadto měla nemanželské dítě, za což jí smrt hrozila také,“ uvádí se dále v této policejní zprávě.

Muslimka – to jediné je na rozdíl od jejího jména a země původu jisté – byla zachycena bez potřebného víza v pátek 9. prosince 2011 ve 22:55 hodin příslušníky cizinecké policie v tranzitním prostoru letiště Praha Ruzyně. Poté s ní bylo zahájeno řízení za účelem správního vyhoštění, ale v jeho průběhu požádala o mezinárodní ochranu. V sobotu 10. prosince pak byla předána do Přijímacího střediska. Ale už v úterý 13. prosince jí byl vydán průkaz povolení pobytu s platností na deset let do 13. 12. 2021. Dostat povolení k pobytu na deset let v České republice pouhé tři dny po příletu, když absence jakéhokoli dokladu vyvolává podezření, že šlo o účelovou „ztrátu“ s cílem zakrýt svou skutečnou totožnost, vyvolává údiv.

Šabatové bylo jedno, že její chráněnkyně nemá doklady

O to více, když se podíváme na to, jak údajná Ayan Jamaal Ahmednuur údajně ze Somálska s doklady o povolení k pobytu nakládala. Ten první ztratila, a tak jí byl dne 12. ledna 2012 vydán nový průkaz povolení pobytu. Ten jí měl být odcizen 22. ledna 2013 při vloupání do vozidla Audi. Jako ztracený je však tento průkaz veden až od 27. září 2013, takže ztrátu muslimka nahlásila až po osmi měsících. Pak jí byl 9. října 2013 vydán další – v pořadí už třetí – průkaz povolení pobytu, který si převzala o měsíc později. Pokud jí byl opravdu druhý průkaz odcizen 22. ledna 2013 a třetí jí byl vydán až 9. října 2013, ucházela se o studium na Střední zdravotnické škole v době, kdy se nebyla schopna prokázat průkazem povolení k pobytu.

Kuriózní je, že za ni veřejná ochránkyně práv od prvopočátku tak urputně bojovala, aniž si jakkoli ověřila její identitu. S tím má ostatně Anna Šabatová trvalý problém, stačí si vybavit Kuřimskou kauzu. Ale zpět k dokladům její chráněnkyně. Od 12. října 2015 je jako ztracený vedený i třetí průkaz povolení k pobytu. O měsíc později – 12. listopadu 2015 – jí byl proto vydán už čtvrtý průkaz povolení pobytu. Somálka Ayan Jamaal Ahmednuur, pokud o ní lze takto mluvit, tedy nejen ztratila doklady po příletu do České republiky, čímž si mohla vytvořit novou identitu, ale už přišla o tři průkazy povolení pobytu v Česku. Má takovou smůlu, nebo je za tím něco jiného?

Je otázka, kolik takových rizikových osob v Česku asi je

„Především A. A. Jamaal je ilegální migrantka – z dokumentu vyplývá, že neměla žádný doklad o své totožnosti v rámci azylového řízení – to potvrdila i policie. Považuji za neuvěřitelné, že úřadu stačilo v rámci azylového řízení pouhé čestné prohlášení ohledně jména, data narození, národnosti i státní příslušnosti. Nabízí se otázka, kolik takových rizikových osob tady už asi je. Jak potvrdila policie, azylové řízení je u nás čistě formalistické a představuje dle mého názoru značné bezpečnostní riziko. Co v té věci psal pan poslanec Klaus, to mohu zcela potvrdit; materie od Policie to obsahuje. V té věci jsme iniciativně kontaktovali poslankyni Černochovou, která interpelovala ministra vnitra a v podstatě dle státní správy je vše v pořádku,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz advokát Radek Suchý.

Právní zástupce Střední zdravotnické školy v Praze 10 připomíná, že dle vyjádření oné Somálky – pokud je to Somálka – se dostala ze Somálska nejdříve přes Jemen, pak řadu neznámých zemí, pak Moskvu a nakonec do České republiky, přičemž cestu měl hradit rodinný příslušník. „Stejně tak důvody pronásledování a celý příběh pojal úřad za pravdivý jen z vyjádření Somálky; jako podpůrné důkazy pojal novinové články a taky zprávy OSN, Ministerstva vnitra Velké Británie a další o situaci v Somálsku, takže to taky nemusela být vůbec pravda. Somálsko má i klidné části a ona prý zrovna pochází z neklidné. Úřad udělil azyl s tím, že tvrzení o pronásledování bylo ‚přiměřeně prokázáno‘ a ‚správní orgán přes určité výhrady přijal jako dostatečně důvěryhodné žadatelčino tvrzení ohledně napadení‘. V řízení ji dost aktivně zastupovala Organizace pro pomoc uprchlíkům, vše za ni vyřizovala, pohovory s ní vedla v angličtině,“ podotýká Radek Suchý.

České televizi to nezapadá do představ referování o pravdě

Přijde mu ale naprosto neskutečné, že cizinka prošla přes několik států a v prostorách pražského letiště najednou nemá doklady, které zjevně sama zničila. „Nabízí se otázka, proč to udělala. Jistě k tomu měla nějaký důvod. V kontextu s praktikami azylového řízení je to skvělý návod na to, jak se k nám do republiky může dostat v podstatě kdokoli. Je to alarmující a divím se, že to nechává odpovědné úřady v klidu. Divím se také, že například Česká televize jako veřejnoprávní medium se tomu už dávno nevěnuje. Ale asi to nezapadá do jejích představ referování o pravdě. Zaznamenal jsem, že když o těchto skutečnostech psal Václav Klaus, nebo ParlamentníListy.cz, tak to spousta komentátorů zpochybňovala. Mohu potvrdit, že všechny tyto informace jsou pravdivé a vycházejí z policejních šetření,“ konstatuje advokát.

Zamýšlí se i nad tím, zda nakonec Střední zdravotnická škola v Praze 10, kterou ve sporu zastupuje, nebyla žalována někým se smyšlenou identitou. „Je to docela dobře možné. U soudu jsem poukazoval na to, že uchazečka neměla ani potřebné doklady. Právní zástupkyně žalobkyně i svědkyně z neziskovky však tvrdily opak. Policie je ale usvědčila ze lži. Vůbec tedy není jisté, zda se jednalo a jedná o osobu s takovou národností, jménem, datem narození a podobně. Zjevně to nevadilo ani paní Šabatové a při šetření stížnosti na Střední zdravotnické škole se touto otázkou odmítala byť jen zabývat … Je to jeden z důvodů žaloby, kterou na ni podáváme,“ vysvětluje pro ParlamentníListy.cz Radek Suchý.

Česky nerozumí, ale z českého jazyka dostala známku dobrou

Co se s těmi cizinkou „ztracenými“ průkazy povolení pobytu v Česku asi tak děje? Údajně by nemělo docházet k žádnému kšeftování, protože okamžitě po ztrátě dokladu se informace dostávají do evropského registru, takže kdekoli v Evropě by měl být odhalen ten, kdo se při kontrole prokáže doklady, které jsou nahlášené jako ztracené. To by bylo účinné v případě, že by ten, kdo o průkaz přišel, ho opravdu nahlásil okamžitě. Ale jak bylo uvedeno výše, tak doklad, který jí měl být odcizen 22. ledna 2013, nahlásila muslimka jako ztracený až 27. září 2013. S povinností nahlásit ztrátu hned si očividně hlavu nijak nelámala.

Ani nemusela, protože měla zdatné pomocníky. Bez nich by totiž zcela jistě nezískala ani další doklady. Jedním z nich je vysvědčení vystavené ZŠ Meteorologická Praha 4-Libuš ze dne 25. 6. 2013, které završilo Kurz pro získání základního vzdělání. „V ČR se jí postupně ujalo několik neziskových organizací, díky kterým získala doklad o absolvování základní školy, kde byla z českého jazyka hodnocena známkou ‚dobrý‘. Nadále však bylo zjištěno, že česky v podstatě nerozumí či rozumí velmi špatně. I jedinou větu o zanechání studia ‚nenošení pokrývky hlavy‘ napsala slovy ‚noešane pokrévký hlavy‘,“ stojí v policejním usnesení.

Škola porušila zákon, když přijala osobu bez průkazu totožnosti

Česky tedy neuměla, ale trojku z jazyka českého ze základní školy si stejně odnesla. To není zdaleka všechno. „Jiné nejasnosti byly zjištěny i při získání řidičského průkazu v roce 2016 a získání rekvalifikace na Dívčí katolické střední škole, kam byla přihláška podána telefonicky a potvrzena e-mailem prostřednictvím sociálního pracovníka neziskové organizace INBáze dne 12. 9. 2013, což bylo 15 dnů před nahlášením ztráty průkazu povolení k pobytu stěžovatelky, který byl odcizen již 22. 1. 2013. Vedení této školy tedy porušilo zákon, když přijalo ke studiu osobu bez řádného prokázání totožnosti,“ konstatuje policejní zpráva.

V ní se také píše, že nesrovnalosti byly zjištěny také ohledně syna, nebo synů stěžovatelky. V tomto směru probíhala dvě různá řízení u cizinecké policie. Jedno bylo vedeno na jméno „syna“ narozeného v roce 2007 a druhé na jiné jméno „syna“ narozeného v roce 2008 v Somálsku, přičemž Ayan Jamaal Ahmednuur uváděla, že má jen jednoho syna. „Byly to právě nesrovnalosti v životopise stěžovatelky a další podivnosti, například při získávání základního vzdělání, řidičského průkazu i rekvalifikace, které tuto osobu v očích policejního orgánu činí absolutně nevěrohodnou,“ prohlašují vyšetřovatelé v usnesení, kterým odložili trestní věc podezření ze spáchání přečinu zneužití pravomoci úřední osoby veřejnou ochránkyní práv Annou Šabatovou.

Chtěla v Česku studovat, ale zároveň chtěla za příbuznými do Německa

„Z materiálů, které mám k dispozici, skutečně vyplývá, že proběhla azylová řízení i ohledně dvou dětí oné Somálky, ačkoli tvrdila, že má jen jedno. Shodou okolností se u nich lišil jen rok narození, den a měsíc byly shodné. Paní poslankyně Šojdrová by se mohla od ní přiučit, jak sem dostat ‚sirotky‘ stůj co stůj,“ poznamenává advokát Radek Suchý. Za pikantní považuje, že v žalobě na Střední zdravotnickou školu i v průběhu celého řízení se uvádělo, že „žalobkyně doufala, že v zemi, kde získá azyl, bude moci konečně žít svobodně a v souladu se svou vírou a přesvědčením. Doufala že se jí podaří získat vzdělání, které by jí umožnilo obstarat řádné živobytí pro sebe i svého syna, kdy by mohla pomáhat lidem a které by mohla jako žena vykonávat i v případě návratu do země původu“.

To vypadá skutečně velice vznešeně stejně jako tvrzení, že žalobkyně se velmi těšila na studium, které jí v její zemi bylo odepřeno, takže o to větší pro ni byl šok, že v demokratické zemi, kde hledá ochranu, je jí odpíráno znovu. „Jenže v citovaném rozhodnutí o azylu se uvádí něco zcela jiného. Jednak uvedla, že tu chce získat azyl a pak pracovat a dostat sem svoje dítě a děti svého bratra, ale především, že ‚Česká republika pro žadatelku dle jejího vyjádření není cílovým státem, je zde poprvé a chtěla by jet za svou sestrou a tetou do Německa‘. Tak o čem se bavíme … proto možná ani neměla snahu se učit česky,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Radek Suchý, advokát Střední zdravotnické školy, kterou zažalovala kvůli údajné diskriminaci muslimka s neprokázanou identitou.

autor: Jiří Hroník