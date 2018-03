Byli čtyři na jednu. Žena se Afričanům neubránila

První z případů znásilnění se měl odehrát loni v listopadu v Drážďanech a jeho terčem se stala čtyřiačtyřicetiletá sociální pracovnice, která šla pracovně navštívit jednoho ze svých klientů. Plánovaná návštěva u syrského žadatele o azyl Omasra A. však dopadla odlišně od toho, co žena ve středních letech očekávala. Původně měla pouze zkontrolovat, jak její klient postupuje v integraci a vyslechnout jeho případnou žádost o pomoc při jednání s úřady apod.

Syrský mladík však měl od počátku naprosto jiné představy o náplni návštěvy sociální pracovnice. Už jenom proto, že se sociální pracovníci se znal a několikrát předtím si s ní vyšel. Pokud ale mezi oběma lidmi byl nějaký osobnější vztah, tak v době návštěvy ženy v mladíkově bytě již byl ukončen. Žena s žádnými „důvěrnostmi“ nepočítala, ale to syrského násilníka nezajímalo. Od počátku se k ní dle její výpovědi choval hrubě a s jediným cílem.

Syřan se na sociální pracovnici vrhl a za použití násilí ji sexuálně zneužil. O několik dní později na něj soudce vydal zatykač. Od té doby pobýval násilník ve vazbě. Tento týden začal soud s vyloučením veřejnosti a dnes jedenadvacetiletý muž čelí obvinění ze znásilnění a omezování osobní svobody. Souzen bude vzhledem ke svém věku jako mladistvý, takže může očekávat nižší trest. Finální rozsudek by měl být vynesen zkraje dubna. Do té doby se budou konat ještě tři stání. Mladík rovněž čelí obvinění z obchodování s drogami.

O přibližně 180 km dál v těchto dnech začíná další soudní přelíčení, jehož hlavními aktéry jsou žadatelé o azyl ze třetích zemí světa. Konkrétně u okresního soud Dessau-Roßlau se bude řešit znásilnění, kterého se měli loni v srpnu dopustit čtyři žadatelé o azyl z Eritreje na šestapadesátileté ženě. Všichni čtyři čelí obvinění ze znásilnění s přitěžujícími okolnostmi v podobě velmi brutálního zacházení s obětí.

Jeden z nich měl při znásilnění držet ženě u krku rozbitou pivní láhev a vyhrožovat jí, že pokud se jemu a jeho kumpánům nepoddá, tak ji řízne. Žena utrpěla několik odřenin, modřiny a také bodnou ránu na lícní kosti. Soud musí v prvé řadě posoudit, kolik je pachatelům let. Jako obvykle totiž tvrdí, že byli v době spáchání trestného činu mladiství, což by jim přineslo nižší trest. Podle lékařské zprávy jsou však starší. Konečný rozsudek by měl padnout v první polovině dubna.

autor: pro