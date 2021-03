Bylo tam zadání? Dvořák se bránil kritice Rady ČT útokem. Pak řádil a hrozil Šarapatka

reklama

Anketa Byl by Ivan Bartoš dobrý premiér? Ano 1% Ne 97% Nevím 2% hlasovalo: 13475 lidí

„Výroční zpráva, která leží před vámi, podrobně popisuje činnost České televize v uplynulém roce. Současně obsahuje závěry Rady ČT o tom, zda Česká televize plnila své úkoly v souladu se zákonem o České televizi a Kodexem České televize. Nechci opakovat, jak mimořádný rok je za námi. Je to součástí mého úvodního slova a podrobně popsáno v jednotlivých kapitolách. Podoba této zprávy je výsledkem spolupráce České televize a vás, radních, kteří v této věci máte samozřejmě slovo, neboť jste to vy, kdo podle zákona předkládá výroční zprávu Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR,“ zahájil generální ředitel České televize Petr Dvořák.

„Jedním z hlavních úkolů veřejné služby, jak o nich hovoří zákon o České televizi, je poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů. Těmto povinnostem a některým souvisejícím úkolům se věnuje takzvaný cíl jedna, který je součástí výroční zprávy. Zde je popsáno, jak k těmto úkolům Česká televize přistupovala, jak podle výzkumů její snahu vnímala veřejnost a jak se plnění úkolů projevilo na některých vybraných programech. Z dlouhodobé zkušenosti víme, že je to právě tato část, která je současně nejčtenější pasáží výroční zprávy zejména ze strany politiků,“ pokračoval Dvořák.

„Jedním z klíčových pro tuto činnost je část Kodexu České televize, která hovoří o vysílání politických diskusí v rámci demokratické soutěže politických stran a hnutí a také mimo jiné konstatuje, že prostor, který je dán politickým stranám a hnutím, má být ve svém celku vyvážený. Přičemž vyváženost se posuzuje podle váhy jednotlivých politických stran v demokratické společnosti odvozené především z výsledků voleb do hlavních orgánů zastupitelské demokracie. Zároveň je třeba zajistit, aby poměr mezi diskusním vystoupením činitelů vládních stran a stran opozičních byl v souhrnu poskytnutného prostoru přibližně vyrovnaný. A rovněž vytvářet podmínky pro přiměřenou účast mimoparlamentních stran a hnutí v těchto diskusích. Jak vyplývá ze všech uvedených dokumentů, v podmínkách televizního vysílání se nejedná o absolutní rovnost. Absolutní rovnost, na rozdíl od odstupňované rovnosti, je totiž používána pouze ve specifickém případě, kterými je vysílání takzvaných volebních spotů. Je pochopitelné, že politici v textu a v každém grafu hledají zmínky o svém politickém subjektu a zkoumají, zda jejich strana nebo hnutí nebyly nějak znevýhodněny ve srovnání s ostatními. A letos poprvé se v závěru této kapitoly dočtou, že jeden konkrétní politický subjekt údajně znevýhodněn byl. Vzhledem k tomu, že to je za mého mandátu poprvé, co text výroční zprávy konstatuje, že Česká televize v této dílčí záležitosti nesplňuje ustanovení zákona, považuji za důležité se u této skutečnosti zastavit,“ pokračoval Dvořák a odkázal na nejrůznější grafy, které jsou ve zprávě a souvisejí se zpravodajskými a publicistickými pořady České televize.

„Tyto grafy – celkem 18 – z různého pohledu a z různého detailu vypovídají o skutečnostech souvisejících se zpravodajskými a publicistickými pořady České televize. Více než o důkladný výčet všech statistických dat se jedná o seznámení s přístupem České televize k naplňování tak zásadního principu, jakým je vyváženost a nestrannost. Upozornit lze na grafy jako vnímání objektivity a vyváženosti, nebo vnímání důvěryhodnosti. Dále pak označení nejdůvěryhodnějšího pořadu napříč televizním trhem. Přesto se v závěru této kapitoly hovoří pouze o grafech na dvou stranách a pouze o jediné straně, konkrétně SPD. Přestože v dalším textu tato údajná nespravedlnost vůči jedné z parlamentních stran není jakkoliv doložena, pouze se bez dalšího odkazuje na graf vypovídající o vybraném segmentu zpravodajství a toto konstatování je zobecněno pro všechny diskusní pořady České televize. Dochází tak k několikerému zkreslení a obávám se, že i k manipulaci s výsledky uváděnými ve výroční zprávě. Nepřesnost, respektive manipulace číslo 1, je, že konstatování rady o straně SPD a její účasti ve zpravodajských a diskusních pořadech vychází z agregátních údajů ve vybraných pořadech České televize. Nevedla se diskuse, co znamená počet účastí v konkrétním pořadu a že počítání čárek v jedné nebo druhé diskusi není možné zaměňovat s vysíláním České televize jako celku. Ze zákona totiž jednoznačně vyplývá, že zpravodajství a publicistika je mnohem širší oblast, než ukazují jeden nebo dva grafy,“ poznamenal dále Dvořák.

Psali jsme: Toto rozkryla Jana Bobošíková: Ivo Mathé přiklepává dotace Ivu Mathému. A další jména. Lítají v tom peníze koncesionářů ČT Záruba, Železný a spol. na zkoušky z ruštiny? Milionové odměny generálního ředitele ČT stojí na neuvěřitelných bodech Marné, paní Fridrichová. ČT na vás nedá. Ze zákulisí: Smlouvy, které neznáte Ředitel ČT Dvořák: Na fotbal jako na Českého lva, je to moje práce

Podle něj není vůbec vysvětleno, proč nebyl posuzován celek zpravodajství a publicistiky, stejně jako to, proč nejsou zmíněny všechny diskusní pořady. „Jako by se snad mělo naplnit zadání, které vede k jedinému možnému závěru: nevyváženost zpravodajství. Nepřesnost, respektive manipulace číslo dvě je, že není zdůvodněn způsob, jak byly v závěrečném hodnocení posuzovány jednotlivé politické subjekty. Proč byla radou upřednostněna právě strana SPD, aniž bylo dáno do souvislosti její reálné politické zastoupení. Není přece možné hodnotit význam žádného politického subjektu, aniž se zohlední současné zastoupení na celostátní, krajské a komunální úrovni,“ sdělil Dvořák a radních se následně zeptal, zda není jejich záměrem zvýhodňovat jeden konkrétní politický subjekt. „Tedy přesně ten případ, který je České televizi zákonem zapovězen?“ ptal se, zda má snad ČT věnovat více prostoru straně SPD, než jí přísluší na základě volebních výsledků.

„Česká televize vždy usilovala o to, zobrazovat politickou realitu tak, aby naplňovala principy vyváženosti a nezávislosti,“ sdělil Dvořák. „Takovýto bezprecedentní útok na svou redakční autonomii zažívá poprvé,“ dodal.

Psali jsme: Svazácké zpravodajství ČT. Kdo nejde s námi, jde proti nám. Psycholog Douda rozebírá, jak nás média ovládají Buď, anebo. Totální rozstřel kolem ČT: Někdo půjde. A zase tajená smlouva Špinavá dohoda ANO, SPD a komunistů! Neúspěšný kandidát do Rady ČT odhalil zákulisí. Dvořákovi bude horko Rvačka o Radu ČT, pokus o repete televizní krize. Petr Žantovský ukazuje na vytrvalé sběratele trafik

Své pak krátce řekl předkladatel zprávy Daniel Váňa. „To doplnění toho textu bylo striktně o zastoupení jedné z politických stran v Poslanecké sněmovně, to tam je explicitně dáno, nic víc mě tam z těch údajů do očí netrklo, takže jenom tohle,“ řekl krátce Váňa s tím, že se k této připomínce vyjádřil už v minulosti.

Zareagoval i další člen Rady ČT, Roman Bradáč. „Určitě, aspoň z mé strany nejde o žádný pokus, nebo dokonce o manipulaci. Z mé strany došlo k jednoznačně té chybě, že se předpokládalo, že se o tom bude nadále diskutovat, že se ty věci vyjasní. Ale rozhodně – a myslím si, že obecně mě zrovna těžko někdo může obviňovat z toho, že bych záměrně zkresloval práci a přístup České televize,“ řekl někdejší zahraniční zpravodaj ČT v USA.

Psali jsme: Manipulace z Kavčích hor. Takto se to dělá, rozkrývá zkušený novinář. Profláknuté tváře, Moravcova férovka...

ČT volila Bidena, zrušte ji, soudí Jakl. Moravec, 168 hodin, Reportéři? Bude křik

Expert z TOP 09 a profesor Lukeš drbali v ČT Trumpa. Nit na něm nezůstala suchá

„Samozřejmě i já popírám, že bych jakkoliv chtěl prosazovat jednu stranu, jde mi jenom o to, aby jako sportovní hantýrkou, aby se prostě hrála v téhle věci rovina, a měl jsem dojem z těch údajů, které mně byly předloženy, do textu výroční zprávy, že to rovina není. Tak to byl můj motiv, rozhodně nemám žádné vazby s žádnou z politických konkrétních stran a moje voličské preference jsou mojí soukromou věcí,“ dodal Váňa.

Následně zareagoval radní Zdeněk Šarapatka. „Nejsem si úplně jistý tou reakcí obou pánů předřečníků, i od pana kolegy Bradáče i Váni, protože já nevím, jestli nepřeslechli všechny argumenty, které tady generální ředitel České televize Petr Dvořák vznesl. Mimo jiné jsou to argumenty, které, pokud jsem pozorně poslouchal, a v této radě je správně, že je zvykem se na místě zaštiťovat zákonem o České televizi, tak předpokládám, že to zdůvodnění, které skutečně sedí, bude naprosto pregnantně zdůvodněno, v čem je ten hlavní problém, proč tato pasáž vůbec nepatří do výroční zprávy. A sice je, pánové, bezva, že nejste politicky motivovaní, to samozřejmě je otázka názoru a je to v pořádku, ale můžete prosím oponovat tomu, co tady říkal generální ředitel? Nebo je to prostě tak, že se to implantovalo z jakýchkoliv důvodů, to už teď není důležité, do zprávy a vy to tady předložíte rovnou jako usnesení...?“ zeptal se Šarapatka. Výroční zpráva však podle jeho slov má ve všech ostatních aspektech velmi vysokou kvalitu.

„Nicméně tady jsme si všichni rovni, nejsme na generálním ředitelství nějaké firmy, byli byste tak hodní a mohli byste rozporovat to, pane Bradáči a pane Váňo, co říkal pan generální ředitel?“ zeptal se.

A Váňa zareagoval. „Vyslechl jsem pana generálního ředitele a to jeho vystoupení bude připojeno k zápisu z toho dnešního jednání. Vždyť tu zprávu dáváme dohromady dva měsíce, ne-li možná déle, a diskutovali jsme ji už tolikrát, že teď tady asi není jako místo pro další diskuse a když to máme před sebou vytištěné... Roman s tím souhlasil jako člověk, který zodpovídá za tu pasáž, a diskutovalo se to. Takže ano, to, co řekl pan generální ředitel, bereme na vědomí a připojíme to k zápisu z dnešního jednání, to říkám za sebe,“ podotkl Váňa.

„Já řeknu úplně na rovinu. Z mé strany to nebyl dobrý odhad, projevila se tady moje nezkušenost v tom, jakým způsobem vlastně se, dělám to poprvé, jakým způsobem se ten cíl tvoří. Fakt jsem předpokládal to, co jsem řekl úplně na začátku, že se tam ty úpravy další navrhnou a bude se o tom dále diskutovat. A dostalo se to prostě do takové časové tísně, že došlo k téhleté nešťastné situaci. A samozřejmě v některých bodech zcela dávám za pravdu panu generálnímu, protože vyznívá to skutečně nešťastně, to je třeba říct a přiznat, a jsem samozřejmě připraven nějakým způsobem dál na té výroční zprávě pracovat. Ale odmítám, že by to bylo z mé strany nějaké manipulování, lobbing. Já se vždy držím hesla padni, komu padni,“ dodal Bradáč.

„Proboha, jak, pane místopředsedo, máte pocit, že když vám šéf veřejnoprávní televize jasně, konkrétně zdůvodní, v čem je rozpor vámi implantované pasáže do výroční zprávy, kdy vám tady jasně, flagrantně zdůvodní, že je to v rozporu se zákonem o České televizi a že to je v rozporu s Kodexem České televize, takže vy to odbudete slovy, že už nemáte co říct, že bude jeho stanovisko přílohou zápisu z dnešního jednání rady, a to je jako prosím konec? To znamená, že i materiál, který se pohybuje za hranou zákona, my ho tady budeme vůbec hlasovat, protože to prostě smeteme s tím, že ať si to pan Dvořák dá do zápisu. No, nezlobte se na mě, to si vážně děláte legraci?“ rozčílil se Šarapatka. „Takhle chcete zacházet se zákonem o České televizi? To je neuvěřitelný!“ láteřil.

„Legraci si samozřejmě neděláme. Ta věc je velice vážná, ale tady ta doplnění k tomu textu nemluví o ničem jiném, než že podle údajů, které nám byly předloženy, ta strana konkrétní, jedna strana konkrétní, dostávala ve zpravodajství...,“ začal reagovat Váňa a poukazoval na grafy ve výroční zprávě. „Nejsem jasnovidec a nemůžu přece z toho vyčíst, že je to jen na části toho zpravodajství, ani to podle mě nemohl vyčíst Roman Bradáč. A když mě Zdeněk Šarapatka obviňuje z toho, že jdu proti zákonu o České televizi... upřímně si toho nejsem vědom, já jsem jenom popravdě napsal to, co je čísly a graficky znázorněno. A ty statistiky, které zpracovává pro Českou televizi externí agentura, v té zprávě skutečně jsou. Mám tedy napsat na stranu 115, že nevidím, co je na straně 114 nebo 111? Tohle už mně rozum nebere a nevím, jestli se má znovu otevřít nějaká debata. Diskutujeme to dlouho a dospěli jsme k tomuto závěru hlasováním. A teď se to tedy znovu pokoušíte zpochybnit a dostat nás do časového presu, že to nebudeme schopni předložit...? Vycházel jsem z údajů, které jsou tady vytištěné. Nejsem veden žádným úmyslem, jenom tím, že by se prostě mělo dodržovat to, co je psáno v zákoně. A navíc jsme to tady diskutovali celou dobu. A najednou, doslova pár minut před hlasováním, pan generální ředitel přečte svůj postoj,“ sdělil Váňa.

OBČANÉ, KONCESIONÁŘI, naléhavě prosím, braňte svoji televizi! Estébácké praktiky jsou zpět!



Ze sekretariátů prohradních nácků, bolševiků a oligarchů ve Sněmovně se do redakcí šíří kompromitující materiál na ředitele ČT.https://t.co/S6p9D0p4IF pic.twitter.com/0Ivik9Zupp — zdeněk šarapatka (@zdeneksarapatka) March 22, 2021

„Zdeňku, opravdu ti nerozumím a myslím si, že se snažíš vmanipulovat mě do nějaké role. Ale to já odmítám se vším všudy. Zlý úmysl v tom není, ale opakuji fakta, která tady jsou uvedená na dvou stránkách, tak na třetí já mám říct... to přece není moje věc, to je věc rady, jsme kolektivní orgán, já jsem jenom upozornil na faktickou nesrovnalost a ty do mě útočíš, že já upírám a jdu proti zákonu, to je šílený. Nevím, co si o tom myslet, a mám dojem, že je to problém osobní, ale to nechci spekulovat, to sem vůbec nepatří,“ rozčílil se Váňa.

Přihlásil se však i zpravodaj celé věci, předseda Rady ČT Jaroslav Dědič. „Udělám maximum pro to, aby se tato zpráva dnes uzavřela. Nechci, aby zůstala určitá pachuť, protože je to klíčový dokument, který reprezentuje radu, reprezentuje celou radu, reprezentuje celý rok, který v České televizi probíhá. Je pravda ta, že výroční zprávou se zabýváme dva měsíce, nicméně termín pro definitivní připomínky té textové části byl do 24. 2. Do té doby byly všechny vypořádány. Ta připomínka k SPD přišla 10. 3., pro mě ještě v ústní podobně, nicméně každý má právo na interpretaci těch dat, od toho koneckonců jsou zpracovatelé jednotlivých kapitol,“ podotkl Dědič.

Psali jsme: Radní Šarapatka si nechává platit přes 20 tisíc měsíčně od ČT, udeřil poslanec. Jenže u toho to neskončilo FOTO poslankyně Kořanové. A vyšetření konečníku. Radní ČT Šarapatka zcela bez zábran publikuje Co zažil Xaver na Radě ČT: Ulička hanby před budovou. Zdenda Šarapatka se zapříčil. Ale to nejlepší přišlo o přestávce na cigáru Gentleman Šarapatka poslankyni: Husa. Syčí a kejhá v Babišově drůbežárně

„Jediné, co mě napadá, protože všichni víme, že dnes tuto zprávu musíme hlasovat, pokud by se tak nestalo, tak se dostaneme do časové nouze, která je neřešitelná, protože jakákoliv případná mimořádná rada by nic nevyřešila... pokud někdo vidí – a já vidím, že Roman Bradáč ano, některé argumenty jinak, a Roman třeba nevěděl ani termíny odevzdání, dělal to poprvé tak, jak říkal. Tak mě napadá jediné řešení pro čistotu toho procesu – o té jedné větě ze závěru dát hlasovat, pokud se stvrdí, tak já jako zpravodaj proti tomu nemůžu nic mít. A ta výroční zpráva je čistá, to znamená, že s ní většina rady takto souhlasí. Pokud ne, tak se domnívám, že patnáct výtisků, které potřebujeme pro sněmovní výbor, se dá během pěti pracovních dnů vcelku bez problémů zvládnout,“ navrhl Dědič.

Jde konkrétně o větu: „Jak vyplývá z údajů o podílu devíti nejčastěji zmiňovaných politických subjektů na politickém zpravodajství a účasti zástupců politických stran a hnutí v diskusních pořadech, výjimkou byla v roce 2020 SPD, jejíž prostor ve zpravodajství a diskusních pořadech ČT ve srovnání s ostatními politickými stranami a hnutími je možné označit za neadekvátní, vzhledem k zastoupení této strany v Poslanecké sněmovně. – Na základě všech sledovaných indikátorů naplňujících obecné cíle Rada České televize konstatuje, že Česká televize plní ze zákona, s výjimkou podílu SPD na politickém zpravodajství a účasti zástupců této politické strany v diskusních pořadech.“ Bradáč následně zkonstatoval, že Dědičův návrh vítá.

Následně se o dané pasáži hlasovalo, předcházela tomu však ještě diskuse a dohady o formulaci usnesení. Se zachováním pasáže následně nesouhlasilo šest radních ČT. Na druhé straně „barikády“ bylo rovněž celkem šest hlasů. „Jestliže jsme neschválili odstranění, tak jestli to dobře chápu, tak to zůstalo,“ podotkla k tomu radní Hana Lipovská. Její slova pak podpořil i Pavel Matocha, který zavelel k tomu, aby se hlasovalo o celku výroční zprávy.

Psali jsme: „Je směšný. Nic neví.“ Pád Mikuláše Mináře: Hovoří exchvilkařka. Ta ví, jak to tam fungovalo Golasowská (KDU-ČSL): Systém odměňování pěstounů je nespravedlivý Jindřich Berounský: Evropa železnici v roce 2021 obnovuje a oslavuje, Česká republika ji konzervuje? Pražská plynárenská nabízí v době pandemie mobilní kancelář

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.