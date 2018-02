Bývalý náčelník generálního štábu se pustil do Šlechtové: Chybí jí základní znalosti o armádě

Hned v úvodu Jiří Šedivý prozradil, že ministři obrany jednají i o nové velitelské struktuře NATO, měla by prý vzniknout dvě nová velitelství. „Struktura se nemění ve velkém rozsahu, ale spíše se doplňuje. Po zkušenostech z posledních let je totiž zcela evidentní, že se musejí vytvořit dvě velitelství, která dříve nějakým způsobem fungovala, ale potom byla zrušena,“ uvedl.

Jedno velitelství bude prý v USA a bude zajišťovat zasahovací a přepravní linii mezi Spojenými státy americkými a Evropou. Druhé, logistické velitelství bychom tak měli mít poměrně blízko, bude prý pravděpodobně v Německu. „Bude to jistě lepší a efektivnější spolupráce při přesunu spojeneckých vojsk přes naše uzemí, ale i českých útvarů, které by se přesunovaly kamkoliv na území Evropy,“ řekl a dodal, že každý stát tam bude mít své zástupce.

Důvodem nové velitelské struktury jsou podle slov Šedivého bezpečnostní hrozby. Největší nebezpečí prý vychází z Ruska. „Provádí nevyzpytatelné kroky. Připomněl bych nedávné cvičení, které proběhlo, to byl ten Západ 2017. Ruskem toto cvičení bylo prezentováno divně. Tvrdilo, že tam bude tak dvacet tisíc vojáků, a my jsme věděli, že jich tam je sto tisíc,“ uvedl a dodal, že neprůhlednost je tam zcela evidentní. V roce 2008 změnilo prý Rusko názor české společnosti proti americkému radaru. „Rusové jsou mistři ve vedení hybridních válek, jsou to různé neověřené zprávy, které dokážou společnost extrémně znejistit,“ zdůraznil a zmínil, že je to neustálé hledání cest, jak druhého vlastně přechytračit.

V hybridní válce jsou prý Rusové doslova mistři, což vidí Šedivý jako veliký problém. „Bylo by dobře, kdybychom těmi mistry byli my. Vezměte si debatu v USA, kde se mluví o tom, že Rusko ovlivnilo prezidentské volby. Debaty, které se týkají podpory radikálních stran v západní Evropě, jestli do toho Rusové zasahovali,“ uvedl generál a dodal, že pokud jsou Rusové opravdu schopni ovlivňovat různé sociální sítě a předávat falešné informace, mají před námi velký náskok a my musíme najít cestu, jak takové útoky eliminovat.

Rozeznat dezinformace je ale v současné době velmi obtížné a různé informace jsou pro lidi někdy těžko ověřitelné. „Informace mohou vypadat pravdivě, ale těžko se zjistí, zda tomu tak je. Tady by měla sehrát svou roli strukura, která by měla odhalovat ty falešné zprávy a eliminovat je,“ uvedl a připomněl, že záleží ale i na rozumu lidí, kteří by měli více také rozumět například mezinárodním vztahům.

„Rusové jsou přesvědčení, že střední Evropa je jejich doména, kterou sice po roce 1989 ztratili, ale pořád mají tendenci ovlivňovat jak Česko, Slovensko, Maďarsko, tak i Polsko. Jsme cílem, kterého se jen tak nevzdají. Číňané si zase z Česka udělali dveře do Evropy,“ upřesnil s tím, že je otázka, jak se nám podaří využít tu otevřenou náruč, kterou jsme Číně poskytli, v náš prospěch, protože zatím ta cesta vypadá, že je jednosměrná.

Islámský terorismus nám prý také stále hrozí. „Po všech těch teroristických útocích například ve Francii, Velké Británii, Belgii tu stále spící buňky jistě jsou. Teď je pro ně nebezpečné se projevovat. Poté, co se etablují a najdou nové zázemí, musíme být připravení na všechny možnosti,“ míní.

Podle Šedivého je dnes mnohem více politiků, kteří armádě rozumějí, než tomu bývalo v minulosti, přesto to ale stále není ideální. „Jsou schopni se za armádu postavit. Ale navyšování rozpočtu, tak jak bylo domluveno v roce 2014, se bohužel neděje. Politici asi více rozumějí armádě v okamžiku, kdy ji potřebují, ale když dojde na finance, chápání není tak zřejmé,“ zdůraznil. Zmínil také, že o post ministra obrany nestojí a musel by přijít nějaký velký impulz, aby názor změnil. „Byl jsem v hledáčku pana Babiše, ale já bych byl kofliktní ministr v tomto resortu, mám mnoho aktivit, kterým se chci věnovat dále. Jistě by mi zde nebyly odpuštěny mé bývalé aktivity,“ míní.

Nová ministryně obrany Karla Šlechtová se podle Šedivého sice snaží, ale to je asi tak vše. „Ona se snaží být velmi aktivní a efektivně pracující ministryně obrany, ale zcela evidentně jí chybějí základní znalosti armády, bezpečnosti a strategického náhledu na věci týkající se mezinárodních vztahů,“ uzavřel.

autor: nab