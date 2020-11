Bývalý šéf Chvilek Minář chystá zásadní odhalení: Prý „promění tuto zemi“ a on najde cestu „k srdcím lidí“ i do vlády

Bývalý představitel spolku Milion chvilek Mikuláš Minář, jenž se letos v září rozhodl vejít do politických vod, chystá v příštím týdnu zásadní odhalení. To se má týkat jeho projektu, prostřednictvím kterého chce „proměnit tuto zemi“. Pomoci mu mají lidé z politického marketingu, bývalí „stratégové“ TOP 09 a ODS. Cíle si Minář stanovil nemalé; doufá až v 10 % volebních hlasů.

Pokud by se mu takový krok podařil, mohl by prý oslovit až dva miliony lidí. Server SeznamZprávy.cz tvrdí, že až půl milionu lidí z těchto dvou milionů deklarovalo sympatie spolku Milion chvilek, jehož hlavní tváří až do závěru září byl právě Minář.



A kolik si myslí, že reálně osloví? Minář odhaduje, že ve volbách získá až 10 %... a to není vše, prý se chystá po volbách pomoci složit vládu. „Pokud by se ukázalo, že bereme nějakých pět šest procent, což je vlastně malá strana postižená tím volebním systémem, tak v tom případě do toho nepůjdeme, to nemá cenu,“ řekl Minář pro SeznamZprávy.cz.

Stále tak je možné, že jeho strana po případných negativních průzkumech, které nepromítnou jeho očekávání, se stáhne.



Pomoci mu v úspěchu mají lidé z politického marketingu. Jedním z nich je Martin Charvát s Jakubem Hussarem, který stál za prezidentskou kandidaturou umělce Vladimíra Franze v roce 2013 či Pavla Fischera v roce 2018. Charvát pak působil jako stratég ODS, Hussar jako stratég TOP 09. Podíleli se i na kampani hnutí Hlas Pavla Teličky.



Jasno už je údajně ve financování strany. To má být podobné jako u Milionu chvilek – hlavní financování tak chce pokrývat z darů od občanů. „Budeme to financovat z transparentního účtu, do kterého se, doufám, zapojí celá řada občanů. Věřím, že se to setká s velkým ohlasem," pravil Minář.

S čím Minář nesouhlasí, je nářek opozice, že ji akorát roztříští. „Až ten plán zveřejníme, všichni pochopí, že v takovýchto parametrech to skutečně smysl dává,“ doufá Minář, s tím, že „obnoví důvěru lidí v politiku“.



V diskusi na sociálních sítích však příliš uživatelů tento pocit nemá. Ozývají se názory, že „Chvilka slávy Mináře skončila“. A přes jeho slova o cílové skupině zaznívají názory, že nynější parlamentní strany mohou vstupem Mináře také dosti tratit, některé i fatálně. „Nevyjde to, ale jestli odvede pár procent od stran jako je TOP 09, KDU-ČSL, ČSSD a ony se nedostanou do PS, tak super!“ ozvalo se kupříkladu v diskusi pod oznámením na twitteru.



