ČSSD balancuje mezi životem a smrtí. A zkušený komentátor už ví, co o jejím osudu rozhodne

ČSSD prý balancuje na hraně života a smrti. Bohumil Pečinka sepsal pro server E15.cz komentář k blížícímu se sjezdu nejstarší české politické strany. Rozhodující roli na něm sehraje Miloš Zeman. I když možná trochu jinak, než by se dalo na první pohled čekat.

V roce 2013 měli sociální demokraté 50 poslanců a byli největší vládní stranou. Dnes mají 15 poslanců a podle Pečinky příliš nevědí kudy kam. Když ČSSD v říjnu dostala jen 7,3 procenta hlasů, statutární místopředseda strany Milan Chovanec navrhl, aby si strana zvolila svého předsedu v referendu. Nemusel by to být ani člen strany. Jenže tenhle plán vybouchnul hned v zárodku. Dlouholetí funkcionáři ho nepodpořili.

Na stole se objevila nová varianta. Podle ní by se předsedou strany mohl stát někdejší místopředseda sněmovny Jan Hamáček, člen vedení, které to dopracovalo až ke zmíněným 7,3 procenta. Hamáček však proti sobě má dva konkurenty: Jiřího Zimolu z jižních Čech a právě Milana Chovance. Tomu se nelíbí, že by se na sjezdu mohl zrodit tandem – Hamáček v pozici předsedy a Zimola v pozici statutárního místopředsedy.

Chovanec má však nominace jen tří krajů. Hamáček má za sebou pět krajů. Aby vyrovnal hendikep, rozehrál Chovanec podle Pečinky složitou hru, do které se pokusil zapojit i prezidenta republiky Miloše Zemana. Hlava státu dorazí 18. února na sjezd ČSSD a promluví k delegátům. Zeman už dopředu řekl, že na sjezdu nikoho jmenovitě nepodpoří. Podle Pečinky pro to má své důvody.

„K Hamáčkovi nemá důvěru, protože za jeho zády cítí lobbing Jaroslava Tvrdíka. Na Chovance se rovněž bude zdráhat ukázat, protože jeho koalice delegátů mu bude příliš připomínat sobotkovskou éru.

Prezident ale může sociální demokracii pomoct jinak. „Zemanova pomoc ČSSD, této straně ve fázi klinické smrti, bude v něčem jiném. Prezident republiky je mezi všemi sociálními demokraty asi jedinou figurou schopnou vymyslet, a hlavně silou své autority protlačit funkční konstrukci nové vlády, v níž by sociální demokracie měla důstojné zastoupení a nezničilo ji to. Právě podmínky pro vstup do vlády a další vládní angažmá rozhodnou, jestli ČSSD přežije, nebo zhyne,“ uzavřel Pečinka.

