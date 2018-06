ČSSD oprášila některé části neschváleného kariérního řádu učitelů

Uvádějící učitel by měl podle novely podporovat profesní rozvoj začínajícího učitele, hodnotit s ním jeho pedagogickou činnost, metodicky ho vést a seznamovat ho s podmínkami provozu školy. Dostával by za to příplatek až 3 000 korun měsíčně, od září 2021 až 4 000 korun měsíčně.

Odborníci s nejméně 15letou nepřetržitou praxí by se podle předlohy mohli stát učiteli odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku na střední škole bez pedagogické kvalifikace. Ostatní odborníci by si museli doplnit kvalifikaci do čtyř let let ode dne vzniku pracovního poměru k právnické osobě vykonávající činnost střední školy.

Novela by přinesla i další novinky, například u rozsahu přímé učitelské práce, v nároku na příplatky za takzvané přespočetné hodiny a v příplatcích třídním učitelům a pedagogům za specializované činnosti. Jim by se měly příplatky výrazněji zvýšit od září 2021, a to až na 3 500 korun. Do školského zákona by předloha vložila ustanovení o povinnosti státních institucí vymezit podmínky diskutovaného pobytu dětí mladších tří let v mateřských školách. Občanští demokraté už dříve navrhli zrušení povinnosti školek přijímat i dvouleté děti.

Předlohu skupiny poslanců ČSSD nejprve posoudí vláda. Rozhodnou o ní zákonodárci.