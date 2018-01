ČSSD potřebuje demokratizaci, odkmotrování a nové lidi, radí Paroubek

Bývalý předseda a člen ČSSD Jiří Paroubek, který usiluje o opětovný vstup do této strany, radí sociální demokracii, aby se kromě jiných bodů zaměřila na demokratizaci a také „odkmotrování“. Nový stranický program a nové postupy by měli také reprezentovat noví lidé, a ne ti, kteří nevratně ztratili důvěru veřejnosti. Paroubek to prohlásil na dnešní konferenci Nové vize sociální demokracie. Do zaplněného kongresového sálu pražského hotelu Ambassador Zlatá Husa si ho přišla vyslechnout asi stovka zájemců a příznivců.