ČT Zemanovi provedla strašnou věc, zločin. Petr Žantovský si u cenzury Trumpa vzpomněl i na další problémy z Kavčích hor

TÝDEN V MÉDIÍCH V okamžiku, kdy začnete cenzurovat, a nemusí to být hlava státu, může to být kdokoli, kdo vyslovuje nějaký názor, tak jste vypnuli demokracii. Tak reaguje Petr Žantovský na to, co provedla některá důležitá americká média při projevu prezidenta Donalda Trumpa. Připomíná v té souvislosti i cenzuru, které se dopustila Česká televize při vystoupení Miloše Zemana. Veřejnoprávní médium zmiňuje i proto, že jeho vedení disponující sedmi miliardami korun od koncesionářů se po sedmnácti letech vysílání rozhodlo zrušit pořad Folklorika, který zachycuje tradiční lidovou kulturu, s odůvodněním, že na něj nemá peníze.

reklama

Anketa Je v České republice zbytečně moc restaurací? Ano 83% Ne 17% hlasovalo: 4984 lidí

„Začnu tím, co už sice mnoho lidí komentovalo, ale je potřeba se u toho ještě zastavit. A to je něco, co nazval pan Balšínek v úterním editorialu Echo 24 velmi přesně ‚Vypínání ve jménu dobra‘. Ten titulek se mi opravdu velmi líbí, je velice věcný a vztahuje se tomu, jak některá důležitá americká média vypnula projev Donalda Trumpa v okamžiku, kdy začal líčit různá podezření z manipulace volebních výsledků od Demokratické strany. Nejprve obecný komentář. V okamžiku, kdy začnete cenzurovat, a nemusí to být hlava státu, může to být kdokoli, kdo vyslovuje nějaký názor, tak jste vypnuli demokracii. Protože demokracie spočívá v tom, že každý má právo na to říct si svůj názor, který je relevantní, o kterém má smysl přemýšlet a brát ho jako určitý usměrňovač svého vlastního potom vytvářeného názoru,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

To, co provedly televize CBS, NBC a další americká média, která jako tradičně držela palce demokratům, bylo podle něj proti všem principům. „To je nejenom proti profesní etice, ono je to také proti Všeobecné deklaraci lidských práv, kde je jasně konstatováno, že každý člověk má nezadatelné právo na to získávat a šířit informace podle svého uvážení. A jakékoli regulace a znemožňování toho je nepřípustné. Takže konstatuji, že tato média, která se takto zachovala, porušila Všeobecnou deklaraci lidských práv OSN. To je něco, co je docela vážné. Protože nám to mimo jiné říká, že v Americe přestávají platit demokratické principy, a začínají platit mediokratické principy. Ten stav se začíná měnit. Ono se také často říkávalo i u nás, že by novináři rádi měnili dějiny a působili na ně, ale to není jejich role. Jejich role je pozorovat svět, popisovat svět, reflektovat svět, případně komentovat svět, ale ne ho vytvářet,“ vysvětluje mediální analytik.

Manipulace ovládají nejen americké televize, zvládne je i ČT

Nemají být v žádném případě součástí tvorby samotné reality, protože k tomu nemají mandát. „K tomu je nikdo nezvolil. Oni mají nějakou pracovní smlouvu nebo jiný typ pracovněprávního vztahu, ale nemají žádný volební mandát k tomu, aby se podíleli na formování demokratické společnosti. To si americká média zřejmě neuvědomila a neuvědomují, ostatně nejsou v tom sama. Stačí si vzpomenout, když v České televizi cenzurovali projev prezidenta Miloše Zemana z Žofínského fóra, kde vyslovil v souvislosti s Viktorem Koženým také Zdeňka Bakalu, ale jméno Bakaly pak z projevu ve vysílání České televize zmizelo. Nevím o tom, že by za to byl někdo potrestán. Nevím o tom, že by bylo zveřejněno, kdo k tomu dal příkaz, kdo to vykonal, co se tím sledovalo. Nic o tom nevíme, Česká televize se chová jako suverénní stát ve státě a dělá si absolutně, co chce. Doufám tedy, že po středečním jednání Rady ČT se v ní přece jen začnou některé věci měnit k lepšímu, protože stávající stav je naprosto neúnosný,“ míní Petr Žantovský.

Psali jsme: Trumpův chaotický způsob řízení. Podobné jako u Babiše, pálil z Rozhlasu filozof Přibáň

Po krátkém odbočení k České televize se ale tématem vrací do Spojených států. „V souvislosti s médii bych upozornil na příklad velké státní televize CBS, která je dlouhodobě demokraticky orientovaná. Dlouhá léta v ní byl hlavním moderátorem večerních zpráv Dan Rather, který vlastně určoval politické směřování této televize. A koneckonců jeho praktiky popsal velmi dobře Bernard Goldberg v knize ‚Bias‘, vyšla i česky ‚Jak novináři manipulují‘, kde je naprosto přesně popsáno, jakým způsobem manipulují v zájmu Demokratické strany v CBS. Mimochodem musím říct, že mě rozesmálo, když jsem zaznamenal, že v roce 2015 napsal Dan Rather životopisnou knihu a nechal podle ní natočit film, který se jmenuje ‚True‘, neboli ‚Pravda‘. A v hlavní roli samozřejmě mimo jakákoli očekávání je Robert Redford. Ten, který hrál jednoho z hrdinů aféry Watergate, reportéra Washington Post, ve filmu Všichni prezidentovi muži, ale to jenom na okraj,“ poznamenává mediální odborník.

Umlčovat názor, byť s ním nesouhlasíme, je nepřijatelné

Manipulativní aktivita je totiž v médiích tohoto typu naprosto evidentní. „To, že došlo k vypnutí projevu prezidenta stále ještě ve funkci, je naprostá nehoráznost. A mluvím o tom v souvislosti s Daliborem Balšínkem proto, že k tomu napsal editorial, s jehož některými pasážemi nemusíme souhlasit, ale to není tak úplně podstatné. Podstatné je, že popsal velice přesně to, o čem teď mluvím. Dovolím si ho teď zacitovat, poněvadž to jsou věty, které by se měly tesat a které by si měl každý novinář vštípit ještě předtím, než napíše první článek: ‚Umlčovat nebo znemožňovat šíření názoru, byť s ním zásadně nesouhlasíme, je nepřijatelné. To totiž ohrožuje demokracii a pluralitu, které jsou základem rozvoje myšlení a prosperity demokratických zemí.‘ To je absolutně přesně vyjádřeno. Dále ještě píše: ‚Vypínání je krátkozraké, vždy účinnější je přesvědčit o své vizi uspořádání světa. Když se sáhne po donucovacích prostředcích, pak už nejde o souboj myšlenek a demokracii.‘ To je také dobře vystiženo,“ oceňuje Petr Žantovský.

Psali jsme: Nebylo větší „klausovky“, než Miroslava Němcová. Petr Žantovský si její scény pamatuje osobně Výkřiky Jakuba Železného. Byl ve studiu pod vlivem? Žantovský vidí obrovskou ostudu celé České televize Konec svobody pro Čechy? Petr Žantovský rozebral nenápadně tlačenou změnu zákona. Mrazí „Migranti nemají práci, kradou a znásilňují ženy? Vypněte to!“ Petr Žantovský sleduje řev, který nastal po slovech Ivany Trumpové

Anketa Bude Petr Fiala po volbách premiérem? Bude 2% Nebude 98% hlasovalo: 9573 lidí

Naivní Evropa si myslí, že převychová radikální islamisty

K druhému tématu se nechal inspirovat článkem, který pod titulkem „Nejen útočník z Vídně. Teroristé absolvují deradikalizační kurzy, pak vraždí“ vyšel v pondělí na iDnes. „Ten mě moc zaujal a doporučuji každému si ho přečíst. Dozví se z něj nejenom statistické údaje, mimo jiné kolik bylo různých obětí džihádistických útoků v Evropě v minulých letech a jak se vyvíjí křivka obětí terorismu, ale i dost podstatnou věc. Některé země, například Anglie, Rakousko, Francie a podobně, se snaží jaksi převychovat ty muslimské radikály, islamisty, v tzv. deradikalizačních kurzech. To mi přijde trošku jako VUML u nás za bývalého režimu. Tedy že si tam někde sedíte a někdo vám vykládá nějaké své politické ideje, vy to všechno odkýváte a jste úspěšný absolvent,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Tak úplně podobně to vyplývá z tohoto článku, a to na několika konkrétních příkladech právě ze zmíněných zemí. „V článku se píše o lidech, kteří byli propuštěni z vězení, kam byli posláni za terorismus nebo nějaké násilné činy a kde byli podrobeni těmto deradikalizačním kurzům. Dokonce pak byli jako jejich absolventi předčasně propuštěni z vězení. V textu je vylíčen příběh z Velké Británie, kdy muž, který byl deradikalizován a dostal tzv. certifikát úspěchu za osm měsíců setrvání v tomhle programu, byl pak propuštěn a při první příležitosti se pokusil zavraždit nějakého hlídače. Kdyby to nebylo tragické, tak je to až k smíchu, jak naivní a bezbranná ta Evropa je, když si myslí, že nějakou formální školící aktivitou vymaže z hlav těchto lidí jejich víru,“ kroutí hlavou mediální odborník.

Psali jsme: „Všichni věřili, že nic nenastane.“ Blatný po dotazu Tvarůžkové těžko hledal slova

ČT ruší pořad o tradiční kultuře, prý na něj nemá peníze

Připomíná, že na toto téma existuje a stále vychází spousta knih. „Nedávno jsem narazil v nakladatelství Triton hned na dvě. Jedna se jmenuje ‚Islám bez závoje‘ a druhá ‚Zahalená hrozba‘. První je z pera anglického spisovatele a druhá od muslimské ženy žijící v Německu. A jsou to knihy, které vypovídají zcela jasně o tom, že na lidi, kteří se dají na teroristickou dráhu nebo na dráhu těchto útočníků, nebude žádné školení nikdy působit. Oni mají své přesvědčení, svou víru, svého imáma, svůj fanatismus a neustoupí od toho pod nátlakem nějakého hloupého školícího programu. Takže chci upozornit na naivitu a bezbrannost Evropské unie vůči tomuto nebezpečí. Jako bychom si to stále málo uvědomovali a málo o tom mluvili. Takže velmi oceňuji iDnes, že tomu věnoval tenhle článek a považuji ho za nejdůležitější článek tohoto týdne,“ kvituje Petr Žantovský.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Věříte, že islámské radikály lze převychovat? Ano 1% Ne 99% hlasovalo: 10548 lidí

Petice proti tomu, aby si na Kavčích horách dělali, co chtějí

Tak se zamýšlí nad tím, co je veřejnoprávní služba, kterou má Česká televize naplňovat. „Je to Folklorika jako zachování lidového kulturního odkazu, anebo plácání dvou pánů nebo pána a dámy ve studiu o blbostech, historkách z natáčení a nesmyslech? A to si beru na paškál jeden pořad, takových pořadů bychom z produkce České televize mohli jmenovat nepřeberně. Je to naprosto absurdní situace, kdy se vedení České televize zase chová jako její vlastník a zachází s těmi veřejnými prostředky zcela libovolně a bez ohledu na cokoli. Je jisté, že na Všechnopárty se dívá více lidí než na Folkloriku. Ale je to argument? Už jsem se o tom několikrát hádal i s panem Fridrichem, ředitelem programu, který dokonce párkrát veřejně uvedl, že sledovanost je pro Českou televizi důležité kritérium,“ připomíná pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Sám je ale přesvědčen, že to je omyl, že to tak být nemá, protože sledovanost je relativní kritérium. „Oni by měli udělat maximum pro to, aby měla Folklorika velkou sledovanost. Dělat tomu píárko mezi pořady, dělat – teď to řeknu hloupým slovem – osvětu, ne jednoduše shrábnout nějaký podíl na sledovanosti nebo čísla sledovanosti na nějaké hloupé estrádě. Já mám pocit, že si to management České televize opravdu popletl, že mu nebyla věnována soukromá televize k libovolnému užití, ale byla mu věnována zákonem daná veřejná služba a povinnost. Takže bych teď apeloval na každého, komu to není úplně lhostejné, aby se k této petici případně připojil. Já jsem to udělal ve čtvrtek,“ dodává mediální odborník.

Psali jsme: Redaktůrek a televizní mluvící hlava, nic jiného. Petr Žantovský zúčtoval se Železným z ČT a prozradil i něco pikantního o Šarapatkovi z Rady ČT Tohle neokecáte, užiteční idioti. Petr Žantovský rozdrtil výklad vrchního elfa, jak cenzurou bojuje za svobodu slova. A došlo i na „profesionálního zetě“ „Zpěvák“ Vojtěch na jaře? Zvládl, poklona. Pozor, věc, ve které Prymula propadl. Petr Žantovský i ke jménům Pirk, Šmucler a Hnízdil Takto ČT vysvětluje, proč tají klíčové informace. Moravec, dluhy, opozice. Plivanec do tváře, říká Petr Žantovský

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.