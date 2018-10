ČT a prodejné děvky: Věc kolem ANO pokračuje, vystoupil silný hráč

Petr Štěpánek měl ještě před pár dny naději, že se po několika letech znovu stane členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Členem této rady už jednou byl, a to v 90. letech 20. století a na počátku nového tisíciletí. Podruhé ho nominovalo hnutí ANO, o kterém se však Štěpánek vyjadřoval velmi nepěkně. Poslance hnutí Andreje Babiše označil mimo jiné za „zm*dy“. A tak se nakonec stalo, že většina poslanců nejsilnějšího sněmovního klubu odmítla Štěpánka podpořit. Štěpánek napsal předsedovi klubu ANO Jaroslavu Faltýnkovi, že se kandidatury vzdává.

Fotogalerie: - Veselice bez nacionalismu

Anketa Je Senát užitečný? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 1397 lidí

V celé kauze však nehráli roli jen nespokojení poslanci ANO, ale také rozhněvaná část české veřejnosti. Příznivci platformy Milion chvilek pro demokracii uspořádali proti Štěpánkovi demonstraci, na které dali jasně najevo, že lidé jako Štěpánek nemají ve velké vysílací radě co dělat. Připomínali mimo jiné Štěpánkův bonmot, v němž hlásil do světa, že by nebylo od věci podložit Českou televizi dynamitem a stisknout knoflík.

Štěpánek nabídl trochu jiný pohled na celou situaci. Na sociální síti Facebook už poněkolikáté připomněl, že redaktoři pořadu Newsroom ČT24 s ním natočili rozhovor, ale pak z něj v podstatě nic neodvysílali. Stejně tak si ho prý nepozvali přímo do studia, aby měl možnost se obhájit. což se Štěpánkovi nezdá fér.

„Leč nedosti na tom. Zároveň je potřeba aktivovat lobbistické a PR struktury zájmově a finančně napojené na Českou televizi, aby spustily proti nominantovi, jenž je k ČT dlouhodobě kritický, štvavou mediální kampaň. Proč? Je třeba zastrašit poslance, kteří by snad chtěli pro dotyčného hlasovat. Dejte si pozor, sledujeme vás! Příště můžete být na řadě vy. Ani to ale nestačí. Ještě je třeba mezi poslanci příslušné strany najít nějakou prodejnou děvku, nabrífovat ji a s jasným úkolem, že muž s koženou brašnou nesmí projít, vyslat na jednání poslaneckého klubu. Tam uplacený poslanec ostatním odvypráví o nominantovi všechny pomluvy, polopravdy, lži i vyslovené pitomosti. Ostatní poslanci se v dané problematice až tak neorientují, což je pro daný účel dobře, pochybnost je zaseta. Čím Česká televize platí? Svojí přízní. Zkorumpovaný poslanec k vám bude za odměnu z veřejnoprávní obrazovky promlouvat týden co týden. Politik, který není v televizi, jako by nebyl,“ napsal k tomu Štěpánek.

K dovršení všeho se do boje proti Štěpánkovi údajně zapojili i odborníci na tvorbu co nejlepšího obrazu hnutí v očích veřejnosti, kteří doporučili dát od nominanta hnutí ANO ruce pryč. I stalo se.

Štěpánek má však za to, že se tentokrát Andrej Babiš přepočítal. Jeho voliči jsou prý k dnešní práci ČT často kritičtí. Tím, že hnutí ANO odmítlo nominovat právě jeho, se Babiš podle spisovatele postavil na stranu příznivců Miroslava Kalouska (TOP 09), a ti Babiše tak či tak nikdy volit nebudou. Nikdy. Prý se to navíc může otočit proti Babišovi.

„Tihle lidé jeho hnutí nikdy volit nebudou. Naopak, záhy to proti šéfovi otočí, zpátečku označí za zbabělost a spokojeně si udělají další zářez do pažby. Kritický hlas v Radě pro vysílání znít nebude. Říká se tomu střelit se do vlastní nohy. Štvanice. Teď to bylo o mně, příště to může být o komkoli jiném. Opravdu takovou veřejnoprávní televizi chceme?“ zeptal se na závěr Štěpánek.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Publicista Ondřej Neff to vidí podobně, Na webu Neviditelný pes popsal Štěpánkovu kauzu souslovím „mnoho psů, zajícova smrt“.

„Síla názoru a charakter nebyla nikdy charakteristická črta ANO a tahle epizoda to jenom potvrdila. ... Celá ta štvanice proti Štěpánkovi velkým obloukem obcházela podstatu. Ta tkví v tom, že Štěpánek kritizoval ideologicky jednostranné zaměření České televize, která se stala platformou jednoho z mnoha proudů rezonujících společností: jako orgán veřejné služby má dávat prostor všem proudům, což nečiní. Hrozilo nebezpečí, že kritik Štěpánek bude coby člen RRTV tuto pluralitu hájit a prosazovat, což způsobí televizním mentorům přinejmenším nepohodlí,“ napsal Neff.

„Bylo nutno Štěpánka uvařit a z téhle strany na něho nemohli, že by jim boural ideový monopol. Proto se štvanice týkala nesmyslu, jednoho žertíku, že by pan Štěpánek chtěl stisknout puntík a ČT vyhodil do povětří. Meritu věci se štvanice netýkala, soustředila se na jednu blbovinku a vinou bezcharakternosti ANO se dospělo k výsledku: kritik ČT v Radě nebude,“ doplnil publicista.

Připomíná navíc, že si česká společnost často stýská nad tím, že nám schází osobnosti, které by formulovaly nějaký názor a pevně si za ním stály. Podle Neffa je Petr Štěpánek přesně takovou osobností, čímž se liší mimo jiné od naší většinou bezbarvé politické reprezentace. Ale jak se zdá, v ČT prý výraznější osobnosti nepotřebují. Před kamerami budeme i nadále vídat „nudné mluvící hlavy“.

„Což se děje a žádný Štěpánek to narušovat nebude. Není třeba demonstrací. Stačí zbabělost klubu ANO, v daném případě,“ uzavřel Neff.

Petr Štěpánek doslova napsal:

Štvanice jako pracovní metoda České televize Když vešla ve známost moje nominace do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Česká televize a její soldateska na mě uspořádaly štvanici. Tak to kupříkladu hodnotí renomovaný žurnalista Ondřej Neff. Opravdu si tu někdo myslí, že posláním televize veřejné služby je pořádat na kohokoli štvanice? Ač zcela bezúhonný, jsem prý kontroverzní. Fajn, mnozí si to sice nemyslí, a naopak spíše oceňují moji kritičnost a názorovou konzistentnost, ale o to teď nejde. Každý má právo na svůj názor. Co myslíte, že by mělo být spíše posláním veřejnoprávní televize? Pozvat kontroverzního nominanta do přímého přenosu, třeba do Interview ČT24 či Událostí, komentářů, a odvysílat s ním seriózní rozhovor, ať se buď obhájí, nebo znemožní? Nebo to udělat jako Česká televize, totiž poslat za nominantem štáb do jeho bydliště, tam s ním natočit rozhovor, pak z něho neodvysílat vůbec nic – proč také, vždyť by z něho mohlo vyplynout, že to, co dotyčný říká, má hlavu a patu – a namísto toho odvysílat stokrát vyvrácené lži, polopravdy a pomluvy a do toho sem tam střihnout ilustrační záběry dotyčného, jak si s redaktorem povídá? Leč nedosti na tom. Zároveň je potřeba aktivovat lobbistické a PR struktury zájmově a finančně napojené na Českou televizi, aby spustily proti nominantovi, jenž je k ČT dlouhodobě kritický, štvavou mediální kampaň. Proč? Je třeba zastrašit poslance, kteří by snad chtěli pro dotyčného hlasovat. Dejte si pozor, sledujeme vás! Příště můžete být na řadě vy. Ani to ale nestačí. Ještě je třeba mezi poslanci příslušné strany najít nějakou prodejnou děvku, nabrífovat ji a s jasným úkolem, že muž s koženou brašnou nesmí projít, vyslat na jednání poslaneckého klubu. Tam uplacený poslanec ostatním odvypráví o nominantovi všechny pomluvy, polopravdy, lži i vyslovené pitomosti. Ostatní poslanci se v dané problematice až tak neorientují, což je pro daný účel dobře, pochybnost je zaseta. Čím Česká televize platí? Svojí přízní. Zkorumpovaný poslanec k vám bude za odměnu z veřejnoprávní obrazovky promlouvat týden co týden. Politik, který není v televizi, jako by nebyl. Je také potřeba zpracovat „píárový“ tým, co se pohybuje okolo předsedy. To jsou profíci. Nedělají přímo politiku, dohlížejí na mediální obraz. Jedním z jejich úkolů je ochraňovat šéfa před možnými problémy. A tenhle šéf má tým setsakra dobrý. A demonstrace nemá rád. Kavčí soldateska zacílila dobře. Píáristé šéfovi doporučí, aby z možného problému raději vycouval. Dokonáno jest. Ale i profíci se můžou někdy seknout. Voliči šéfova hnutí jsou totiž k naší mediální scéně a speciálně k České televizi obvykle stejně kritičtí jako nominant, zatímco těm, kteří spolu s Miroslavem Kalouskem proti nominantovi demonstrují, se šéf stejně nijak nezavděčí. Tihle lidé jeho hnutí nikdy volit nebudou. Naopak, záhy to proti šéfovi otočí, zpátečku označí za zbabělost a spokojeně si udělají další zářez do pažby. Kritický hlas v Radě pro vysílání znít nebude. Říká se tomu střelit se do vlastní nohy. Štvanice. Teď to bylo o mně, příště to může být o komkoli jiném. Opravdu takovou veřejnoprávní televizi chceme?

Psali jsme: Štěpánek to vzdal. Kdo místo něj usedne ve vysílací radě? Sněmovna rozhoduje Svinstvo, blázni! Petr Štěpánek si to přes PL vyřizuje s ANO, demonstranty i ředitelem ČT Markéta Pekarová Adamová prohlásila, že pro Štěpánka do RRTV nebude v TOP 09 ani jeden hlas. A přišel hrozný výsměch My chceme, aby... Petr Štěpánek prozradil, co mu řekl Faltýnek, když se bavili o ČT a jeho nominaci do RRTV

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp