ČT si pozvala do studia bankéře. A už létaly scénáře, co Babiš prováděl s penězi v zahraničí

„Je to ostuda. Je to ostuda pro našeho premiéra a je to ostuda pro Českou republiku,“ řekl Jonáš úvodem, jak na něj celá kauza Pandora Papers působí. „Rozkrývá to způsob, jakým celá řada politiků zneužívá možnosti, které mají,“ zdůraznil.

Pokud si Andrej Babiš, podle investigativních novinářů, pronajal francouzskou a poté i panamskou společnost a skrze ně založil firmy s nastrčenými řediteli, je to podle Jonáše offshore? „Samozřejmě,“ řekl bankéř bez rozmýšlení.

A jedním dechem dodal: „Ale vezměme to postupně. Skupina investigativních žurnalistů – jedná se o sdružení těch nejlepších žurnalistů světa – se dlouhodobě zajímá o provinění politiků a jejich snahy ulít majetek či schovat majetek v daňových rájích. Není to poprvé, co tohle odhalili.“

.V případě našeho premiéra je evidentní, že si najal francouzského právníka, který mu nabídl de facto strukturu. Zajímavé je, že v jeho případě nešlo o to skrýt svou osobu, naopak se chlubil, že má na Riviéře restauraci, a že tam vlastní zámeček, ale skryl to celé za strukturou tří offshorových společností, mezi kterými došlo k pohybu peněz,“ domnívá se Jonáš.

„Takže pravděpodobně šlo v Babišově případě o to skrýt původ těchto peněz, zaparkovat majetek v zahraničí mimo dosah českých úřadů,“ pokusil se rozklíčovat kauzu a informace podané investigativními novináři.

Předseda vlády se k celé kauze dnes novinářům vyjádřil slovy: „Nevlastním ve Francii žádnou nemovitost! Nevlastním žádná offshore! Absolutně odmítám, že by došlo k nějakému praní peněz. Ta půjčka byla zaplacena ještě před tím, než jsem se stal politikem,“ zdůraznil opakovaně, že peníze byly zdaněné, transakci dělal před 12 lety a tato záležitost tedy nemá s politikou nic společného.

Bankéř Jonáš se Babišovým slovům smál, přiblížil, proč šlo zřejmě o tak složitou operaci přes několik firem: „V tom, co jsme slyšeli od pana premiéra, slyším dva nesmysly, resp. úplně nepochopitelné věci. Zaprvé je možné, že on přímo nevlastní nemovitost ve Francii, ale vlastní společnost, která tuto nemovitost drží.

V této společnosti on evidentně musel poskytnou dostatek financí na zakoupení této nemovitosti. To je hraní se slovy. Majetek je jeho, užívá ho prostřednictvím té společnosti. Ve francouzském katastru nemovitostí bude pravděpodobně zapsaná firma, jejíž jméno nám sice nic neříká, nicméně je v nějaké řadě firem, které financoval Andrej Babiš, a které ovládá Andrej Babiš. Takže konečný prospěch z toho řetězce má pan premiér.

Druhá věc je, že jestliže říká, že poskytl půjčku, který byla následně vrácena, tak mi to nedává smysl. Protože jestliže poslal finance do jedné z těchto firem, tak tyto peníze byly použity k zakoupení té nemovitosti, a tam nebylo tedy co vracet. Takže jestli tam poskytl ještě druhou půjčku z jiné společnosti, aby ji potom vrátil té, které tuto původní půjčku udělil, tak jsou tu dva problémy, které by bylo třeba rozuzlit.

Vyjádření pana premiéra vznáší více otazníků, než poskytuje vysvětlení,“ dodal Jonáš závěrem.

