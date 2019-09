Čapí hnízdo: „Předávat do EU!“ Vážná dohra Babišovy kauzy. Nový návrh z Bruselu

Evropské peníze? O těch by měli rozhodovat evropští prokurátoři. Tuto myšlenku sdělil europoslanec Stanislav Polčák za STAN v pořadu Pro a proti na ČRo plus včera. Prý byl v této otázce zdrženlivý, ale kauza Babiš, která podle něj skončila v podezřele pokročilém stádiu, ho přesvědčila. „Ať to posoudí soud toho členského státu. Ale tu žalobu by před ten soud posílal evropský prokurátor,“ řekl Polčák a dodal, že nevěří například rumunským a bulharským soudům, že budou nezávisle stíhat aktivní politiky. Milan Feranec z ANO ho varoval, že to je velký krok k federalizaci Unie.

Dle Stanislava Polčáka by bylo rozhodně lepší, kdyby Čapí hnízdo dospělo k soudu. „Protože pro podstatnou část veřejnosti po této závěrce zůstane nepochybná pachuť z tohoto případu,“ soudil Polčák a dodal, že lidé nejsou přesvědčení, protože důvody zastavení stíhání byly komunikovány velmi povrchně. Tvrdil, že by bylo lepší, kdyby rozhodla moc soudní, a připomenul, že státní zastupitelství je nezávislé procesně, ale nikoliv institucionálně. S tím nesouhlasil Milan Feranec: „Pokud budeme říkat, že každý případ má jít před soud, tak by to státní zastupitelství bylo zbytečné, to by stačilo, aby tam byla podatelna.“ Anketa Kdybyste si mohli zablokovat veškeré vysílání České televize, a zbavit se tak placení koncesionářského poplatku, využili byste takovou možnost? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 13712 lidí

S touto nadsázkou Polčák nesouhlasil, státní zastupitelství svou funkci má, ale v tomto případě podle něj došlo k zastavení ve finální fázi trestního řízení. Kdyby bylo stíhání zastaveno před dvěma lety, bylo by prý jasné, že skutková podstata nebyla naplněna. Ale po 4 letech dozoru případu státním zastupitelstvím a po mamutí práci policistů to dle Polčáka vyvolává velké pochybnosti. Feranec uznal, že kauza trvala dlouho, ale jedná se o rozhodnutí orgánu k tomu určenému. A připomněl, že spis neznají. Feranec také zaspekuloval, že nedošlo k doplnění dalších důkazů policií, a tak Šaroch udělal to, co již předtím inzeroval jako možnost, tedy stíhání zastavil.

Polčák opět argumentoval, že takovéto zastavení v poslední fázi je velice vzácné, a tvrdil, že se možná měří dvojím metrem. Vyšetřování se Andrej Babiš podle něj snažil ztěžovat: „Víme, jaké vytáčky byly obecně s poskytnutím svědeckých výpovědí, paní Babišová s ním jezdí všude na zahraniční cesty, ale nebylo ji možné dostat k trestní výpovědi.“ Europoslanec také připomenul, že když byl případ předán s návrhem na obžalobu státnímu zástupci, tak byl urychleně vyměněn ministr spravedlnosti. Anketa Vadí vám, že Babišova vláda schválila na rok 2020 státní rozpočet se schodkem 40 miliard Kč? Vadí 20% Nevadí 80% hlasovalo: 84 lidí

Dodal, že nyní o věci bude rozhodovat nejvyšší státní zástupce, který je pod přímou možností odvolání premiérem Babišem z funkce. „Já neznám žádný jiný případ evropské země, kde by nejvyšší státní zástupce mohl být bez udání důvodů odvolán ze své funkce.“ Právě proto je prý důležité, aby dotyční nebyli ve vládě, než se případ vyřeší. Nicméně Feranec namítl, že vláda plánuje novelu, po které by nejvyšší státní zástupce nebyl přímo odvolatelný. Zde se ovšem Polčák chytil toho, že hnutí ANO má Ministerstvo spravedlnosti pod kontrolou již 5 let – a novela zatím schválena nebyla.

„Celá ta kauza poslední 2–3 roky byla mediální štvanice. Média, politici, všichni to komentovali, všichni očekávali nějaký výsledek, ten se nedostavil a teď jsou strašně zklamáni,“ pravil Milan Feranec. Moderátorka se zeptala, zda se novináři nemají zajímat o to, že je premiér trestně stíhaný. Feranec usoudil, že zajímat by se měli, ale měli by méně dávat najevo, že případ dopadl jinak, než si přáli. Sám si přál, aby kauza už skončila a byl znovu čas na racionální řešení problémů jako výše daní a důchodů. Fotogalerie: - Rozpočet se Zemanem

Anketa Chcete, aby šel Andrej Babiš do vězení? Ať už za cokoliv. Chci 14% Nechci 86% hlasovalo: 18763 lidí

Polčák do věci vsunul evropský rozměr. Popsal, jak bylo údajně Čapí hnízdo vyvedeno, aby se dostalo k evropským dotacím. „Řekněte mi, jak se dnes může vlastně tvářit německý, francouzský, švédský daňový poplatník, z jehož peněz do té malé firmy vlastně peníze plynuly a on říká: ‚To má sloužit malým, středním a začínajícím podnikatelům na jejich technologickou inovaci, na věci, které je posunou výše, ne na českého miliardáře‘.“

Milan Feranec namítl, že zástupce Evropské komise prohlásil, že pro ně celá záležitost skončila a že nemohou mluvit do rozhodování státního orgánu. Ale zmínil, že Polčák možná s celou věcí půjde do Bruselu. „Ne, já to udělám jinak. Já si osobně myslím, že je důležité, aby finanční zájmy EU byly kryty skutečně soustavou evropských prokurátorů. Potom se, myslím, bude rozhodovat stylem padni komu padni.“ Prý byl v této otázce zdrženlivý, ale Babišův případ ho přesvědčil. Dle Ferance by se jednalo o veliký posun ve federalizaci Unie. „Když se nám nelíbí rozhodnutí našeho orgánu, tak pozveme evropského prokurátora, ten to vyřeší za nás,“ popsal Polčákův nápad. Doplnil, že nezná detaily, ale už samotná myšlenka je pro něj prý děsivá. Mgr. Milan Feranec ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Polčák dodal, že nevěří například rumunským a bulharským soudům, že budou nezávisle soudit bulharské a rumunské aktivní politiky. Nezávislé vyšetřování by mělo podle něj probíhat na půdě EU, protože jde o její peníze. „Potom ať to posoudí soud toho členského státu. Ale tu žalobu by před ten soud posílal evropský prokurátor.“ Europoslanec doplnil, že u státních zástupců jako součásti moci výkonné není záruka, že nedochází k zákulisním jednáním. Feranec s ním nesouhlasil, on prý státním zástupcům věří.

Celá debata ZDE

Psali jsme: Americká chamtivost! Od Okamury trochu jinak k výbuchu u Saúdů Zahradil: Jourovou budou všichni nesnášet. A nás s ní. Z EU se řítí něco, co nedokážeme odhadnout Odvolací soud projedná kauzu vojáka, jenž měl bojovat na Ukrajině Prezident jednal s premiérem. Do OSN letos pojede Babiš, dohodli se

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas