Čaputová se propadá. „Vypadne, ještě v prvním kole.“ Ze Slovenska přišlo překvapení

„Povím to na rovinu. Po své zkušenosti se Zuzanou Čaputovou bych kandidáty při úvahách, zda se mají vzdávat kandidatury ve prospěch někoho jiného, nabádal k velké opatrnosti. Naše paní prezidentka začíná být velkým zklamáním a myslím, že si ji v Česku dost idealizujete. Začala velmi dobře, ale s nástupem pandemie, inflace, vládních krizí a války na Ukrajině se osobnostně i politicky zcela ztratila. Její důvěryhodnost se propadá takovým tempem, že ve volbách v roce 2024 jí hrozí vypadnutí ještě před druhým kolem. Co je ale alarmující, že svým nepřesvědčivým výkonem uvolňuje cestu do prezidentského paláce nedemokratickým a proruským silám. V zájmu prozápadního směřování Slovenska musíme shodit růžové brýle. Nastal čas být nemilosrdně upřímný a říct, že paní prezidentka selhává. To je při výzvách k odstoupení kandidátů i důležité poselství pro Česko,“ začal Mistrík v rozhovoru pro MF DNES vzkazem Pavlu Fischerovi a Marku Hilšerovi, kteří v poslední době čelí výzvám, aby z kandidatury odstoupili.

Poté vysvětlil, proč před třemi lety Čaputovou podpořil. Hrozilo prý totiž, že by ve vzájemném souboji nepostoupili do druhého kola ani on, ani Čaputová, protože jejich voliči by se rozdělili a do druhého kola by postoupil Maroš Ševčovič, spolupracovník Roberta Fica, a antisystémový kandidát Štefan Harabín.

„Se Zuzanou Čaputovou jsme se mohli navzájem vybít a do druhého kola nemusel postoupit ani jeden z nás. Zemi bychom tak nechali napospas temným silám. U vás nic takového nyní nehrozí. Možná ještě před pár měsíci to nebylo tak jasné, ale dnes už je slovenský scénář zcela vyloučen,“ poznamenal Mistrík při pohledu na české prezidentské kandidáty.

„Podle mých předpokladů založených na datové analýze je úplně jedno, zda pánové Hilšer s Fischerem odstoupí, nebo ne. Do druhého kola s vysokou pravděpodobností postoupí Babiš a Nerudová,“ předpověděl Mistrík.

Petr Pavel prý na Mistríka jako na vnějšího pozorovatele působí jako distingovaný profesor, který je určitým skupinám voličů příliš vzdálen. A druhou Pavlovou chybou prý je, že na tento stav, který není v jeho zájmu, nereaguje změnou kampaně.

„Je otázkou pár dní či týdnů, než průzkumy začnou ukazovat, co už skoro měsíc vyplývá z mojí analýzy. A to, že Nerudová na plné čáře válcuje Pavla,“ uvedl někdejší slovenský prezidentský kandidát.

Prezidentský kandidát Petr Pavel vede podle Mistríka až příliš kultivovanou a nevýraznou kampaň.

V obecné rovině ho prý překvapuje, jak málo se proti sobě vymezují čeští uchazeči o prezidentský post.

Generál Pavel se vůči Andreji Babišovi a Danuši Nerudové vymezil např. tím, že pro své voliče nemá ani recept na sekanou nebo vánočku jako Babiš, případně na cukroví jako Nerudová, ale chtěl by lidem říct, jak by se choval jako prezident. A také to na videu popsal.

Nemám svůj recept na vánoční cukroví, vánočku ani sekanou. Mám ale recept na to, jak transparentně vybírat ústavní soudce. pic.twitter.com/hClu9f9zZo — Petr Pavel (@general_pavel) December 6, 2022

Vedle toho prozradil, že během kampaně v chladném počasí za jediný den vydal stovku svařáků a svařených moštů.

„Včera jsme s Evou vydali více než stovku svařáků a svařených moštů, podepsali několik knih, nafotili nespočet společných fotek, ale hlavně jsme mohli být mezi vámi osobně v příjemné atmosféře,“ napsal Pavel na twitteru.

