Čaputová v roušce k národu: Zvládneme to! Myslím na vás

„Žijeme v době, kterou si před pár dny nikdo z nás nedokázal představit. Měníme svůj způsob života, zvykáme si na rozsáhlá omezení. Naše ulice a města utichla, abychom se soustředili na to, co je v těchto dnech zásadní – na snížení rizika přenosu viru a pomoc těm, kteří to nejvíce potřebují," zahájila svou řeč ke spoluobčanům slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.



Projevila empatii ke všem lidem, kteří museli uzavřít provoz, zrušit své kulturní vystoupení a mají obavy, z čeho budou žít příští měsíc. „Myslím na vás, kteří se obáváte o svou práci, zda se budete mít kam vracet. Myslím na vás, kteří chodíte do práce i přes obavy, protože je to důležité pro nás ostatní. Myslím na vás, kteří se cítíte nejvíce ohroženi kvůli svému věku a zdraví. Všichni jsme spojení v solidaritě, všichni jsme si rovni vůči hrozbě, že onemocníme, a všichni se navzájem potřebujeme,“ pravila slovenská hlava státu.



Prezidentka Čaputová věří, že krize těchto dnů Slováky učí, že zdraví a blaho druhých ovlivňuje i jejich vlastní dobro a společně tvoří jeden celek. „Proto děkuji za vaši disciplínu! Zatímco před několika dny se rouška objevila jen sporadicky mezi námi, dnes se stávají normou zodpovědného chování. To svědčí o tom, že jsme si vědomi rizika a den za dnem se učíme vyrovnat s touto novou situací,“ řekla a vyzvala občany, aby mysleli na to, že sami sebe i své blízké mohou ohrozit případným ignorováním doporučení.



Poděkovala spoluobčanům za obětavost a zvlášť poděkovala těm, kteří stojí v přední linii: lékařům a lékařkám, sestřičkám, ošetřovatelům, policistům, hasičům, vojákům, prodavačkám, řidičům, laborantkám, lékárníkům, farmaceutkám a mnohým dalším. „Musí být naším primární snahou, abyste byli právě vy co nejvíce chráněni před rizikem infekce. Spojujeme s vámi naši naději a vkládáme ve vás naši důvěru. Zasloužíte si ji v nejvyšší možné míře,“ uvedla. Stejně tak ocenila aktivity dobrovolníků, podnikatelů a spontánních občanských iniciativ a dalších.

„Krize, které čelíme, je také příležitostí, jak ze sebe dostat to nejlepší, lepší verzi sebe sama a jsem hrdá na to, jak ji zvládáme. Virus porazíme,“ doplnila povzbuzení Zuzana Čaputová.



Kromě boje s koronavirem však na Slovensku probíhají ústavní procesy po parlamentních volbách. Čaputová oznámila, že na pátek svolala zasedání Parlamentu a v sobotu jmenuje novou vládu. „Přechod moci v tak výjimečné situaci vyžaduje zodpovědnost a nejvyšší úroveň ochoty uvědomit si společný zájem. Věřím, že dojde k výměně vlády způsobem, který ve společnosti nezpůsobí nejistotu," uvedla.



„Chci vás, milí spoluobčané, ubezpečit, že na základě setkání s lídry nastupující a dosluhující vlády, jsem přesvědčená, že všichni chápou vážnost situace, jsou odhodláni spolupracovat pro dobro nás všech. Krize nás všechny spojuje a motivuje ke spolupráci,“ zdůraznila Čaputová.



Připomněla, že žádná jiná vláda na Slovensku nenastupovala do tak složité situace. Bez ohledu na politické preference mají všichni v tuto chvíli stejná očekávání: „Že nás vláda Igora Matoviče provede těžkými dny, že dokáže připravit naše nemocnice na zvýšený počet nemocných a že připraví opatření, která nám pomohou zvládnout hospodářské a sociální dopady krize,“ doplnila prezidentka.



Poděkovala také premiérovi Petrovi Pellegrinimu a členům krizového štábu za osobní nasazení při provádění bezpečnostních opatření a za jejich zodpovědnou komunikaci vůči veřejnosti.



„Postupně si začínáme uvědomovat, že situace, ve které se nacházíme, bude trvat déle, než jsme si mysleli na začátku. Jsem přesvědčena, že v tichu těchto dnů se můžeme společně hodně naučit. Můžeme se zastavit a vrátit se sami k sobě, ale i ke své nejbližší rodině a přátelům, kteří v tom jsou spolu s námi,“ řekla Čaputová na závěr svého proslovu a dodala další povzbudivé věty: „To ticho, které nám bylo nečekaně darováno, nám pomáhá znovu přezkoumat, co je v životě opravdu podstatné a co je jen iluzí. Přicházející jaro přináší naději, že navzdory všemu existujeme uprostřed života, který nás chrání a je k nám přátelský. Milí spoluobčané, zvládneme to!“

