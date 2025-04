Anketa Máte důvěru k instituci papeže coby hlavy katolické církve? Mám 10% Nemám 81% Nevím / Je mi to jedno 9% hlasovalo: 6277 lidí



„Nevyzpovídala ho žádná jiná mainstreamová západní média. A tak to vyvolává otázku, jak můžete porozumět válce, od které se očekává, že se postavíte na jednu stranu a pak za ni zaplatíte, když druhou stranu neposloucháte?“ řekl moderátor.



Lancaster následně uvedl, že konflikt nezačal samotnou ruskou agresí v roce 2022, nýbrž již dříve a sám vše datoval do roku 2014 a ruské anexi Krymu. Tvrdil, že na Krymu měl na rozdíl od většiny médií slyšet chválu na ruské zabrání tohoto ukrajinského poloostrova. „Na Západě slyšíme, jak ruské síly nutily lidi hlasovat pro odtržení od Ukrajiny a připojení k Rusku. A já jsem viděl pravý opak, lidé plakali štěstím, že mají šanci se znovu připojit k Rusku. A to jsou skutečná fakta. A každý, kdo byl na Krymu, to ví,“ tvrdil novinář o radostné atmosféře, s níž se měl setkat u Rusů žijících na Krymu v roce 2014.

Mínil též, že Ruskem nárokované regiony v Doněcké a Luhanské oblasti na východě Ukrajiny „byly po referendu o odtržení od Ukrajiny napadeny Ukrajinou“. O zapojení Ruska do bojů na Ukrajině po Majdanu Lancaster pak dále pronesl, že mělo údajně „vstoupit do této války“ až před trojicí let a Carlsonovi tvrdil, že se žádné pravidelné ruské jednotky událostí před rokem 2022 na Ukrajině „neúčastnily“. „To byla občanská válka, která byla lehce podporována Západem, Ukrajina podporovaná Západem,“ míní.



Přiznal, že si po ruském vpádu na Ukrajinu sám myslel, že Rusové budou postupovat mnohem rychleji, což se však nestalo a ukrajinským obráncům se podařilo frontovou linii držet měsíce nadále přímo na okraji Doněcku.



Na otázku kdo vyhrává, Američan z ruské strany fronty odpověděl: „Myslím si, že myšlenka, že Ukrajina vyhraje válku, je jen sen a narativ, který Západ vytvořil. Byl vytvořen proto, aby bylo přijatelné, že se na Ukrajinu pošle tolik peněz na prodloužení této války…“

Přednesl též myšlenku, že kdyby se Ukrajina ruské agresi nebránila, válka by skončila skoro okamžitě. „Kdyby Spojené státy a Západ poslední tři roky nedodávaly zbraně a nefinancovaly Ukrajinu, válka by skončila už před třemi lety, ne-li před dvěma a půl lety, a statisíce životů by byly zachráněny. Financování a podpora Západu Ukrajině je přímo zodpovědná za statisíce těchto úmrtí vojáků na obou stranách a v neposlední řadě i civilistů,“ zaznělo u Tuckera Carlsona.



Američan, jehož manželka pochází z Doněcku, dále prohlašoval, že ukrajinské síly údajně měly používat jako své základny civilní objekty a k ukrajinské operaci v Kurské oblasti, kde dle něj stále zbývá malé množství ukrajinských sil, si posteskl, že kvůli ní zůstaly ponechány „desítky tisíc lidí bez domova“.



Carlson vyslovil myšlenku, že „ukrajinská vláda není ve válce jen s Ruskem, ale také s křesťanstvím“. „Ukrajinská vláda zakázala největší křesťanskou denominaci na Ukrajině a přijala transgenderismus a další výslovně protikřesťanské formy projevu. Jste si toho vědomi? Jsou si toho Rusové vědomi? Je tam nějaká náboženská složka jen proto, že jejich nepřátelství vůči křesťanství je tak zřejmé?“ ptal se respondenta zřejmě v reakci na ukrajinský přístup k Moskevskému patriarchátu, jemuž jsou Kyjevem vyčítány hlasy podporující ruskou agresi.

„No, vždy se ptám vojáků v první linii, proč tam jsou, proč bojují, za co bojují. Často odpovědí, kterou dávají, je, že bojují se Satanem, protože pohlížejí na odlišnou náboženskou atmosféru na Ukrajině, jak zdůrazňujete, než jaká je v tradiční ruské společnosti,“ odpověděl Lancaster s tím, že pro ruské vojáky je pobožnost „velmi důležitá“.



Posléze se vrátil k informování západních médií, jež dle něj „mají svůj příběh a snaží se skrývat fakta“. „Lidé potřebují získat co nejvíce pohledů a vzdělávat se, ne se nechat vést jako ovce mainstreamovými médii,“ doplnil. Příkladem jmenoval, že se v médiích měla objevit informace o ruském bombardování Doněcku, což by však dle něj v roce 2022, kdy jej Moskva držela, nedávalo smysl.



Vadí mu též, že média kritizují Moskvu za to, že válku na Ukrajině neoznačuje za válku, nýbrž „speciální vojenskou operaci“. „Vždy mi připadá zajímavé, jak USA všechny své operace nazývají ‚operacemi‘, ale když Rusko říká, že to není válka, je to speciální vojenská operace, západní média z toho dělají velkou věc,“ řekl Američan. Že by bylo v Rusku dění na Ukrajině nezákonné nazývat válkou odmítl a pravil: „Válka je válka. Operace Irácká svoboda byla válka. A ruská speciální vojenská operace je válka. A osm let před tím byla občanská válka. Válka je válka bez ohledu na to, jak ji chcete nazvat.“

K pokračování války říká, že Moskva nemůže na mír na Ukrajině přistoupit ani za cenu, že by se Ukrajina vzdala Krymu. „Bylo by skvělé, kdyby dnes bylo vyhlášeno příměří a všichni přestali umírat a všechno se vrátilo k míru a tak. Ale nemyslím si, že se to v dohledné době stane, protože Rusko dalo jasně najevo, že ruské právo považuje ty čtyři (ukrajinské) oblasti: Záporožskou, Chersonskou, Doněckou a Luhanskou a samozřejmě Krym za součást Ruska,“ zaznělo.



I přes ústupky Západu a Ukrajiny v rámci vzdání se Krymu tak prý bude vše narážet na to, že Rusko bude chtít dobýt veškeré ukrajinské území, která dříve prohlásilo za své. „Rusko se nemůže zastavit, dokud nebude kontrolovat to, co je podle ruského práva považováno za součást Ruska, bez ohledu na to, které straně tohoto konfliktu dáváte při pohledu na ruské právo přednost. Dle ruského práva nemůže být zastavena válka, dokud nebude Moskva kontrolovat vše, co ruské právo považuje za součást Ruska,“ osvětlil reportér, proč dle něj nemůže konflikt na Ukrajině skončit.



„A říkám to už roky, jiná situace byla před zářím 2022, kdy Rusko ještě mohlo přestat a rychle uzavřít mír. Ale po září 2022 byly tyto čtyři regiony dle ruského práva prohlášeny za součást Ruska. A Rusko se nemůže zastavit, dokud je nebude kontrolovat, a Zelenskyj, Ukrajina a Západ přitom dali jasně najevo, že ukrajinské síly se jen tak nevzdají a neopustí tyto regiony,“ pokračoval Lancaster s tím, že sice Luhanskou oblast již Rusko téměř celou dobylo, ale ostatní oblasti stále brání Ukrajinci a to včetně metropolí jako je Záporoží či Cherson, z něhož se Rusové dříve stáhli.

Celý rozhovor můžete zhlédnout zde: