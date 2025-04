Cecílie Jílková: Pozor, pandemická dohoda WHO má sloužit lobbistům, cenzuře a digitálnímu sledování

WHO schválila dohodu o společném postupu při řešení pandemií. Proč tuto dohodu vnímáte jako důležitou a hodnou pozornosti?

WHO zatím schválila text té dohody a aby dohoda vstoupila v platnost, musí ji formálně schválit členské státy WHO. Pokud vám minulá pandemie přišla jako zlý, hodně dystopický sen, tak tato dohoda v podstatě vše posouvá ještě na vyšší level. WHO by díky ní a díky změnám Mezinárodního zdravotního řádu získala bezprecedentní pravomoci k vyhlašování nejen pandemií, ale i dalších stavů nouze (včetně klimatických krizí) a nařizování opatření, to vše se silou mezinárodního práva. Kritici dlouhodobě upozorňují, že dohoda by mohla omezit národní suverenitu, obejít ji a přesunout rozhodovací pravomoci přímo na WHO. Volil někdo z nás ředitele WHO Tedrose Ghebreyesuse ?

Kdo to vlastně je? Víme o něm, že byl v Etiopii vůdcem Tigrajské lidově osvobozenecké fronty, což bylo křídlo marxistické Etiopské lidové revoluční demokratické fronty. Tato lidová fronta byla Spojenými státy označena (viz str. 2 v odkazu) za teroristickou organizaci, protože se k vládě doslova prostřílela. Ideologie Tigrajské lidově osvobozenecké fronty je založena na kombinaci afrického nacionalismu, leninismu (stalinismu), maoismu a hodžovského albánského komunismu.

Američtí republikáni byli již dlouho před volbami přesvědčeni, že WHO, která je financována mimo jiné Čínou a v mnoha ohledech závislá na režimu Komunistické strany Číny, je tímto režimem i ovládána . Tvrdili, že Komunistická strana Číny usiluje o vytvoření „globální vlády“, které by dominovala čínská komunistická strana. Nevíme, zda je to pravda, ale je fakt, že Čína se snaží získat větší slovo v globálních organizacích, jako jsou Světová banka, Mezinárodní měnový fond a Organizace spojených národů, které agentura WHO podléhá.

Republikáni tedy iniciovali petici , načež po volbách Spojené státy skutečně ohlásily, že z WHO vystupují, a tak Pandemickou dohodu už řešit nemusí, nicméně například na webu Bílého domu před ní stále varují .

Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus má dohodou získat kompetenci „vyhlašovat stav nouze“. Co si pod tímto pojmem představit?

V textu dohody jsou dva pojmy. Ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu, tzv. PHEIC, a Pandemická nouze. Stav nouze může být vyhlášen v obou případech. Zatímco pandemická nouze souvisí s nakažlivou nemocí, PHEIC může podle nové definice být jakékoli ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu (klidně třeba klimatické, chemické, radiační, přírodní katastrofa apod.). V obou případech je problém především v tom, že stačí, aby nastalo „riziko“, že se něco může stát, a dr. Tedros, jak se rád ředitel WHO sám nazývá, začne bít na poplach a mohou se zavádět opatření. Tedy WHO nemusí prokázat, že už se něco děje. Stačí prokázat, že je riziko, že by se to mohlo začít dít. Mimochodem věděli jste, že „dr. Tedros“ nemá lékařské vzdělání?

Tedros Ghebreyesus na fóru Evropské investiční banky

„Boj proti zdravotnickým dezinformacím“ je jednou ze součástí dohody. Je z dohody zřejmé, jaký rozsah má mít tento boj a jak aktivně má probíhat?

V článku 18 návrhu Pandemické dohody WHO se uvádí, že státy mají, podle potřeby, přijmout opatření k posílení vědecké, veřejné zdravotní a pandemické gramotnosti u obyvatelstva, stejně jako „přístupu k transparentním, včasným, přesným, vědeckým a na důkazech založeným informacím o pandemiích a jejich příčinách, dopadech a faktorech, stejně jako o účinnosti a bezpečnosti zdravotnických produktů souvisejících s pandemií, zvláště prostřednictvím rizikové komunikace a efektivního zapojení na úrovni komunit“.

Jenže jak víme, vědecký konsenzus se různě vyvíjí a to, co bylo označováno během pandemie za lež, se pak často potvrdilo. Další procenzurní doporučení stanovují pozměňovací návrhy Mezinárodního zdravotního řádu. V nich jsou definovány nové kompetence včetně kontroly „dezinformací“. Kontrola informovanosti veřejnosti je tak poprvé mezinárodně definována jako očekávaná součást zdravotní politiky v podobě úkolování států, že budou monitorovat, řídit a/nebo omezovat veřejný diskurz. Jak přesně to mají dělat, zůstává nejasné. Předpokládám, že to mají dělat, jak chtějí, ale hlavně to nemají moc flákat.

Budí ve vás pochybnosti i proces, jakým se k dohodě dospělo?

Budí, a to především po rozhovorech a navázání spolupráce s bývalým výzkumným pracovníkem WHO Davidem Bellem . Tento lékař, vědec a insider označil dohodu WHO i pozměňovací návrhy Mezinárodního zdravotního řádu, o kterých se má také hlasovat, za nástroje prosazované soukromým průmyslem, který je motivován vidinou finančních zisků, které z tohoto systému vzejdou. Dá se to vlastně označit za gigantický střet zájmů, kdy WHO je prolobbovaná svými sponzory, jako je Čína, ale také různými nadačními fondy či přímo farmaceutickými společnostmi.

Dokonce i wikipedický profil WHO zmiňuje intenzivní spolupráci z posledních let s Nadací Billa a Melindy Gatesových. Konstrukce o vlivu Billa Gatese na světové zdravotnictví jsou v médiích hlavního proudu označovány za nesmyslné konspirace. Jak to tedy podle vašich informací je s jeho vlivem?

Podle mých informací je pravda, že nadace má na WHO vliv. David Bell pracoval pro WHO téměř deset let, z toho část pod touto nadací. O vlivu nadace jsme spolu mluvili a on ho potvrdil. Podle Davida je nadace GAVI asi pátým největším přímým poskytovatelem finančních prostředků pro WHO, což umožňuje Gatesovi vyvíjet mnohem větší vliv než jiným. V některých chudých zemích navíc GAVI sehrála velkou roli při prosazení doporučení vakcín proti malárii. David Bell má za to, že GAVI následně sehrála velkou roli při změně vnitřní kultury WHO právě díky tomu, že „přilákala tolik peněz na vakcíny“.

Přijetí pandemické dohody mělo nějaký proces, který navazoval na covidovou pandemii před pěti lety. Lze z této dohody vyčíst, co WHO vnímá jako hlavní „poučení“ z covidu?

Proces přípravy textu Dohody začal v prosinci 2021 a byl WHO propagován jako „reakce na zkušenosti z pandemie COVID-19“. Hlavním bodem byla údajně otázka předávání technologií pro výrobu vakcín rozvojovým zemím. Nejchudší státy prý během pandemie záviděly, jak si bohaté země monopolizovaly dodávky vakcín a testů. No, myslím, že to je prostě slovní salát, který má obhájit další továrny na vakcíny všeho druhu a všude možně, ale třeba se pletu.

Já osobně si myslím, že WHO a dalším především chybělo efektivní přeshraniční sdílení zdravotních dat prostřednictvím centralizovaných databází a následné trasování a buzerování lidí. Nedostatečná digitalizace nejen zdravotnictví, ale prakticky všeho, stále ještě umožňovala, aby někdo někde v lese zcela ignoroval epidemii a žil si po svém. To přece nemůžeme dopustit, pochopte! S tím se musí něco udělat.

Na práci WHO se už nepodílejí USA, které od dohody v roce 2025 odstoupily. Může to mít nějakou souvislost i s aktivitami vedoucími ke „společnému postupu při řešení pandemie“?

Bílý dům oficiálně prohlásil , že reakce WHO na pandemii COVID-19 byla naprostým selháním, protože probíhala pod tlakem Komunistické strany Číny. Já myslím, že je to snadný způsob, jak ze všeho obvinit Čínu a odpoutat pozornost od vlastních chyb, přičemž se stále více ukazuje, že reakce na pandemii probíhala spíše jako koordinovaná operace zpravodajských služeb a vojenských aliancí. To tvrdí nejen zahraniční nezávislí novináři, ale také na to poukazují nahrávky našeho ministra zdravotnictví. Markéta Dobiášová po více než dvou letech konečně zveřejnila záznam , který prokazuje převzetí ministerstva armádou. Dříve nahrávku zveřejnit nemohla, aby ochránila své zdroje. Poslechněte si tu nahrávku a posuďte sami. Tomáš Fürst to na serveru Blogosvět dokonce označil za takový český, sametový puč .

Podle textu dohody mají členské státy „budovat a posílit systémy dozoru“. Co si pod tím představit?

To je asi nejodpornější část. Znamená to v podstatě vytváření a zlepšování systémů pro sledování a monitorování nemocí a zdravotních rizik. Jenže co to znamená v praxi? Vybudování více laboratoří schopných testovat, vytvoření propojených on-line systémů se sdílením zdravotních dat, zavedení povinného hlášení určitých příznaků nebo diagnóz, testování divokých i domácích zvířat, automatické sledování zmínek o neobvyklých onemocněních na sociálních sítích nebo ve zprávách, tedy tzv. „sociální naslouchání“, vytvoření systémů, které umožní sledovat neobvyklé návštěvy pohotovostí nebo hospitalizace. Jinými slovy je to v první řadě eliminace soukromí, dále miliardy z veřejných peněz do kapes těch, kteří už se extrémně napakovali na předchozí pandemii. Provozovatelé laboratoří, prodejci testů, vývojáři systémů pro sdílení (nejen) zdravotních dat, vývojáři nové verze eDokladů (tzv. evropské peněženky digitální identity) a další.

Tento trend započal už za covidu a s platnou pandemickou dohodou WHO by jen pokračoval. Digitální sledování. Militarizace společnosti. Trvalý stav nouze. Globální korporace a oligarchové u moci. Rozpad národní suverenity. Globální vláda. Pozastavení lidských práv. Všudypřítomná koordinovaná celosvětová propaganda a cenzura. Ale není to nevyhnutelné.

A jaká vůbec má být u takto zásadních pravomocí vazba mezi státy a WHO? Lidsky řečeno: Mohou se členské státy postavit proti rozhodnutí exekutivy WHO?

Žádný stát nemůže být nucen pandemickou dohodu přijmout. Pokud se stát rozhodne dohodu neratifikovat, nebude pro něj závazná. Členství ve WHO je navíc dobrovolné a každý členský stát má právo z organizace vystoupit. Státy také mohou nesouhlasit s rozhodnutím WHO (např. s vyhlášením PHEIC nebo pandemické nouze) a teoreticky nemusejí dodržovat doporučení, která z takového rozhodnutí vyplývají. Ale to nesmějí ty státy vést lobbisté, kteří na opatřeních a sběru zdravotních dat vydělávají. Jinak bude každá nová vláda po volbách následovat v tomto směru tu starou a nic se v tomto ohledu nezmění. Měli bychom také dát najevo stranám, které chceme volit, že máme určité preference a podmínky a požadujeme určité sliby.

Cecílie Jílková je dcera spisovatele Ludvíka Vaculíka a spisovatelky Lenky Procházkové. Kromě literatury (nedávno jí vyšel nejnovější román Otec Bůh a matka Láska) se věnuje i publicistické činnosti, ve které se zaměřuje na témata digitalizace a svobody. Tématu lidského zdraví se v minulosti věnovala i prakticky coby výživová poradkyně.

