Cena od zmocněnkyně Šimáčkové. Za podporu migrantů i genderových menšin

Cílem ocenění, které vláda označuje za „prestižní“, má být ocenění a motivace jednotlivců i organizací k dalšímu úsilí na poli lidských práv a podpoře občanské společnosti či zvyšování „povědomí veřejnosti o významu lidských práv a důležitosti práce těch, kteří se v této oblasti významně angažují“. „Tím přispíváme k budování kultury ochrany lidských práv v naší zemi,“ píše se na stránkách vlády.



Cena pro jednotlivce a organizace, které se „významně angažují v oblasti lidských práv a ochraně zranitelných skupin obyvatel a přispívají k posilování demokracie, spravedlnosti a rovnosti v naší společnosti“, jsou udělovány v šestici kategorií.

První z kategorií je „přímá podpora“, v níž mají být oceněni lidé či organizace angažující se v „přímém dialogu s osobami, jimž hrozí nebo již čelí porušování lidských práv, nebo jejich zástupci“, druhou je „osvěta a vzdělávání“, určená pro šiřitele povědomí o tématech lidských práv, a třetí „mimořádná výzva“, reagující „na naléhavou potřebu pomoci v situacích, kde jsou lidská práva ohrožena v důsledku přírodních katastrof, ozbrojených konfliktů nebo jiných krizových situací“.



„Oceňujeme také ty, kteří se věnují ochraně a podpoře uprchlíků, migrantů a osob hledajících azyl a kteří bojují proti diskriminaci a nerovnostem na základě rasy, genderu, sexuální orientace a dalších faktorů,“ je uvedeno u ocenění v kategorii „mimořádná výzva“.



Čtvrtou kategorií je „inovace“, kde mají být oceněni ti, kteří „inovativním a kreativním způsobem přispěli ke zlepšení ochrany lidských práv a aktivně ji prosazují“, pátou „dobrovolnictví“ a šestou „advokační činnost“.

„V této kategorii budou oceněni jednotlivci i organizace, kteří se snaží ovlivňovat rozhodnutí v rámci politických, ekonomických a sociálních systémů a institucí ve prospěch prosazení lidských práv. Advokační aktivity mohou zahrnovat různorodé činnosti včetně mediálních kampaní, publikování, veřejných vystoupení nebo realizace či medializace výzkumu,“ zní u poslední z oceňovaných kategorií.



Nominovat mohou lidé organizace a jednotlivce, kteří si podle nich za svou činnost ocenění zmocněnkyně vlády pro lidská práva zaslouží. Uzávěrka nominací je 15. září 2024, načež nad nominovanými následně zasedne šestičlenná porota a v každé kategorii vybere tři oceněné.



Vloni takto porota vybrala za přímou podporu ředitelku ženského spolku Vesna Barboru Antonovou za výjimečnou oddanost pomoci potřebným během pandemie covidu-19 a ukrajinské války, ředitelku organizace proFem Jitku Polákovou, věnující se pomoci a podpoře obětí domácího a sexuálního násilí, či evangelického faráře Mikuláše Vymětala.

Za osvětu a vzdělávání byl oceněn Zdeněk Ryšavý, stojící v čele organizace Romea, zakladatelku festivalu MOST PRIDE Karolínu Nodesovou či Jitku Rudolfovu z iniciativy Žít po svém a Moniku Vlčkovou Míčkovou za šíření povědomí o nevhodných praktikách ve sportu.



Oceněni byli za „mimořádnou výzvu“ taktéž studenti Gymnázia Na Zatlance za sbírku „Pošli pizzu do Mojžíře“, která vznikla v reakci na to, že do lokality kvůli obavám o bezpečí přestala pizzerie v Ústí nad Labem vyřizovat objednávky. „Tato sbírka byla důležitým aktem solidarity a odporu proti jakémukoliv segregujícímu a diskriminujícímu jednání. Studenti Gymnázia Na Zatlance ukazují, že i malý akt solidarity může mít velký význam pro důstojnost druhých,“ odůvodnila porota udělení ocenění.



Dále si cenu odnesl zástupce ukrajinské menšiny v Radě vlády pro národnostní menšiny Bohdan Rajčinec – mimo jiné za to, že „přispěl během letních měsíců k deeskalaci napětí mezi romskou a ukrajinskou menšinou“, či šéfka jilemnického spolku Mnoho světů Sára Křivánková.

Spolek Křivánkové podle poroty otevírá lidskoprávní témata na maloměstech či přednáší na školách a zasloužit se měl mimo jiné o vzdělávání obyvatel Jilemnice v tématech změny klimatu, feminismu a migrace či měl přispět k integraci místní romské komunity.



Za advokační činnosti pak dostal cenu mladý zástupce dětí vězněných rodičů Pavel Sopuch a spoluzakladatel organizace Transparent Viktor Heumann, dlouhodobě se angažující v oblasti práv transgender a nebinárních osob.



Zmocněnkyně vlády pro lidská práva Šimáčková Laurenčíková, která ve svém funkci působí od května 2022, kdy ji do ní navrhlo hnutí STAN a Piráti, má v gesci zpracování koncepce dlouhodobého vývoje ochrany lidských práv; práv národnostních menšin, integrace romské menšiny, rovnosti žen a mužů, postavení osob se zdravotním postižením a postavení nestátních neziskových organizací.

V popisu práce má Šimáčková Laurenčíková, jež dříve působila jako speciální pedagožka a řídila Českou odbornou společnost pro inkluzivní vzdělávání, též přípravu návrhů a podnětů ke zlepšení stavu dodržování lidských práv, ke zlepšení postavení národnostních menšin včetně opatření pro integraci romské menšiny, zlepšení života občanů se zdravotním postižením, návrhy a opatření k dosahování rovnosti žen a mužů a návrhy týkající se postavení nestátních neziskových organizací ve společnosti.



V porotě, které předsedala Šimáčková Laurenčíková, vloni usedli zástupci a zástupkyně odborů Úřadu vlády a Ministerstva zahraničí, šéfka Asociace společenské odpovědnosti Lucie Mádlová a právnička z univerzity v Oxfordu Barbara Havelková.

