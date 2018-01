Cenzura na sociálních sítích prý bude postupovat stále dál, zvykejte si. Už se o tom píše zcela otevřeně

„Ve Francii se aktuálně diskutuje o možnosti postavit tzv. fake news mimo zákon. V Německu již podobný zákon platí od začátku letošního roku a provozovatelům hrozí pokuta ve výši 50 milionů eur, pokud nesmažou závadné komentáře do 24 hodin od prvního upozornění,“ sumarizuje Politico s tím, že tento týden zveřejní Evropská komise svoji zprávu, která se bude zabývat stejným tématem. „Nejspíš dojde k závěru, že Facebook či Twitter dělají málo, a pohrozí jim větší regulací.“

„Zastánci svobody slova se obávají, že vlády budou moci ještě více diktovat svým občanům, co mohou číst a psát na internetu. Naopak zastánci cenzury tvrdí, že provozovatelé sociálních sítí aspoň konečně převezmou odpovědnost,“ píše Politico a staví se nepřímo spíše na stranu kritiků cenzury. „Ať už to vidíte jakkoli, je stále jasnější, že v budoucnu budou na internetu ve velkém měřítku odstraňovány zprávy, videa i komentáře.“

Podle Politica by však lidé neměli z utahování šroubů obviňovat jen politiky. „Svůj díl viny nesou i nadnárodní společnosti, které sociální sítě provozují. Ty se často zdráhaly přijmout odpovědnost a tvrdily, že poskytují pouze prostor a technologie. Ovšem až ruské ovlivňování prezidentských voleb ve Spojených státech a šíření nenávisti vůči uprchlíkům je přimělo reagovat. Facebook, Google a Twitter dokázaly loni v květnu odstranit 59 % nenávistných komentářů v porovnání s prosincem 2016, kdy zmizelo jen 28 % těchto komentářů.“

„Přesto by měli zákonodárci uznat, že bude velmi obtížné či spíš nemožné posuzovat, co je či není protizákonné. S přihlédnutím k tomu, když se navíc pohled na tuto věc v jednotlivých zemích liší. Co v některých zemích považují za svobodu slova, jinde je již nepřípustné. Nedávno zablokovaný účet na Twitteru Beatrix von Storchové je jedním z příkladů, jak je obtížně posuzovat, co je ještě v pořádku a co již za hranou.“

„Facebook, Google či Twitter mohou disponovat stále modernějšími technologiemi, které dokážou problémy vyřešit. Neměly by však být ti hlavní, kdo budou rozhodovat, co by se mělo mazat. V nové éře celosvětové online cenzury bude zapotřebí vést hlubší diskuze o svobodě slova, kterou by měli moderovat především zvolení politici, a nikoli nadnárodní společnosti. Pokud chcete cenzurovat internet, měli byste k tomu mít aspoň souhlas voličů.“

autor: pro