Pazderková se snažila muže zastavit, ale marně. Fiala to schytal na vlastní debatě

Předvolební debata v Plzni se pro premiéra Petra Fialu proměnila v horkou půdu ve chvíli, kdy se z publika zvedl muž přibližně jeho věku, jehož výstup koluje v krátkém videu na sociálních sítích. „Jsme asi tak stejně staří nebo stejně mladí, mám pro vás jednu otázku,“ začal klidně, ale vzápětí přešel do nekompromisního tónu.

A bez váhání mu vpálil drtivou otázku: „Vy se opravdu vůbec, vůbec nestydíte předstoupit tady před lidi, před tento národ, s tím, co jste nasliboval?“ připomněl mu sliby z rozhovoru s moderátorem Reyem Korantengem, kde Fiala tvrdil, že vláda nebude zvyšovat daně. „Říkal jste, my víme, jak na to, snížíme státní dluh… A vy se opravdu nestydíte teď přijít zase před lidi a zase jim něco slibovat – německé platy a já nevím, co ještě,“ vytkl premiérovi s naléhavostí.

„Zdražili jste všechno, sebrali jste úplně všem všechno,“ spustil občan.

Nenechal se umlčet ani přerušováním. „Ještě jsem to nedokončil,“ reagoval, když ho herečka Iva Pazderková, která debatu moderovala, vyzvala, aby přešel rovnou k otázce. Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 1188 lidí

Pak spustil další výčet kroků, které vládě Petra Fialy neodpouští. „Sotva jste nastoupili, sebrali jste zdravotním pojišťovnám 14 miliard, co tam Babiš nasypal. Ty zdravotní pojišťovny krachují. Dneska v nich není nic,“ vytkl premiérovi. „Zdražili jste úplně všechno a sebrali jste úplně všem všechno. Sebrali jste studentům slevy na jízdné. Mladým rodinám jste sebrali školkovné a odečet na partnera. Nám všem zaměstnancům jste sebrali benefity. A mladým jste ještě navíc prodloužili důchod,“ pokračoval hlasitě.

Pazderková se jej pokusila znovu zastavit s tím, aby položil jasnou otázku. Muž ale neustoupil. „Už se k tomu dostávám,“ ujistil ji a obrátil se zpět k premiérovi. „Já být na vašem místě, tak se stydím mluvit o bezpečnosti. Vy mluvíte stále o bezpečnosti, přitom nás vy zatahujete do války. Nás by si ten Putin tady ani nevšiml, nebýt vás a Rakušana,“ pronesl s důrazem, který v sále zanechal dusno.

„Já na rozdíl od vás ve válce byl,“ zvyšoval hlas muž

Emoce v sále gradovaly, když se účastník debaty bez servítek dál opíral do předsedy vlády. „Pane premiére, já na rozdíl od vás jsem ve válce byl a vím, co to je. Každou minutu – teď díky vám, kteří tam pořád zásobujete penězi a zbraněmi…,“ nedořekl. Pazderková ho znovu přerušila s prosbou, aby dal prostor i dalším. Opět ale narazila na jeho odpor. „Nechte mě mluvit, jo, paní Pazderková,“ ohradil se viditelně rozčilený muž.

Pak přešel zpět k premiérovi: „Základ je, že se chci zeptat pana premiéra, jestli se teda nestydí předstoupit před národ, když tohle všechno udělal. Jestli se nestydí.“

„A ještě poslední věc, jestli mi necháte mikrofon… Jak už jsem říkal, jsme zhruba stejně staří, tak pan premiér si určitě bude pamatovat – za našeho mládí se říkalo: neraď, není ti šedesát a nebyl jsi v Rusku. Já tyhle obě dvě věci splňuju,“ pronesl sarkasticky.

Na závěr přidal další výtku: „Chtěl bych panu premiérovi poradit, aby se někdy šel podívat do nemocnic. Jak jsou ty nemocnice přeplněné, jak se tam nestíhá. Díky Ukrajincům, který jsme tu tak dobře absorbovali. Brali jste sem úplně každého z té Ukrajiny.“ To už Iva Pazderková požádala asistentku, aby mu odebrala mikrofon, protože toho již řekl hodně.

Fiala se nenechal vyvést z míry. „Ne, nestydím se,“ odpověděl chladně

Po dlouhém a emocemi nabitém výstupu z publika se premiér Petr Fiala chopil slova a reagoval klidně, ale rozhodně. „Tak odpověď na vaši otázku by mohla být jednoduchá. Ne, nestydím se, protože jsme tuto zemi výrazně posunuli a je lepší a lépe se tu žije lidem, než to bylo v roce 2021,“ konstatoval Fiala, čímž celou konfrontaci rázně uzavřel.

Pod záznamem z debaty se následně spustila lavina komentářů, v nichž se mnozí přidali na stranu nespokojeného občana.

Jedna uživatelka napsala: „Jestli i potom bude někdo Fialu volit, tak ti dotyční jsou totálně vylízaný.“

Další komentující se přidala: „On se nestydí, ale já se stydím za takového premiéra.“

V dalším kritickém komentáři stálo: „Fiala se nestydí, je to gauner, zločinec, který podporuje fašisty na Ukrajině. Na každého jednou dojde a jejich podpora fašismu a důvod vpádu Rusů je zřejmý. Jen tento zločinec to nevidí a vyhrožuje každému, kdo říká pravdu o důvodu této zbytečné války vyvolané Západem.“

Někteří zpochybnili i potlesk lidí, kterým lidé v publiku ocenili premiérovu reakci: „Chci věřit, že tleskal kompars,“ spekulovala diskutérka, zda podpora v sále byla skutečná. Lidé se velmi pozastavovali nad tím, že část společnosti tleská slovům o tom, jak dobře se v Česku žije, i když rozhodně zdaleka nejde o ideální stav.

Po skončení vystoupení premiér čelil odporu i ze strany skupiny demonstrantů s transparenty, kteří na něj venku křičeli hesla jako „vlastizrádce“.