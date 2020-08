Cenzura se vrátila, říká Dan Landa. Jde do tvrdé akce

Zpěvák Daniel Landa přidal do svého Blanického manifestu konkrétní požadavky a není jich málo. Většina se točí kolem zodpovědnosti, svobody a jednoty. A kolem omezení moci státu. "Už přemýšlíme o mechanismu jak to protlačit, kdyby na to politici neslyšeli," oznámil na konci videa, ve kterém konkrétní požadavky představil. S manifestem stále objíždí republiku a sbírá podpisy. Ale někteří lidé mu stále nemohou zapomenout fotografii s Tomášem Klusem.

Již jsme psali o Blanickém manifestu za svobodu, který inicioval zpěvák Daniel Landa a podepsali různí umělci od Lou Fanánka Hagena až po Tomáše Kluse. A ačkoliv Daniel Landa vysvětloval, co považuje za ohrožení svobody například v interview s Pavlem Štruncem na CNN Prima News, jedna z výtek vůči jeho manifestu byla, že je příliš obecný a není úplně jasné, proti jakému ohrožení svobody má vlastně působit.

Také si postěžoval, že práva jsou lidem představována jako relativní a dočasná privilegia a o našich životech se snaží rozhodovat jiní, kteří dle Landy nabízejí falešnou iluzi bezpečí, péče a ochrany postavenou na úřady vynucované solidaritě. A o příjemcích této solidarity nerozhodují občané.

"Z pozice jakýchsi vševědoucích skupin je nám vnucován jednostranný výklad světa, spojený s novým a vyprázdněným jazykem, stejně jako s omezenou možností se k tomuto výkladu vyjádřit v otevřené demokratické diskuzi bez hrozby vyloučení ze společnosti," pokračoval Landa v diagnóze problémů a dodal, že kritické myšlení a otevřená diskuze jsou omezovány a nahrazovány předepsaným myšlením a společenským vylučováním těch, kteří vidí věci jinak.

Prohlásil, že se z dob komunistického režimu vrátila cenzura a společenská dehonestace. A z dospělých lidí jsou činěny objekty, kterým je řečeno, co si mají myslet, co mají říkat a co mají dělat. To vše pod záminkou ochrany společnosti jako celku a s cílem vytvořit co největší závislost na institucích.

Tento stav popsal jako úpadek, s nímž hodlá něco dělat a požaduje:

Svobodu jako zodpovědnost: "Požadujeme otevřené veřejné konzultace ke všem normám, které mají ambici ubírat z dosavadních práv a svobod jednotlivců. Požadujeme důslednou revizi všech zákonů a norem, které vedou k omezení práv a svobod jednotlivců. Požadujeme přímou odpovědnost za rozhodnutí u těch, kteří je na základě zmocnění občany činí. Jakákoliv kontrola jedince ze strany veřejné správy musí být pod neustálým veřejným dohledem."

Svobodný prostor: "Svoboda slova a projevu může být v pluralitní demokratické společnosti omezována pouze na základě zákonného zmocnění a v souladu s Ústavou. Nelze akceptovat vyloučení kohokoliv z veřejné debaty i veřejného dění jen pro odlišnost jeho postojů, názorů či přesvědčení. Veřejné školství musí sloužit jako zdroj poznání, vědění, tříbení myšlení a osvojení si dovedností, které umožní uplatnění jedinců ve společnosti. Žádná úroveň školského systému nesmí být nástrojem ideologické či politické formace, ale musí poskytovat objektivní a nezaujaté informace vedoucí k posílení soudržnosti a plurality. Odmítáme veřejnou podporu či omezování jakýchkoli ideologických či politických organizací a žádáme o zabránění takové podpory či omezování ze strany jiných států a mezinárodních institucí."

Jednotící vize: "Požadujeme otevřít celospolečenskou veřejnou debatu, zahrnující všechny vrstvy a skupiny ve společnosti, jejímž cílem bude vytvoření jednotné, dlouhodobé a konsenzuální společenské vize, společné nadhodnoty, ke které se bude moci vztáhnout každý z občanů a která bude spolu s všeobecně platnými hodnotami plnit roli představy o budoucnosti této země. Potřebujeme vědět kdo jsme, co chceme, kam kráčíme a jak toho chceme dosáhnout. Jaké cíle budeme sledovat v zahraniční politice a jaké hodnoty budeme prosazovat směrem k občanům. Požadujeme důslednou a cílevědomou obranu zájmů občanů České republiky ve všech mezinárodních institucích."

Skutečná nezávislost: "Požadujeme, aby žádná ze skutečných politik nevytvářela závislost občanů na těch, kterým je svěřena veřejná správa. Požadujeme, aby veřejné prostředky nebyly používány k uspokojování potřeb vybraných skupin a k uplácení těch či oněch voličských či spřízněných skupin. Požadujeme normativní zakotvení rovnosti přístupu a odstranění subjektivního rozhodování o přidělení či přiznání jakékoliv veřejné podpory. Požadujeme jasné vymezení hranic všech veřejných služeb. Jasnou definici a revizi toho, co, proč a za jakých podmínek je komu z veřejných prostředků poskytováno. Požadujeme, aby jakkoli definované potřeby společnosti jako celku nikdy nebyly nadřazeny svobodě jednotlivce s výjimkou trestných činů. Jakýkoli nadřazený či rodičovský přístup státu k občanovi je zcela nepřípustný. Zdrojem veškeré moci ve státě je lid, vykonavatelům moci tato moc nepatří. Máme toho plné zuby, nejsme děti. Moc vychází z nás, žijme podle toho."

Na závěr Landa dodal, že záleží na podpisech a že manifest má být adresovaný politikům na levici i na pravici. "Dál se uvidí. Už přemýšlíme o mechanismu jak to protlačit, kdyby na to politici neslyšeli," oznámil.

S manifestem nyní Landa objíždí Českou republiku, dnes má v plánu s ním navštívit Dobříš, zítra Hradec Králové a Brno. V Brně se za manifest postavil předseda hnutí Slušní lidé Zdeněk Pernica.

Nicméně, někteří zpěvákovi současní a nyní už bývalí příznivci mu stále nemohou zapomenout foto s již zmíněným Tomášem Klusem. Objevovali se například názory, že Klus a jemu podobní jsou zrádci, že se "paktováním" s nimi stal Landa nevěrohodný, i vděčnost, že na fotce s Pernicou Klus není. "Myšlenka dobrá, ale pokud se fotí a kamarádí s někým, kdo sem chce multikulturní společnost, tak to je jak oheň a voda! Chceme někoho, kdo se na nás jen neudělá a pak nezačne politikařit. Chceme jednotný názor pro blaho České republiky a né šaška který kolaboruje s každým..." mínil například Leoš Ersepka. Objevil se dokonce i názor, že teď je Landa sluníčkář.

Ale přišla i podpora pro známého zpěváka. "Takže vy chytráci, kvůli Klusovi chcete zabalit dobrou věc? Nemůžete zapomenout na blbosti a soustředit se na to, co je důležité... A to je svoboda!" stýskala si Alena Kojdlová.

"Kolik je tady sráčů, kteří nepřekročí vlastní stín? Klus, Dušek, sluníčkáři? To vás baví, motat se v těch přízemních žabomyších válkách? Dan dobře ví, proč s nimi mluví. Tady jde o pozvednutí národa, ne pouze jedné jeho části. Protože společně dokážeme víc. Tak to zkuste, nervat a nehádat se mezi sebou, ale pomáhat si. To je cesta," dodal Jan Prošek.

