Cenzuruješ – vypadneš. Z USA přišlo zásadní prohlášení

Rubio ve svém prohlášení ostře kritizoval zásahy zahraničních úřadů do svobody projevu Američanů: „Američané jsou již příliš dlouho pokutováni, obtěžováni, a dokonce obviňováni zahraničními úřady za to, že uplatňují svá práva na svobodu projevu,“ uvedl ve středu na sociální síti X.

Dále vysvětlil, čeho se nová vízová politika bude konkrétně týkat: „Dnes oznamuji novou politiku omezování víz, která se bude vztahovat na zahraniční úředníky a osoby, které se podílejí na cenzuře Američanů. Svoboda projevu je pro americký způsob života zásadní – je to právo, nad kterým cizí vlády nemají žádnou moc,“ doplnil.

Neomezil se přitom pouze na obecnou rovinu, ale zmínil i širší kontext mezinárodních zásahů: „Cizinci, kteří pracují na poškozování práv Američanů, by neměli mít privilegium cestovat do naší země. Ať se jedná o Latinskou Ameriku, Evropu nebo jiné země, dny pasivního zacházení s těmi, kdo pracují na podkopávání práv Američanů, jsou pryč,“ dodal.

Foreigners who work to undermine the rights of Americans should not enjoy the privilege of traveling to our country. Whether in Latin America, Europe, or elsewhere, the days of passive treatment for those who work to undermine the rights of Americans are over.