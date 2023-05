Černá žena jako král Richard III. V USA přetočili Shakespeara

reklama

Anglický král, který byl posledním králem pocházejícím z rodu Yorků a dva roky po svém nástupu na trůn zemřel v bitvě u Bosworthu, jež se odehrála během války růží, by však zřejmě netipoval, že jej v červenci 2022 vykreslí americký režisér Robert O'Hara ještě svérázněji – v podobě ženy černé pleti.



Právě v této podobě totiž byl Richard III. ztvárněn v Central Parku v červenci 2022, kde jej hrála americká herečka černé pleti Danai Gurirová, známá ze seriálu Živí mrtví či z filmu Black Panther: Wakanda nechť žije. Představení zachycující novou podobu Shakespearovy tragédie si nyní budou moci vychutnat američtí diváci i na svých obrazovkách, a to již 19. května, kdy jim jej přinese americká veřejnoprávní televize PBS.

Podoba Richarda III. v roce 1482 versus jeho dnešní ztvárnění:

King Richard III of England



1482: 2023: pic.twitter.com/iHBoMUgivx — End Wokeness (@EndWokeness) May 7, 2023

Podle veřejnoprávní televize je skutečně o co stát , jelikož kritici z The New York Times již představení ohodnotili velice kladně a Gurirová dle nich v roli Richarda III. podává „neochvějně energický“ a „hlasově strhující“ výkon.



Kromě ženské postavy Richarda III., která dle PBS „využívá svého temného šarmu, aby zakryl svou demontáž vlády a spravedlnosti tím, že manipuluje, unáší a zabíjí všechny, kteří mu stojí v cestě k trůnu“ se inscenace chopili v dalších rolí Ali Strokerová v roli královny Anny, jež je od svých dvou let na invalidním vozíku, holandskou královnu, komunikující znakovou řečí, hraje neslyšící herečka Monique Holtová a Eduarda IV. i Jindřicha VII. hraje Greg Mozgala, postižený mozkovou obrnou. O'Hara tvrdí, že právě tímto obsazením chtěl otevřít konverzaci, že „každý herec může hrát kteroukoli z rolí“.



Gurirová pro server npr.org uvedla, že ji nikdy nenapadlo, že by hrála Richarda III., ale „připadalo jí to správné“ a nakonec prý byla z role nadšená. Je „zajímavé zkoumat ‚toxickou maskulinitu‘ v roli pachatele namísto objektu“.



„Je nějaký jiný zážitek pro diváky, když slyší misogynii v ženském těle? Zdůrazňuje ji to více? Vyostřuje ji, pokud jde o to, jak je groteskní? Já doufám, že ano,“ řekla.



To, že je postava Richarda III. již v předloze vyobrazena s tělesným postižením coby hrbáč s chromou rukou, podle režiséra Roberta O'Haryho, jenž je také Afroameričan, nebylo třeba v nové verzi akcentovat. „Richardova jinakost je v tomto světě jeho černošství,“ míní. Podle Gurirové Richarda III. čeká ve hře „vyrovnávání se s jinakostí ve srovnání se svou rodinou, ve smyslu toho, že není běloch a není férový jako oni“.



Část představení můžete zhlédnout zde:

Režisér dále pravil, že je také zajímavé, když „žena v podstatě mluví s jinou ženou, která hraje muže“. „Je v tom něco docela zajímavého,“ pronesl s tím, že „když vidíte úlevu všech mužů, kteří stojí kolem a nedělají vůbec nic, jenom to tomu člověku umožňují, stává se to v dnešním světě až šokujícím způsobem realistické“.



„Hrát krále a královny není jen doménou bílých cis mužů, že?“ dodal. Shakespeara je podle něj možné „tak trochu roztáhnout a vytáhnout“. „A pořád je to Richard III. A to je to, na co se těšíme, až to lidé uvidí,“ podotkl.



Gurirová také pro server Variety doplnila, že jsme se „s toxickou maskulinitou setkávali vždycky“, což její postava „osvětluje“. „Existují trvalé problémy v tom, jak jsou naše národy vedeny a jak naše politika funguje a jak toxická maskulinita nachází svou cestu ve společnosti, a já doufám, že to osvětluje věci, když to prochází mou bytostí,“ uvedla.



„Bylo zajímavé pochopit, kolik privilegií s tím souvisí. Ženy nemohou vyjadřovat vztek, aniž by za to byly často trestány, zatímco pro muže je to známka síly a moci, když jim je dovoleno v tom vzteku žít. V jednu chvíli při zkouškách jsem si uvědomila: ‚Aha, už to chápu. Richard se baví tím, že se může takhle odvázat a projde mu to.‘ A tak jsem se rozhodla, že to udělám,“ shrnula též.



A jak na nové ztvárnění Shakespearovy klasiky reagují diváci? „Upřímně jsem si myslel, že to byl vtip... Wow. Pravda je v těchto dnech vtipnější než fikce,“ zaznívá pod upoutávku na televizní premiéru představení.

I honestly thought this was a meme... wow the Truth is funnier than fiction these days. — Austinspowers842 (@Austinspowers11) May 7, 2023

Přicházejí též nápady, že by v podobném duchu mohli hrát bílí herci Nelsona Mandelu, Martina Luthera Kinga, Baracka Obamu či afroamerické otroky v historických filmech.

A na facebooku pak zaznívá, že se lidé těší, až brzy veřejnoprávní televize přijde s další novinkou, v níž by si dle nich měl roli nového britského krále Karla III. střihnout afroamerický herec Samuel L. Jackson který například v minulosti podpořil hnutí Black Lives Matter.

A dorazily i další návrhy na možná budoucí obsazení:

