Černochová: Jdou po mně Rusové. To oni o mně šíří...

Hned v úvodu rozhovoru zdůraznila, že nic neví o tom, že by náčelník Generálního štábu armády ČR Karel Řehka nabízel premiérovi Petru Fialovi (ODS) rezignaci. Prý ví, že spolu oba muži komunikují, ale že by probírali i případnou generálovu rezignaci, o tom nic netuší. „A nikdo po něm ani žádnou rezignaci nechtěl,“ zdůraznila.

Sama prý považuje vztahy, které má na profesionální úrovni s generálem Řehkou, za velice dobré. Jen vojáci musejí vědět, že se teď realizují věci, které se roky před tím odkládaly, jako např. nákup bojových vozidel pěchoty ze Švédska.

„Uznávám, že umím zaplnit prostor a je mě hodně, ale na druhou stranu dostávám hodně pozitivních reakcí od řadových vojáků, kteří mi píšou, abych to nevzdávala a že mi drží palce, protože je v čele obrany konečně někdo, kdo jen neslibuje a něco dělá,“ prohlásila Černochová.

„Možná byla chyba, že v posledních dvou měsících jsme měli (s generálem Řehkou) na sebe málo času, protože je jak v armádě, tak na ministerstvu opravdu moc práce. Dříve jsme o věcech více diskutovali, byť jsme se o ně přeli. Oba jsme dost emotivní a není na škodu, když si věci vyříkáme. Teď jsme měli málo času a je možné, že se některé věci v panu generálovi nakumulovaly tak, že je chtěl řešit. A teď je tedy řešíme. V pondělí jsme dvě hodiny řešili, jak zlepšit fungování armádního zdravotnictví, abychom urychlili nábor nových příslušníků. Chceme totiž splnit cíl a mít armádu s 30 tisíci příslušníky a k tomu deset tisíc záložáků. Problém je to obrovský. Od minulého roku, od začátku války na Ukrajině, kdy se začali lidé víc hlásit do armády, víc než osm set zájemců ještě neprošlo zdravotními prohlídkami. Na této schůzce probíhalo vše naprosto jako za starých časů, kdy jsme věcně diskutovali o tom, co obranu trápí, a domluvili se na společném postupu. Podle mého je to celé přefouknuté, protože já i pan generál máme jediný cíl: modernizaci armády a zajistit obranyschopnost země. A nikdo ani mně, ani panu generálovi nemůže vyčítat, že bychom to nedělali. Jsem první ministr obrany, který uzavřel kontrakt, který tu osm let vázl a každý se ho bál rozhodnout. Jsem taky první ministr obrany, který zajistil vojákům techniku zdarma – tím myslím tanky Leopard z Německa a také vrtulníky z USA. To vyžaduje spoustu práce a energie. Já jsem na obranu nepřišla, aby mě všichni milovali, ale abych pracovala ve prospěch občanů ČR,“ nechala se dále slyšet ministryně.

Velmi ostře vyčinila těm, kdo jí jen anonymně kritizují za to, že se údajně v armádě věnuje mikromanagementu.

„To máte od nejmenovaných zdrojů. V žádném médiu jsem se nedočetla jediné jméno někoho, kdo by dokázal tváří v tvář říci, že mu vadí, jak se chovám. Pokud je to na úrovni spekulací, fám a lží, tak jak to mám komentovat a jak se mám bránit?“ ptala se.

Za medializovanými rozepřemi o situaci v resortu obrany a v armádě cítí Černochová podle vlastních slov vliv Ruska.

Už v rozhovoru pro Seznam Zprávy uvedla, že cítila odpor Ruska proti uzavření Česko-americké obranné smlouvy a informace o údajných sporech mezi ministryní a armádou se začaly objevovat prakticky v tu chvíli, co se Černochová vydala na cestu do USA smlouvu podepsat.

O ruských snahách v tomto směru informoval také šéf BIS generál Michal Koudelka.

„Z bezpečnostních důvodů nebudu konkrétní. Pan ředitel BIS to řekl jasně a já mohu potvrdit, že se ty věci dějí,“ naznačila v rozhovoru pro Právo Černochová.

Když se stala ministryní, prý ji Vojenské zpravodajství předalo informace o významné korupční kauze, která se týkala i několika plukovníků a Černochová se podle svých vlastních slov rozhodla jednat, neboť k tomu také jako šéfka resortu obrany měla mandát a prostor. Poznatky o možné korupci dostala k šetření policie a ta podle Černochové nakonec případ odložila.

V rozhovoru také zdůraznila, že ani podle nové smlouvy o obranné spolupráci Česka s USA nemohou Američané přivézt do naší země jaderné zbraně. „Rozhodně nemohou,“ řekla jasně Černochová. „To je nesmysl. Rozmísťování jaderných zbraní se řídí mezinárodními pravidly. Nestrašte lidi,“ žádala.

