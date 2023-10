Černochová ve varu: Vyzvala k vystoupení ČR z OSN. Tím to neskončilo

reklama

„Vím, že je dnes významný den pro ???? a chceme slavit naše 105 výročí republiky. Ale tímto se prostě nedá promlčet, promiňte mi to. Přesně před 3 týdny Hamas vyvraždil více než 1400 Izraelců, což je na jejich počet obyvatel více obětí, než zavraždila militantní islamistické organizace al-Káida 11.9.2001 v USA. A jenom 14 zemí, včetně té naší, se proti bezprecedentnímu teroristickému útoku spáchanému teroristy z Hamas, jasně a srozumitelně postavilo! Stydím se za OSN. Dle mého názoru - nemá ČR - v organizaci, která fandí teroristům a nerespektuje základní právo na sebeobranu, co pohledávat. Vystupme,“ napsala rozezleně Černochová.

„Nezlobte se, ale tentokrát jste ten temperament (nebo co to je?) mohla krotit. Napsala jste nesmysl a navíc tím podkopáváte práci MZV,“ odmítl její slova mezi prvními twitterová uživatel pod jménem Voják a člověk. Jenže ministryně si to nenechala líbit a okamžitě se do něho pustila s dalšími argumenty. OSN jí leží v žaludku rovněž za to, že neodsoudila „speciální operaci“, jak ruský prezident nazval vojenský útok na Ukrajinu.

„A vy hodláte dál tolerovat naše členství v organizaci, která nedokázala ani odsoudit agresora Putina a jeho “speciální operaci” a vyvolání války na Ukrajině, ani vyvraždování Izraelců - a upalování miminek za živa a vyvražďování civilistů? Organizace, která se nedokázala ani trochu reformovat a teroristé a vrahouni hlasují sami o sobě. Hmmmm, prima…. Pak bohužel nebudete ani voják, ani člověk,“ smetla kritika Černochová.

Když se do výměny názorů přidal uživatel Roman Plch s tím, že členství v OSN je pro nás dobré alespoň z toho pohledu, že můžeme mít přehled, co se v organizaci děje. Sám ale přiznal, že více než prázdné řeči a bezzubé deklarace od OSN neočekává. Ani zde však ministryně nemávla rukou a pokračovala ve zdrcující kritice Organizace spojených národů. „Rok a půl od začátku války na Ukrajině. Nulová reforma UN…. Vrahouni dál hlasují o sobě a vetují ostatní země. Jestli něco nejde evolucí posunout/reformovat, musíme se konečně přestat vymlouvat na neschopnost prosadit tam změnu a musíme tedy začít od zacátku. Znovu. Smysl mezinárodní organizace tohoto typu nezpochybňuji. UN se ale ve stávající podobě přežilo, vyčerpalo a ztratilo schopnost mírotvůrce,“ zuří ministryně.

Mezi novináři se proti výzvě Černochové ozval například Jakub Zelenka. Ten pochválil práci české diplomacie a ministryni obrany kritizoval.

Valné shromáždění OSN v pátek drtivou většinou hlasů vyzvalo k okamžitému humanitárnímu příměří mezi Izraelem a palestinskými ozbrojenci Hamásu a k umožnění přístupu pomoci do obléhaného Pásma Gazy a k ochranu civilistů. Česká republika byla jednou ze 14 zemí, které hlasovaly proti této rezoluci, protože neodsuzuje teroristický útok Hamásu ze 7. října a nevyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění rukojmích, uvedlo české ministerstvo zahraničí na sociální síti X.

120 zemí rezoluci podpořilo, 45 se zdrželo hlasování. Proti rezoluci hlasovalo 14 zemí, mezi nimi Izrael a jeho nejbližší spojenec, Spojené státy, pět tichomořských ostrovních států a čtyři evropské země – mezi ně patří Česká republika, dále Rakousko, Chorvatsko a Maďarsko. Celkem osm členských zemí Evropské unie hlasovalo pro, uvedla agentura ABC NEWS.

Irák později po stížnosti na technické potíže změnil svůj hlas na "ano" a zdržel se hlasování, konečný výsledek byl 121 hlasů pro a 44 se zdrželo.

„Navzdory současným výbuchům hněvu a rozdělení věříme, že většina Izraelců a Palestinců dává přednost cestě míru, nikoli válce a teroru. Česko je pevně odhodláno podporovat dvoustátní řešení, které zůstává jedinou zásadní perspektivou pro zajištění bezpečnosti Izraele a naplnění touhy Palestinců po vlastní státnosti,“ dodal resort Jana Lipavského (Piráti).

K přijetí usnesení byla zapotřebí dvoutřetinová většina, přičemž se nepočítají hlasy, které se zdržely hlasování. Valné shromáždění hlasovalo poté, co Rada bezpečnosti v uplynulých dvou týdnech čtyřikrát nepřijala žádná opatření, uvedla agentura Reuters.

"Je to vzkaz všem, že už toho bylo dost. Tato válka musí skončit, krveprolití proti našim lidem musí přestat a do pásma Gazy by měla začít proudit humanitární pomoc," řekl novinářům palestinský vyslanec OSN Rijád Mansúr.

Izraelský velvyslanec v OSN Gilad Erdan rezoluci odmítl s tím, že OSN již nemá žádnou legitimitu ani význam, a obvinil ty, kteří hlasovali pro, že místo Izraele raději podporují "obranu nacistických teroristů".

