Češi jsou tolerantní. Ale jestli je budou zastánci multikulti ještě chvíli prudit, nedopadne to dobře, varuje Markéta Šichtařová

O Češích se lze často dočíst, že jsou to rasisté a xenofobové. Ekonomka Markéta Šichtařová má za to, že tyto nálepky dávají národu zastánci multikulturalismu. Podle ekonomky sice neříkají pravdu, protože Češi jsou tolerantní, ale pokud budou zastánci multikulturalismu příliš tlačit na pilu a budou „prudit“ se svými představami, může se stát, že tím vyvolají požár...

Rodiče se snaží své ratolesti odradit od toho, aby si zapálili svou první cigaretu nebo aby ochutnali svůj první půllitr piva. Někdy je od toho odrazují tak vehementně, že milá ratolest jde a just si onu cigaretu zapálí a půllitr vypije.

A stejně je to prý i s multikulturalismem. Jeho koncept nám je podle Šichtařové tak intenzivně vnucován, že to mnoha lidem leze krkem a o to víc se tomuto konceptu brání. Bohužel to údajně může i špatně skončit.

„A čím agresívněji bude víceméně umírněné a v zásadě jakžtakž tolerantní obyvatelstvo osočováno z xenofobie a rasismu, placenými kampaněmi přeškolováno na multikulturno a cílenou politikou bude míseno s přistěhovalci, tím spolehlivěji se jeho křehká tolerantnost vytratí a rasismus vzplane jako požár,“ napsala ekonomka na blogu serveru iDNES.cz.

Aby své tvrzení podpořila, upozornila na průzkum univerzity v Lipsku, který ukazuje některé nebezpečné trendy v myšlení našich západních sousedů.

„Ukázalo se, že víc než čtvrtina Němců by si buď vysloveně přála, nebo alespoň by přímo neodmítla, aby země měla autoritářského vůdce. 11 procent Němců je přesvědčeno, že jsou přirozeně nadřazeni jiným národům, dalších 20 a půl procenta na tuto otázku nemá jasný názor a nikterak se proti tvrzení o přirozené nadřazenosti nevymezuje. 60 procent Němců je přesvědčeno, že Romové mají ‚přirozené‘ sklony ke kriminalitě. V překladu: mají to tak nějak v genech. A tak bychom mohli pokračovat. Roste počet lidí, kteří jsou přesvědčeni, že historici falešně zveličují zločiny nacismu. V překladu: nacismus nebyl až tak špatný. A tak dál a dál. Skoro všechny sledované kategorie nesnášenlivosti, rasismu a touhy po omezení demokracie rostou,“ pokračovala varovně ekonomka.

Neziskové organizace jako Hate Free by si pravděpodobně přály pravý opak, přály by si společnosti tolerantnější. Ale svými kampaněmi docílily podle ekonomky přesného opaku. Jak je to možné? Šichtařová má za to, že se to stane vždy, když nějaký sociální inženýr pojme nápad, že změní přirozený řád věcí.

