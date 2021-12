Češi, nejezte kapry. Zachráníte planetu. VIDEO od banky, u které možná máte peníze

Lucie Zelenková rok co rok přečte stovky knih a pak o nich vypráví. Sleduje ji více než 60 tisíc lidí, takže její vliv na českou společnost může být nezanedbatelný. Teď se mladá influencerka dohodla s Komerční bankou, kterou od roku 2001 vlastní francouzská Société Générale, že zkusí přemluvit Čechy, aby se ve jménu záchrany planety Země vzdali vánočního kapra. Podívejte se sami, jak to dopadlo.

Knižní influencerka Lucie Zelinková přečte stovky knih ročně a na sociální síti instagram vypráví o tom, co přečetla, jak ji kniha zaujala a jestli by ji doporučila lidem okolo sebe. O její názory se na sociální síti zajímá víc než 60 tisíc lidí, takže její dosah není zanedbatelný.

Teď se ujala jiného úkolu. Na přání Komerční banky se jala Čechům vysvětlovat, že by se na Vánoce měli chovat jinak, ekologičtěji a měli by cíleně omezovat svou uhlíkovou stopu.

„Komerčka, která po celý rok komunikuje nápady a malá pošťouchnutí k tomu, jak nad různými momenty v životě přemýšlet o trochu udržitelněji, mě oslovila, abych se mrkla na téma uhlíková stopa versus oblíbená česká tradice – vánoční kapříci. Vím, že v Česku je tradice s kapry oblíbená a leckdo si bez nich svátky představit nedokáže. Ale stejně, kdyby třeba jen část z nás vyzkoušela nějakou jinou variantu, třeba jenom jednou, na zkoušku, během jednoho dne, jednoho večera by se snížila uhlíková stopa o pořádný kus,“ napsala influencerka k videu, na kterém apeluje na všechny Čechy, Moravany a Slezany, aby si vánočního kapra odpustili ve jménu úsilí o zelenější planetu.

Na videu sedí Lucie Zelenková u stolu, v pozadí za ní stojí vánoční svíce a mladá žena spustí. „O co tu jde? O to, zkusit něco nového. Taky to na Vánoce přeženete? Kapr, řízek, nejlépe dvakrát denně, a cukroví k tomu?“ ptá se.

Posléze upozorní, že jen v Česku se na Vánoce spotřebuje asi 18 tisíc tun kaprů. „Což odpovídá 32 tisícům tunám CO2. A to je obrovské číslo,“ upozorní mladá žena s úsměvem na tváři. „A nechcete to třeba letos zkusit jinak,“ táže se hned. Nakonec významně pozvedne obočí a se slovy „ať jsou pak ty Vánoce lehčí“ se rozloučí s diváky.

Pod videem byla omezena možnost diskutovat. Snad proto, aby mladá influencerka nedostala příliš mnoho drsných vzkazů na svou ekologicky laděnou výzvu.

Není bez zajímavosti, že podobných výzev, aby Češi přestali na Vánoce jíst kapra, zaznělo v minulosti víc. Ochránci zvířat často prohlašují, že kapři v kádích strašlivě trpí a že jejich předvánoční prodej by se měl zatrhnout. Na politické scéně tento názor hájí někteří zástupci Zelených či Demokratické strany zelených.

„Možná bychom je měli naházet k těm rybám do kádí, aby si vyzkoušeli, jaké to je. Třeba by se jim to i líbilo. V této době chce každý mít kapra na vánočním stole. Je to dobrá tradice,“ zasmál se na adresu radikálních ochránců zvířat, kteří brojí proti prodeji vánočních kaprů, Petr. Jeden z prodejců u stanice metra Luka v Praze, kde stojí hned tři stánky. A tohle jsme se dozvěděli dál.

„Ty ryby trpí mnohem méně než kuřata, krávy a prasata ve velkochovech,“ začal Vláďa a pokračoval: „Ryby mají nejzdravější maso. Lidé je jedli tisíce let před námi a budou i po nás. Letos máme prodeje trochu menší, lidé se víc bojí, ale to hlavní šílenství nás teprve čeká.“

„Jak říkal kolega, ryby jsou zdravé, a ne vyhnané antibiotiky jako třeba kuřata nebo prasata. Někteří lidé nás odsuzují, ale většina si stejně toho kapra na Vánoce dá. Vždyť některé korýše nechávají kuchaři vařit zaživa,“ dodává ještě Petr. Redaktora ParlamentníchListů.cz hned napadnou zprávy o tom, že nebezpečí otravy humrem se minimalizuje jeho vařením zaživa, že v některých částech Asie je pochoutkou vyjídat mozek z donedávna živé opice anebo že japonské ikizukuri je vlastně zaživa porcovaná ryba, které ještě bije srdce.

Komerční banka od roku 2001 patří pod francouzskou Société Générale, která působí ve více než 80 zemích světa a zaměstnává asi 150 tisíc lidí.

V Česku Komerční banka patří k velkým zastáncům co nejekologičtějšího chování a snižování uhlíkové stopy.

„Výzev se nebojíme. I proto jsme se zavázali naši emisní uhlíkovou stopu snižovat tak, aby se Komerční banka v roce 2026 mohla prohlásit za uhlíkově neutrální. Při měření naší uhlíkové stopy za rok 2019 jsme zjistili, že na jednoho klienta byly naše emise 23,0 kg CO2. Meziročně jsme tyto emise snížili o 35 % a za rok 2020 emise na klienta činily 15,2 kg CO2. Ke snížení došlo téměř ve všech 18 identifikovaných zdrojích emisí, které KB vykazuje. Je to důležitý krok na naší cestě k uhlíkové neutralitě,“ oznámila Komerční banka na svých internetových stránkách.

„S redukcí plastového odpadu to myslíme vážně, a proto máme pro své klienty nové platební karty z recyklovaného plastu. Nabízíme zatím nejekologičtější platební kartu, která je z více než 85 % vyrobená z recyklovaných materiálů. Každá taková karta ušetří planetu o 7g CO2 a nevzniká kvůli ní zbytečný plast na jedno použití. Pomáháme tak nejen snižovat uhlíkovou stopu, ale přispíváme i k redukci odpadu,“ hlásí Komerční banka do světa.

Už v roce 2018 prý KB vyslyšela výzvu exministra životního prostředí za hnutí ANO Richarda Brabce a zapojila se do programu „Dost bylo plastu“.

„Protože plasty a jejich spotřeba jsou u nás žhavé téma, stali jsme se členem iniciativy Dost bylo plastu, kterou vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí České republiky. V rámci interního systému jsme už v roce 2018 zrušili možnost objednávání vody v PET lahvích a používání jednorázového plastového nádobí. Ročně tak uchráníme naši planetu od více než 70.000 PET lahví a 100.000 plastových kelímků. Zároveň jsme naše kuchyňky vybavili sodobary a zásobili standardním omyvatelným nádobím,“ hlásí také KB na internetových stránkách.

Komerční banka – a spolu s ní i influencerka – postupuje v souladu s plány EU na zezelenání celé evropské ekonomiky. Evropská komise prosazuje konec výroby aut se spalovacími motory do roku 2035, konec vytápění plynem do roku 2040, zavření celé řady uhelných elektráren a dalších z pohledu EU velkých znečišťovatelů.

Na české politické scéně však jak dnes již bývalá vláda Andreje Babiše, tak v pátek čerstvě jmenovaná vláda Petra Fialy volají po tom, aby byla za ekologicky přijatelnou uznána i jaderná energie. To se prozatím na sto procent nepodařilo. Jak Babiš, tak Fiala doufají, že v roce 2022, kdy EU v prvním pololetí předsedá Francie a ve druhém Česká republika, dojde v této věci k zásadnímu obratu.

Vláda Petra Fialy se však zároveň ve své koaliční smlouvě hlasitě přihlašuje k ekologicky laděné politice a slibuje, že podpoří umístění solárních panelů na úředních budovách a hodlá v tomto údilí podpořit i majitele rodinných domků.

„Změny klimatu jsou nezpochybnitelné. Tato vláda se zavazuje hledat řešení, která budou omezovat lidský vliv na klimatické změny. Budeme hledat realistická řešení, která opravdu pomohou ochránit životní prostředí, vodu, ovzduší, půdu, lesy a krajinu. A to vše s vědomím odpovědnosti za prosperitu naší země,“ slibuje koalice ODS, lidovců, TOP 09, Pirátů a Starostů.

Zavazuje se zakotvit ochranu vody v Ústavě ČR, dotacemi podpoří vybudování nových zdrojů pitné vody, podpoří výsadbu stromů ve městech, nehodlá zapomenout ani na ochranu české půdy a řadu dalších věcí.

„Podpoříme rozvoj rozsáhlé infrastruktury pro elektromobilitu a zlepšíme tak kvalitu ovzduší ve městech. Dostupnost elektromobilů zajistí technologický pokrok,“ slibuje nová vláda.

Jedním dechem však také dodává, že v Bruselu bude prosazovat jen takovou ekologickou politiku, která bude sociálně co nejcitlivější k občanům České republiky. „Při vyjednávání konkrétních opatření bude vláda na půdě EU zohledňovat možné sociální dopady a specifické podmínky České republiky. Vláda urychleně připraví dopadové studie pro jednotlivé návrhy a totéž bude iniciovat i vůči Evropské komisi,“ stojí v koaliční smlouvě.

