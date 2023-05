Češi zvládli zimu, protože byla mírná, ne díky Fialovi. Expert bouchl do stolu

reklama

Česká republika v zásadě bez větších problémů energeticky zvládla letošní zimu i přesto, že se téměř úplně přestal odebírat ruský plyn. Podle Noveského to ale rozhodně nelze označit jako nějaký politický úspěch. „V roce 2021 tady bylo spotřebováno 9,4 miliardy kubíků zemního plynu. A zajímavé je, že z těch 9,4 miliardy bylo 4,5 miliardy spotřebováno velkoodběrateli, to znamená na průmysl, a 2,5 miliardy na domácnosti. V roce 2022 bylo spotřebováno pouze 7,5 miliardy,“ upozorňuje Noveský, že jednou z příčin zvládnutí zimy bylo snížení spotřeby.

Pokles nastal jak u domácností, tak v rámci průmyslové výroby. „Bohužel to kleslo i v průmyslu. To, že obyvatelstvo začalo šetřit, bylo kvůli tomu, že byly úplně nesmyslné ceny a hlavně protože nebyla zima. Kdyby byla zima, tak by to byl obrovský problém. Kdyby byla zima, tak Němci by to nedodávali, protože by neměli. Ale tím, že zima nebyla, tak to přežilo Německo i Česká republika. Nebylo to zásluhou našich politiků, že nebyla zima, i když si oni myslí, že poručili větru, dešti,“ má jasno Noveský.

„Snížila se spotřeba v domácnostech, tam se to snížilo z 2,5 miliardy na necelé dvě miliardy, což je také značný pokles. Ale bohužel to, že se to snížilo v průmyslu, vidím jako velký problém. Tu miliardu, o kterou klesla spotřeba velkoodběru, tedy v průmyslu, vidím tak, že je to opravdu kvůli tomu, že firmy prostě utlumují výrobu, případně krachují, a to je velmi negativní signál,“ varuje Noveský v rozhovoru pro Rádio Universum.

Navíc může LNG neustále zdražovat, ať už kvůli nedostatečné kapacitě terminálů, nedostatku tankerů a rostoucí poptávce po zkapalněném plynu. „Problém je v tom, že v momentě, kdy Čína začne zase růst, začne potřebovat více LNG, tak samozřejmě je určitá kapacita LNG terminálů, myslím těch exportních. Ale problém je i v tom, že není ani dostatek tankerů, to znamená, že zkapalňovací kapacita exportních zemí a nedostatek tankerů v podstatě budou vytvářet tlak na cenu. V momentě, kdy se Asie vzpamatuje a začne brát víc, nastane problém,“ predikuje Noveský.

„Jediná útěcha je, že Rusové přesměrovali tok svého zemního plynu, který šel do Evropy, zhruba dvě stě miliard kubíků ročně, na Čínu, protože do Číny teď zprovoznili plynovod Síla Sibiře 1 a zprovozňují Sílu Sibiře 2 a Síla Sibiře 3 se staví. Nadějeplné je to, že oč více bude Čína brát plynu v plynné fázi, tak je naděje, že o to méně bude chtít LNG, protože my jsme se dobrovolně vzdali laciného kvalitního plynu a teď se kupuje drahé LNG,“ vidí jedinou útěchu Noveský.

Česká republika navíc nyní podle Noveského vůbec netuší, za kolik se vlastně co kupuje a kde na tom proděláváme. „Nikdo nechce říct, za kolik to kupují, a to je docela problém. Teď jsme na tom špatně, protože vůbec nevíme, za kolik a kde to proudí. Protože nějaký plyn proudí z Norska, nějaký plyn k nám jde z LNG, ale jde to pořád přes Německo,“ říká Noveský.

Ten si vzal na paškál také zelenou politiku Evropské unie, která podle něj naopak přináší více ekologických škod než užitku. „Nyní jsme ve stadiu, že v podstatě od roku 2021, dávno před tím, než nastal konflikt na Ukrajině, se začaly projevovat důsledky Green Dealu. On je to v podstatě Black Deal, protože je spíš černý, ne zelený, protože na to konto stouply emise v Německu a stoupají i u nás. Lidé začali topit tím, co hoří, a ne tím, čím by měli topit, to znamená nikoli zemním plynem, když je drahý, nebo elektřinou. To znamená, že se projevují důsledky této negativní bruselské politiky zvané Green Deal,“ upozorňuje Noveský a pozastavuje se také nad německou politikou uzavřít všechny jaderné elektrárny.

„V Německu se navíc právě teď odstavují, což tedy ale není a nebyla podmínka Green Dealu, poslední tři jaderné elektrárny, což je tedy úplná zoufalost, úplná zhovadilost. Odstavovat absolutně bezemisní elektrárny, které nemají opravdu žádné emise, které před sebou měly minimálně třicet, možná až šedesát let životnosti a mohly bezemisně bezpečně vyrábět, jen kvůli tomu, že se nějací zelení šílenci prostě rozhodli, tak to považuji za zločin. A vezměte si, že v Polsku teď budou stavět dva bloky, ve Francii se má stavět asi šest bloků dalších jaderných elektráren a Maďaři dostavují. Prostě všichni se snaží stavět si jaderné elektrárny, protože jsou bezpečné a ekologické,“ nechápe Noveský rozhodnutí Německa.

