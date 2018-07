Česká politika je úžasná, směje se hořce herec Trávníček. Jsem právník v Horní Dolní, najednou mě strana vyšle a jsem ministr zahraničí...

Herec Pavel Trávníček nyní hraje v Německu. Opět ve Třech oříšcích pro Popelku, nyní v roli krále. Myslí si, že v Čechách kultura už níž padnout nemůže. Nemyslí tedy úroveň hraní. Herci v divadlech by měli mít aspoň 30 tisíc měsíčně,“ říká Pavel Trávníček. On sám ale působí v nesubvencovaném divadle. Jak se subvence dělí, o tom prý rozhodují konexe. Také oklikou okomentoval nedávnou hru Naše vaše násilí. „Je to vidění dnešní mladé generace, kdy všechno, co je záporné a negativní, je pro ně zajímavé – a všechno optimistické je pitomost,“ říká herec. Prý hranice už neexistují, zvláště pokud jde o subvencovaná divadla. „Když to není za tvý peníze, když ti na to někdo dá...“ komentuje Trávníček situaci.

Podle Trávníčka, když se herci vyjadřují k politice, tak je nikdo nebere moc vážně, právě proto, že jsou herci. „Advokát nebo doktor práv, řekněme, který může být úplný pitomec, ale všichni si řeknou: Aha, pan doktor, a už ho bereme vážně,“ kritizuje posedlost tituly. U Martina Stropnického to byl prý „velký kus odvahy“, že šel do politiky.

Pokud jde o jeho názory, politika jde prý mimo něj. Sám by do ní určitě vstoupit nechtěl. Lidi podle něj politika rozčiluje, protože „politice a fotbalu rozumí každej“. Trávníček ani nemá nikoho, ke komu by v politice cítil animozitu, pouze se mu zdá, že diskuze v ní sklouzla na úroveň pavlačové debaty. „Jsou sprostí, vulgární, nepříjemní, to by tam nemělo mít co dělat,“ říká na adresu dnešní politické garnitury.

Trávníček komentoval i skandál s tituly. Moderátor nadhodil myšlenku, že by se z tohoto tématu dala udělat divadelní hra a herec s nadšením souhlasil. Opisování považuje za studentskou nerozvážnost, u které nikdo nečekal, že se na to přijde. Pokud jde o to, zda za to mají padat hlavy, Trávníček souhlasí. Ale s podivem hledí na jeden aspekt politiky: „Politika je úžasná věc, můžu být třeba členem nějaké strany v Horní Dolní, a protože můj kamarád je tam a tam, tak já, právník, kterej v Horní Dolní vede nějakou poradnu, najednou se stanu ministrem zahraničí. I to je možný, strana mě tam vyšle...“ Teď už je prý možné opravdu všechno, což je na politice úžasné, myslí si Trávníček.

