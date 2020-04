České firmy krvácejí, varoval v ČT Špicar. Musíte škrtat. Takže slevy na jízdné pro studenty a důchodce... A Havlíček vyletěl: To ne!

reklama

Ministr Havlíček vysvětloval, proč vláda otevírala hobbymarkety. Věří, že to pomůže nastartovat ekonomiku. Vláda si prý však také uvědomuje, že v tomto smyslu zde vládne jistá nespravedlnost, protože malé elektro obchody jsou zavřené, ale supermarkety, kde se prodávají potraviny a např. některé spotřebiče, tak ty prodávají dál, což není zcela spravedlivé. Jenže vláda, podle Havlíčka, se musí vyrovnat s tím, že musela kvůli koronaviru nespravedlivě uzavřít téměř všechny obchody.

„Lidé potřebují slyšet, co bude v budoucnu, jestli budou moct otevřít zítra, za týden nebo za měsíc. Pokud je něco ubíjí, tak je to nejistota, protože od jednoho ministra slyšíme něco, od druhého ministra slyšíme něco jiného,“ zlobil se Prouza.

Špicar připomněl, že Českou republiku ekonomicky dlouhodobě táhne automobilový průmysl. A ve chvíli, kdy se začne vyrábět, tak ta auta musí také být možno někde prodat. Vláda by proto podle Špicara měla přemýšlet nad otevřením autosalonů.

„My počítáme s tím, že se ta situace může změnit a že třeba budeme zase zavírat, ale potřebujeme něco, co tady říkal pan Prouza. My potřebujeme slyšet plán vlády. Pokud vy řeknete, že v každém obchodě musí být termokamera, tak to otevření bude chvíli trvat. Vy nepochybně přijdete s nějakými podmínkami, a my bychom ty podmínky potřebovali znát dopředu,“ zdůraznil Špicar.

Anketa Chcete, aby byl Andrej Babiš předsedou vlády i po volbách v roce 2021? Ano 86% Ne 14% hlasovalo: 23410 lidí

Prouza upozornil, že tato krize se potáhne dlouhou dobu, protože bude trvat, než se tržby podniků vrátí na původní úroveň, jakou si pamatujeme např. z února.

„My si musíme uvědomit to, že ekonomická krize je teprve na začátku, my víme, že krize neskončí s tím, že otevřeme maloobchod,“ uznal Havlíček. Počítá s tím, že obtíže postupně přejdou i do průmyslu a s krizí bude třeba se vyrovnávat.

Špicar varoval vládu, že velké firmy připomínají pacienta, které trpí rozsáhlým krvácením, ala zároveň mu schází živiny. Živiny v podobě hotových peněz, které by firmám pomohly, protože i velké podniky s 250 a více zaměstnanci musí splácet své závazky. Zastavení krvácení se prý v tuto chvíli poměrně podařilo díky tzv. kurzarbeitu, byť se teprve rozjíždí, ale pokud jde o ty živiny, tak tam prý vláda prozatím jen slibuje.

Špicar také připomněl, že předseda vlády Babiš opakuje, že je připraven pustit až tisíc miliard, ale zatím to neudělal. A to je problém. „To prodlení je velké. A teď nejde o týdny, jde o dny. Buď se ty velké firmy dostanou k těm penězům a přežijí, nebo se k nim nedostanou,“ upozornil temně Špicar.

Zdůraznil, že ve Švýcarsku nebo v Rakousku už podnikatelé tyto peníze mají na účtech, zatímco čeští podnikatelé na ně stále čekají.

Havlíček přislíbil, že pro tyto velké firmy je připraveno 330 miliard korun, které budou moct ty firmy brzy čerpat. „My to, co jsme řekli, těch 900 miliard do zaručených úvěrů, tak my o tom jednáme, ty banky to budou distribuovat a tím udržíme peníze pro podnikatele,“ sdělil místopředseda vlády.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP

Trvale pověřený řízením ministerstva dopravy

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Vláda dá živnostníkům příspěvek 25 000 Kč. Je to moc, nebo málo? Moc 63% Málo 17% Akorát 20% hlasovalo: 17766 lidí

„Myslím si, že v některých zemích přijde druhá vlna koronaviru a že se nebudou hranice otevírat rychle, a to by mohlo být pro české firmy smrtící,“ varoval Prouza.

Navrch přidal ještě jedno varování. Pokud se stane, že rakouské a německé firmy budou mít víc peněz, protože jim je jejich vláda hned dá, ale české firmy peníze mít nebudou – může se stát, že české firmy padnou a koupí je Rakušané či Němci. „To je dneska, myslím, velké riziko – zda ty firmy, které jsou dnes české, dokážou zůstat české,“ obává se Prouza.

Fotogalerie: - Zavřené krámy

Špicar zdůraznil, že vláda tady slibuje stovky miliard a podnikatelé to vítají, ale jedním dechem dodávají, že nejde o žádné dary, to jsou peníze, které bude třeba v dluzích splácet.

„To, že utrácíme, je dobře, ale musíme také škrtat,“ zvolal Špicar. A hned navrhl škrtnout slevu na jízdném pro studenty a seniory. Jenže tady tvrdě narazil. „Myslím, že když ta vláda něco slíbila, tak by to také měla dodržet,“ upozornil Havlíček na programové prohlášení vlády. Právě kvůli tomu, že to vláda seniorům a studentům slíbila, Havlíček by pro tento škrt ruku nezvedl.

Prouza požádal Havlíčka ještě o jednu věc. „Neinvestujme tady jen do betonu – myslím, že by se mělo investovat do modernizace energetiky, my si s panem ministrem možná trochu nerozumíme v oblasti Green Dealu, ale modernizace energetiky bude prospěšná. Koronavirová krize otevírá také prostor pro digitalizaci,“ upozornil Prouza.

Havlíček uznal, že ekonomika se musí změnit, musí zezelenat, ale ne tak, jak to donedávna prosazovala Evropská komise, protože to prostě italská zdevastovaná ekonomika či španělská zdevastovaná ekonomika nezvládnou. „To je natvrdo třeba říci,“ upozornil Havlíček.

Natvrdo také řekl, že vláda ani v krizi nebude zvedat daně.

Prouza okamžitě upozornil, že zvyšování daní by považoval za velkou hloupost. „Já myslím, že v tuhle chvíli by daně zvedal jen člověk, který je velmi hloupý, nebo ten, kdo tu chce rozdmýchávat sociální konflikty,“ udeřil Prouza.

Z úst Radka Špicara také zaznělo, že tuto nelehkou situaci, ve které bohužel umírají lidé, by bylo dobré využít pro větší digitalizaci firem. Dnes se jasně ukazuje, že řada lidí opravdu může pracovat z domova – a představa, že pokud nejste v kanceláři, tak nepracujete, je v podstatě nesmyslná.

Havlíček konstatoval, že toto už se v podstatě děje. Podnikatelé dnes mohou o pomoc žádat on-line, zvlášť, pokud mají datovou schránku. „A já bych tady chtěl podnikatele požádat, aby si zřídili datovou schránku, momentálně je to zdarma,“ prohlásil Havlíček do kamer.

Prouza varoval před tím, aby vláda aktivně vstupovala do některých firem a zachraňovala je. Konkrétně by vláda neměla zachraňovat společnost Smartwings. – Pokud by stát měl někoho zachraňovat, tak by to měla být maximálně krachující Škoda Auto. – „Zachraňovat čínsko-českou firmu, která nemá prakticky žádný strategický význam, to by bylo jen vyhazování peněz. Tady by měl stát jasně říct, zapomeňte na to,“ vypálil Prouza.

Havlíček dal najevo, že v této věci s Prouzou nesouhlasí. Leteckou dopravu vnímá jako jednu z částí strategické dopravní sítě. „Pokud tu firmu necháte zkrachovat se vším všudy, tak si uvědomte, že to je i vizitka České republiky jako země, která nemá svého leteckého dopravce,“ varoval Havlíček.

Moravec mu obratem připomněl, že parametr národního dopravce má spíše ČSA, a ne Smartwings. A Havlíček doplnil, že se o tom ještě bude diskutovat.

Psali jsme: Hodinové vystoupení Zemana na Primě. Vyzval národ, aby vydržel karanténu. A pak výchovně pohlavkoval: Kalousek, Fischer, Stanjura, starosta Kolář... Kůpujte ve slevě, kůpujte ve slevě. Kamrlík 26 metrů v Praze za tři miliony. Bez vybavení, bez parkování. Mapovali jsme šílené ceny minibytů v metropoli Prezident Zeman na přání kardinála Duky promluvil v ČT. Pouhých pět minut. A toto vzkázal národu... Na internetu se strhla velikonoční přestřelka kvůli perníčkům z Penamu. Tak dostali je důchodci z Loun, nebo ne?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.