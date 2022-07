Česko: 11 procent nezaměstnanost, euro za 31 Kč. Nejhorší scénář ČNB rozmáznut

Jana Bobošíková ve svém internetovém pořadu Aby bylo jasno vyložila svůj pohled na to, jak Česká národní banka a česká vláda Petra Fialy (ODS) bojují, ale z pohledu Bobošíkové spíš nebojují, s inflací. Novému guvernérovi ČNB Aleši Michlovi, jenž svůj post zastává od 1. července tohoto roku, se vysmála a s pomocí citací zprávy národní banky varovala, co může v české ekonomice nastat.

reklama

Jana Bobošíková předestřela ve svém pořadu možnou temnou budoucnost české ekonomiky.

Anketa Co vy a letní dovolená? Letos byla/bude v zahraničí 15% Letos byla/bude v Česku 13% Letos nebude 72% hlasovalo: 2194 lidí

„Víte, že naší ekonomice hrozí pokles a nezaměstnanost až 11 %? Víte, že se reálné mzdy mohou znovu mohutně propadnout? A že euro může stát až 31 korun? To netvrdíme my, ale Česká národní banka,“ začala Bobošíková zostra s tím, že se opírá o prognózu ČNB.

Petr Fiala sice slibuje, že vláda v ekonomické krizi občany nenechá samotné a pomůže jim, ale Bobošíková se obává, že Fiala s vládou žije „odtržený od reality“ nebo „neumí pracovat s prognózami, které dostává na stůl“. Tak to vidí Jana Bobošíková.

Fiala se často odvolává na to, že ten, kdo má krotit inflaci, je Česká národní banka, ale ta to podle Bobošíkové dělat nebude. Jen o tom, že s inflací nic nedělá, bude hezky mluvit. Aby divákům vysvětlila, proč si to myslí, citovala úryvek z komentáře napsaného Alešem Michlem.

„ ‚Nákladová inflace ekonomikou prostě proletí a nikdo na světě s tím nic nezmůže. ČNB by ji měla komunikovat jako výjimku z plnění inflačního cíle.‘ Jinými slovy, nový šéf ČNB vyslal signál, že minimálně část inflace ČNB řešit nebude. Ale bude hledat cestu, jak o tom hezky hovořit, chcete-li, komunikovat,“ zaznělo od Bobošíkové.

V důsledku ruského vpádu na Ukrajinu a nadále přetrvávajících pandemických efektů může podle ČNB přijít dlouhodobější hospodářské oslabení. Česká ekonomika by mohla poklesnout až o 4,2 % HDP, ale inflace by nadále mohla atakovat hladinu 14 %, což by s sebou neslo i pokles reálných mezd. A nezaměstnanost by v krajním případě mohla vyrůst až k 11 %.

V takovéto situaci by ČR v roce 2024 přestala plnit kritéria pro přijetí eura a Česko by zaplatilo za správu svých dluhů nemalé finanční prostředky. K tomu všemu by se mohly propadat ceny domů a bytů.

Psali jsme: „Po Fialově projevu to lidem došlo.“ Tomáš Březina, kandidát na Hrad, o Rusku, vládě a stavu Česka Rusko nemá lidi, je vyčerpané a prohraje. Jako Německo v roce 1918, padlo v ČT Bělorusko odpoví na západní sankce. Uhodí na 190 firem. Dopadne to i na Česko Bývalý guvernér Singer má obavy: Ceny v EU vystřelí více, než v Rusku. A odnese to demokracie

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.