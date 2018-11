Česko připravuje klíčový energetický plán. EU požaduje příspěvek k ochraně klimatu

02.11.2018 18:56

Materiál, jenž by měl určit vývoj tuzemské energetiky na dalších dvanáct let dopředu, připravuje nyní Ministerstvo průmyslu a obchodu. Česko totiž musí do konce roku poslat do Bruselu své plány, jak přispět k evropským cílům na ochranu klimatu. Píše o tom server IHNED.cz.