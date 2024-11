Čeští miliardáři už pláčou nad vítězstvím Donalda Trumpa

Vypadá to, že americké volby vyhraje Donald Trump. K nelibosti některých českých miliardářů. Například Ivo Lukačovič, zakladatel Seznamu, sázel na Kamalu Harrisovou. A to doslova – na portálu Fortuna vsadil 20 000 Kč, u kterých dnes po šesté hodině uznal, že o ně přišel.

Tak si trochu opeprime to cekani... pic.twitter.com/W0uP5X7D2C — Ivo Lukacovic (@ilblog) November 4, 2024

Prisel jsem o 20 tisic ?? — Ivo Lukacovic (@ilblog) November 6, 2024

O něco větší nářek je slyšet od českého investora Jana Barty. Ten věštil ještě včera Kamale Harrisové 70 % na vítězství. I on dnes uznal, že „teze nevyšla“. Je to pro něho „úplná noční můra“. Ale prý vždy existuje šance na impeachment, tj. odvolání. Zde ovšem dodejme, že pokud budou mít republikáni Senát a vypadá to, že ano, je šance na zdařilý impeachment nulová.

Totalni nightmare — Jan Barta (@absurdtrader) November 6, 2024

Vzdycky existuje sance na impeachment, v pripade DJT nemala :) — Jan Barta (@absurdtrader) November 6, 2024

Šéfeditor SeznamZpráv Jakub Štos vítězství Donalda Trumpa konstatoval již po čtvrté hodině ranní. S ironickým poznatkem: „Místo ve vězení zpátky v Bílém domě. Amerika, země neomezených možností.“

Místo ve vězení zpátky v Bílém domě. Amerika, země neomezených možností. — Jakub Štos (@JakubStos) November 6, 2024

„Tak je to jasné. Evropa a NATO se musejí připravit na nepředvídatelného Trumpa. O naši bezpečnost se musíme ale postarat sami,“ tvrdí lidovecký europoslanec Zdechovský.

Tak je to jasné. Evropa a NATO se musejí připravit na nepředvídatelného Trumpa. O naši bezpečnost se musíme ale postarat sami. — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) November 6, 2024

„Když vyhraje Trump, bude mě to netěšit hlavně kvůli tomu, že to napumpuje zdejší dezolé scénu. Pokud jde o reálný vliv na svět a na Česko, vůbec nevím, protože Trump každou chvíli říká něco jiného, aby pak ještě něco úplně jiného udělal, přičemž co to bude, neví předem ani on sám. Takže vlastně reálnou obavu mám z té nevypočitatelnosti,“ vyjádřil se také dvacet minut po čtvrté hodině ranní komentátor HN Petr Honzejk.

Když vyhraje Trump, bude mě to netěšit hlavně kvůli tomu, že to napumpuje zdejší dezolé scénu. Pokud jde o reálný vliv na svět a na Česko vůbec nevím, protože Trump každou chvíli říká něco jiného, aby pak ještě něco úplně jiného udělal, přičemž co to bude, neví předem ani on… — Petr Honzejk (@PetrHonzejk) November 6, 2024

Spokojen zřejmě není student mezinárodních vztahů Alexandr Romancov. „Ještě není rozhodnuto, nicméně teď to vypadá, že Biden zabije svůj politický odkaz. Místo toho, aby odstoupil už před rokem, tak nedokázal potlačit ego. Jestli Trump získá i většinu hlasů od občanů, tak se legitimizují události 6. ledna,“ komentoval.

Ještě není rozhodnuto, nicméně teď to vypadá, že Biden zabije svůj politický odkaz. Místo toho, aby odstoupil už před rokem, tak nedokázal potlačit ego. Jestli Trump získá i většinu hlasů od občanů, tak se legitimizují události 6. ledna. pic.twitter.com/G0aQQ7EYLK — Alexandr Romancov (@AGRomancov) November 6, 2024

Bývalý šéf Fora24 tak pesimistický není. „První komentář k americkým volbám. Není důvod k žádné hysterii. Důvody Trumpovy výhry jsou zřetelné. Drahota a únava z levicové agendy, která moc nenabízí. Musíme teď jenom vydržet tanec všech skunků. Ale jestli je to jejich vítězství, to se teprve ukáže,“ říká.

První komentář k americkým volbám. Není důvod k žádné hysterii. Důvody Trumpovy výhry jsou zřetelné. Drahota a únava z levicové agendy, která moc nenabízí. Musíme teď jenom vydržet tanec všech skunků. Ale jestli je to jejich vítězství, to se teprve ukáže. https://t.co/33lXCTwnUW — Pavel Šafr (@pavelsafr) November 6, 2024

„Ženy zkrátka Trump porážet umí. V historii nezůstane jako reformátor, lídr proměny, nýbrž jako prezident, který zabránil výhře ženským kandidatkám a ubránil starý dobrý mužský svět. Amerika, jak jsme ji znali? Ok. Z r. 1958? 1984?“ ptal se a „gratuloval“ komentátor Petr Fischer.

Ženy zkrátka Trump porážet umí. V historii nezůstane jako reformátor, lídr proměny, nýbrž jako prezident, který zabránil výhře ženským kandidatkám a ubránil starý dobrý mužský svět. Amerika, jak jsme ji znali? Ok. Z r. 1958? 1984? Well... Congrats ???? — petr fischer (@petrfischer3) November 6, 2024

„Nově zvolení prezidenti USA v první cestě mimo kontinent většinou míříli za nejbližším spojencem do Velké Británie. Teď to vypadá na Kreml,“ projevil se již bývalý reportér ČT, Jiří Hynek.

Nově zvolení prezidenti USA v první cestě mimo kontinent většinou míříli za nejbližším spojencem do Velké Británie. Teď to vypadá na Kreml. pic.twitter.com/cLI7PNAB98 — Jiri Hynek (@JiriHynek) November 6, 2024

