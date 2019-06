Čeští vojáci dostali na Vítkově vysoká americká vyznamenání

Jedním ze čtyř dnešních vyznamenaných, kteří Bronzovou hvězdu získali, byl i nadrotmistr Milan Ježek ze 42. mechanizovaného praporu v Táboře. Medaili označil především za ocenění práce svých podřízených. „Necítím se tady být oceněn sám. V zahraniční operaci jsem byl se skvělým týmem a také díky tomu jsem mohl toto vyznamenání převzít,“ řekl novinářům.

Poznamenal, že v souvislosti s udělením amerického vyznamenání se mu vybavují obličeje amerických kolegů, s nimiž čeští vojáci v Afghánistánu spolupracovali. „Byli nám oporou, když nám nebylo nejlíp,“ zdůraznil. „Nejdůležitější je pomoc jednotky, když voják přijde za vojákem a řekne mu: ‚Jsem tady proto, abych ti teď pomohl‘. Nejdůležitější je morální podpora, že jsou s námi,“ dodal.

Z Afghánistánu se v nedávné době vrátili i vojáci z velitelství 18. úkolového uskupení české armády mise Resolute Support. Během svého působení vytvořili na základně v Kábulu památník českých vojáků, kteří v Afghánistánu padli. Odhalen byl 21. května. Tvoří jej kámen s pamětní deskou se jmény padlých. Na misi v Afghánistánu zahynulo celkem 14 českých vojáků.

Místo, kde byl vytvořen, patří podle jednoho z organizátorů, nadpraporčíka Lubomíra Volného, k nejnavštěvovanějším na základně, všimne si jej prakticky každý návštěvník základny. „Je to tam celé nově vyspravené, vypadá to tam opravdu moc hezky,“ řekl Volný ČTK. Doufá, že místo budou další české kontingenty rozvíjet. Doplněno by mohlo být o lavičky, přístupovou cestu nebo by u něj mohly být vysázeny borovice. Časem by z místa podle Volného mohla vzniknout klidová zóna.

Velitelem úkolového uskupení v Afghánistánu byl podplukovník František Vilím. „Misi hodnotím pozitivně. Přineslo nám to spoustu nových přátelství i zkušeností,“ poznamenal. Kontingent měl za úkol logisticky či administrativně podporovat další české jednotky, které jsou v Afghánistánu rozmístěny.

Vilím poznamenal, že situace v Afghánistánu se s blížícími se prezidentskými volbami vyostřuje. „Jsou tudíž ze strany koaličních sil a velení mise Resolute Support přijímána opatření, aby se hrozby eliminovaly,“ dodal. Dopad to má podle něj především na české vojáky, kteří opouštějí spojenecké základny. Pozor si musejí v současné době dávat především na vozidla naložená trhavinou.