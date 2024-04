„Němci – naši nejbližší přátelé.“ Festival v Plzni vzbudil vášně

reklama

Kuře, železo a tupláky



Bílé bavorské, respektive norimberské klobásky byste letos pohledali. Zato se v sobotu u stánku s maketou obřího kuřete prodávalo – jak jinak – kuře grilované. Všudypřítomné železné výtvarné roury a artefakty dávaly na vědomí, že se jedná o bývalé depo dopravních podniků, které má od města pronajat jeden významný „kmotříček plzeňské ODS“.

Pilo se hodně z tupláků, taky se malovala německá vlaječka na tvář. Kraťasy s laclem měli na sobě i čeští teenageři, kteří jinak na sebe nevezmou jen tak žádný folklór. „Grüss Gott“, čili „Pozdrav Pán Bůh“, typický to bavorský pozdrav, moc slyšet nebylo.

Zato ochranka v odpoledních a podvečerních hodinách se naběhala, aby vyvedla mnohdy až „do němoty sťatou“ mládež. „To víte, oni neznají silná německá piva a do toho ten tuplák. Když dají tři čtyři, nebo dokonce v průběhu dvou tří hodin, tak to s nima zamete,“ směje se jeden z pořadatelů. A tekla i krev, a to z českých kolen, jak omladina padala pod tíhou bavorského chmele a sladu na kolena. V tom se lišili od jejich bavorských souputníků, kteří sic občas zahalekali, ale jinak se drželi na nohou.





„Lepší“ termín nenajdete…



„To je teda ale úroveň,“ konstatoval muž, kterého jsme se v centru města pozeptali, zda ví, co se za humny děje. „Německý pivo bych neokusil,“ hartusil. „Když jim nechutná pilsnička, tak to už nevím, co by chtěli.“ I přítomní očekávali, že tu bude zastoupeno víc německých pivovárků včetně těch malých bavorských, privátních, jejichž produkty jsou občas k dostání v pivních klubech nebo na pivních slavnostech.

Starší spoluobčané byli v názoru na tuto akci razantnější: „Je to skandál, děláme kamarádství s Němci, a pak si hrajeme na osvobození od Němců. To nemohlo být dřív nebo později, ale zrovna pár dní před výročím konce války?“ konstatuje plzeňská důchodkyně. Starší muž je ještě razantnější: „Tak už tu můžeme rozvěsit i německý vlajky a hákenkrajc,“ odplivne si.



Mladí to ale tak nevidí. „Byl tu i seminář o společných fondech při čerpání dotací,“ pochvaluje si jeden plzeňský vysokoškolák. Když mu vysvětlíme, že hlavně starší občané jsou rozhorleni, nechápe... a pak se pousměje. „To už je dávno, s válkou to přece nemá nic společnýho! Tady už jsou hlavně mladí Bavoráci a těm je to už úplně jedno, ti to vytěsnili, ale my, nevím proč, to pořád připomínáme.“

Další mladík zaslechnul tu řeč a rozhorleně dodává: „Co tady pořád připomínáte starý časy, komanče a Rusáky. Němci jsou naši nejbližší přátelé.“ Dodám, že se asi poněkud mýlí, nejbližší jsou přece Slováci. „Prdlajs, to jsou proruský čobolové, co nechtěj být v Unii. Ať si táhnou s Maďarskem do Severní Koreje,“ vyjádřil svůj názor. „Jedině Němci nám jsou schopni pomoci, když bude třeba. Mají na to finance a prostředky. Klidně bych hlasoval pro připojení nás k nim. Alespoň by byl po těch dezolátech a od putinovských vyznavačů pokoj,“ prohlásil.

Přičemž kapku pozapomněl, že na mírových pochodech v Německu je např. běžně k dostání literatura Marxe či Lenina, což by u nás vyvolalo neskonalý ryk.





Na akci se přišlo podívat i nemálo Ukrajinců, slyšeli jsme tady ruštinu a ukrajinštinu především od mladých lidí a od dobře oblečených mužů a žen středního věku. Ti si právě velmi pochvalovali tuto akci a litovali, že něco takového u nich není. Obdivovali, jak radnice a městský obvod uspořádali tak pěknou akci.

Alles schlecht?

Poněkud „eklhaft“ byla podle slov několika nakupujících hlasová reklama na akci, vysílaná například v hypermarketu Albert. Česko-německé šišlání poněkud vzdáleně mohlo někomu připomínat a evokovat vyzvání „Vzdejte se, nic se, nic vám nestane“.



„Možná příště tu už bude tahle akce přímo v květnových dnech,“ konstatuje další kverulant důchodového věku. „A ještě se dočkáme evropských unijních vlajek a pochodu německého bundeswehru. Nezdá se vám, že se svět dokonale zbláznil?“

„Možná příště tu už bude tahle akce přímo v květnových dnech," konstatuje další kverulant důchodového věku. „A ještě se dočkáme evropských unijních vlajek a pochodu německého bundeswehru. Nezdá se vám, že se svět dokonale zbláznil?"

