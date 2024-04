Zbláznili se. Ta drzost! Mezi Bartošem a Dostálovou to vřelo

reklama

Prvními hosty nedělní Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News byli ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) a jeho předchůdkyně v úřadě za hnutí ANO Klára Dostálová. Přeli se o to, kde se zadrhla digitalizace Česka. Ale začali tím, že se tvrdě pohádali nad důchodovou reformou.

Vztahy opozice a vlády jsou v podstatě na bodu mrazu. Projevuje se to na slovních bitkách o důchodovou reformu, ve které jistou roli sehrál i prezident Petr Pavel, který nechal na Hradě zveřejnit zápis z jednání, čímž odtajnil, že hnutí ANO nezpochybnilo nutnost důchodový systému upravit.

„To, že strany, které v danou chvíli tvoří vládu, tak pokud má většinu, tak ta většina, je to z povahy demokracie logické, tak to ta většina prosazuje,“ poznamenal Bartoš.

Jedním dechem dodal, že v roce 2016 Andrej Babiš prosazoval zvýšení věku odchodu do důchodu na 67 let. A ještě je důležité říct, že se to netýká současných seniorů, že se to týká budoucích generací, zdůraznil Bartoš s tím, že ANO jako vládní strana uznávala nutnost provést reformu, ale jako opoziční strana se stavící proti ní.

Dostálová nabídla odlišný pohled.

„My se musíme podívat na skutečnou reformu důchodového systému, než jen na parametrické změny. My se musíme podívat i na příjmovou stránku toho systému, nejen na výdaje. … Já si myslím, že se tady trochu vyvolává panika, že je potřeba si spíše sednout a debatovat o tom, jak zvýšit příjmy systému,“ volala exministryně.

Poté potvrdila, že pokud bude ANO ve vládě, zasáhne do reformy, kterou prosadí současný kabinet.

„Pokud vláda udělá tyto parametrické změny bez opozice, tak my se na to skutečně podíváme a ty změny upravíme, protože tam je alfa a omega na příjmové straně. Ale máte pravdu, že jsme se nikam neposunuli. My jsme měli komisi s paní Danuší Nerudovou, která to neposunula,“ vyjádřila své mínění Dostálová.

Slovní úder zasadila i Hradu a prezidentovi Petru Pavlovi.

„Byl to podraz jednoznačně od Hradu. Protože zápis musí být verifikován dvěma stranami, má-li být zveřejněn. Představte si, že já bych třeba jednala se svazem měst a obcí a pak zápis z jednání zveřejnila bez souhlasu svazu,“ rozčilovala se Dostálová.

„Ta nedůvěra je obrovská po tom, co se stalo, tak my nevidíme důvod této vládě sdělovat naše know-how, když oni si to stejně chtějí prosadit na sílu. Tak k čemu nás potřebují," rozčilovala se dál Dostálová. „Oni zase přemýšlejí, jak obrat důchodce, než aby řešili příjmovou stranu,“ rozčilovala se dál exministryně v barvách Babišova hnutí.

Bartoš jí hned slovní úder vrátil, když upozorňoval, jak probíhala debata mezi ministrem práce Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) a 1. místopředsedou ANO Karlem Havlíčkem. „Pan Havlíček se trochu kroutil, jak se říká, jako špína nad kanálem. Ale pan Jurečka říká, že je diskusi otevřený,“ poznamenal Bartoš.

Poté vyčinil lidovcům za nápad, že bezdětní lidé budou platit do důchodového systému více peněz. Když to není šikana, tak co to teda je?“ ptal se Bartoš, podle něhož je třeba porodnost povzbudit pozitivními stimuly a ne nějakým trestáním.

Dostálová zašla ještě dál.

„Já nechci používat expresivní výrazy, ale tady musím říct, že se členové vlády úplně zbláznili. Oni nejprve zařízli rodiny v konsolidační balíčku, školkovné zrušili úplně a teď mají tu drzost stavět proti sobě rodiny s dětmi a rodiny bezdětné. Nejen, že my tohle odmítáme. My se o tom postě nebudeme bavit vůbec."

Tománková málem ve vysílání odvolala Bartoše. Co se mu děje „pod zadečkem?“

Terezie Tománková věnovala pozornost i odchodu ministryně pro vědu a výzkum Heleny Langšádlové (TOP 09). Tománková to však trochu popletla, nejprve označila Langšádlovou za ministryni pro místní rozvoj. Ale včas se zarazila. „Já se omlouvám, že jsem vás tady ve vysílání málem odvolala,“ obrátila se omluvně k Bartošovi.

Ten se nad tím pousmál a zdůraznil, že je potřeba, aby se vědě a výzkum věnoval naplno jeden člověk. Osobně byl prý s prací Heleny Langšádlové spokojen a nevidí důvod k jejímu odchodu. „Já mám radši, když lidi makaj, než když o tom mluví, ale nemakaj,“ ocenil Langšádlovou.

Dostálová konstatovala, že by se vláda Petra Fialy (ODS) měla chytit za nos a zrušit více svých ministerstev, čímž by konečně něco ušetřila. „Víte, co se říká na venkově? Brambora k bramboře a Uno je na dvoře,“ poučila Bartoše.

Nakonec došlo i na digitalizaci státu, která se zadrhává. Tedy podle Dostálové. Při pohledu na stavební úřady.

„Pane ministře, já se obávám, jestli vy víte, co se vám pod tím zadečkem děje, protože ti pracovníci stavebních úřadů mají opravdu velké obavy. Vy to spouštíte naostro 1.7. Tam sedí 2 úředníci, jsou tam slovy dva a když jeden onemocní, tak Bůh ví, jak to bude. A vy jste taky řekl, že mohou úředníci využít instruktážní videa. Můžete mě říct, jak bude úředník s pomocí instruktážního videa povolovat třeba nemocnici?“ rozjela se Dostálová.

„Ale vy víte, že nemocnice jsou v úplně jiném gardu,“ rozčiloval se hned Bartoš, který si trval na tom, že se vše stihne.

„Já chápu tu nervozitu těch úředníků, ale my je budeme školit i fyzicky. Ale já chápu, že si třeba někdo vypne kameru a jde si vypit kafe. Mně se tohle stává i u některých kolegů v politickém režimu. Ale pro tyhle případy máme ty instruktážní videa. Ona každá významná změna s sebou přináší nervozitu. Ta zlomová období jsou vždy kritická a my se snažíme, ať už z pomocí instruktážních videí, aby ten přechod byl co nejhladší,“ ujišťoval před kamerami Bartoš.

Dostálová si však trvala na tom, že u stavebních úřadů je zaděláno na velký průšvih. „Já se ptám, co se bude dít, až to celé zkrachuje. A těch otázek je tolik, jako jak je třeba zajištěna bezpečnost dat a tak podobně," vystartovala Dostálová.

Bartoš s Dostálovou nesouhlasil.

„Digitalizuje se jako nikdy. Policie už začala přijímat e-doklady. Je tady portál moje daně, který se rozvíjí. Ano, přechod z analogového do digitálního světa má své problémy, ale i ti učitelé na školách to uvítali,“ vrátil se k podávání přihlášek na střední školy. Od druhého nebo třetího dne to normálně běželo a ty lidi to podali. Ty věci se v digitalizaci prostě dějou, a pokud budou lidé chtít, tak budou digitalizaci využívat víc a víc,“ volal Bartoš.

„Já bych třeba ocenila, kdyby někdo dal do toho systému můj očkovací průkaz, abych třeba věděla, že mi tetanovka proběhla už dávno. Ale to se neděje,“ rozčilovala se Dostálová. Dalším příkladem je podle ní narození dětí, kde stát má všechny údaje na matrikách, ale stejně rodiče nutí obíhat úřady.

