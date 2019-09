Chaboučké! Klaus ml. se vysmál pokusu opozice, jde o Miloše Zemana

Hostem Interview DVTV byl poslanec a zakladatel hnutí Trikolóra Václav Klaus mladší. Hovořil především o slovech prezidenta Miloše Zemana o případném udělení abolice pro ministerského předsedu Andreje Babiše. Celou kauzu kolem premiéra Klaus označil za „souboj politických policistů“. Hovořilo se i o ústavní žalobě na prezidenta Zemana, tu poslanci Trikolóry dle Klausových slov nepodpoří. Označil to za „právnicky chaboučké“. Sám by prý byl pro, aby se možnost udělování milostí prezidentovi úplně odejmula. Během rozhovoru pak moderátorka Daniela Drtinová nevynechala ani milost prezidenta Václava Klause.

Klaus řekl, že v programu jeho hnutí je právě odpolitizování policie a nekloní se žádné z těchto „partiček“. Prezidenta kritizovat nechtěl, jelikož má k jeho instituci úctu. Podotkl, že nekritizoval ani oba předchozí prezidenty Václava Havla a Václava Klause.

To, že by svou případnou abolici kontrasignoval samotný Babiš, dle Klause je „trošku absurdní“. Poznamenal, že takovouto změnu prosadily politické síly, které zřejmě netušily, „kam až by to mohlo dojít“.

Klaus promluvil i k ústavní žalobě na prezidenta. K té se poslanci z jeho partaje nepřipojí. „Máme pro to důvody zejména ústavní, protože kdyby zákonodárci chtěli, tak by napsali do Ústavy, že premiér jmenuje členy vlády, nebo že prezident je jmenuje do tří dnů. Napsali to jinak,“ říká. Tohoto prostoru pak, jak připomíná, využívali i předchozí prezidenti. A vzpomenul i příklad takového jednání: „Můj otec, jestli si pamatuji, odmítl rekonstruovat Grossovu vládu, ta mezitím padla.“ Moc by podle jeho slov „měla pocházet z lidu, z voleb“, a ne z toho „jak se vyspí nějaký soudce“.

„Mně to přijde právnicky chaboučké, taková ta nečinnost, protože třeba my jako poslanci jsme už měli tři roky projednat zprávu České televize. Doposud projednána nebyla, je to taky v zákoně,“ pokračoval Klaus s tím, že by si tak poslanci mohli dávat ústavní žalobu sami na sebe.

A pak se Drtinová zeptala, zdali máme prezidenta, kterému se nedá věřit. Mířila tím na Zemanova slova v kampani před volbami, že „nesáhne k abolici, protože by se tím jen zesměšnil“, či že nedá milost Jiřímu Kajínkovi. Klaus na to pronesl, že „každý svého štěstí strůjcem“ a „každý za své výroky nese zodpovědnost“. Úřad prezidenta by měl dle jeho mínění sjednocovat republiku. Současnou rozpolcenost Klaus vidí v souvislosti s příchodem přímé volby hlavy státu. To označil za nešťastné.

Drtinová nevynechala ani kontroverzní udělení milosti prezidentem Václavem Klausem. Klaus mladší k tomu říká, že „pakliže zákonodárci dávají prezidentovi právo udělit milost, tak ten prezident ji uděluje“. Kritizoval přitom délky soudních řízení, připustil ale, že to bylo „politické selhání“.

Pokud by se mělo v Poslanecké sněmovně hlasovat o upření možnosti udělování milostí prezidentu, Klaus by byl pro. A udělování milostí označil za „překonanou věc“.

autor: rak