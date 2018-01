Chce Martin Schulz někoho vymlátit? táže se Jozef Banáš. A píše, kdo to byl Havel a kdo je skutečně Merkelová

Kdyby „matka Evropy“ Angela Merkelová byla premiérkou v nějaké menší zemi, třeba na Slovensku, s jejími rétorickým schopnostmi a charismatem by po ní neštěkl ani pes. A to samé platí o nové „kometě“ jménem Emmanuel Macron. Nejpřekládanější slovenský spisovatel a současně významný znalec evropského politického zákulisí, exdiplomat Josef Banáš, považuje za talentovanějšího rétora nejen Roberta Fica a Vladimíra Mečiara, ale i Mikuláše Dzurindu.

V rozhovoru pro ParlamentneListy.sk nejprve zavzpomínal na rozdělení Československa. Slovensku podle něj prospělo hlavně v tom, že musí za své věci zodpovídat samo a nemůže se vymlouvat na Čechy. Banáš ale odmítá, že by předtím za Československa docházelo k nějakému utlačování. On sám prý na federálním ministerstvu zahraničí zažil, že když Slovák chtěl, neměl problém se prosadit.

Pak se zamyslel nad posledními 25 lety z pohledu světové politiky a došel ke skeptickému závěru – za celou tu dobu se v Evropě neobjevil politik, který by se dal označit za skutečně významnou osobnost. Snad jediným, kdo se blíží politikům formátu Konráda Adenauera nebo Charlese de Gaula je podle Banáše Vladimír Putin.

Pokud jde třeba o Václava Havla, Banáš se obává, že byl spíše produktem PR než skutečnou politickou osobností. „Když skončil komunismus, hrály se Havlovy hry asi v 250 divadlech po celém světě. Když padl komunismus a stal se prezidentem, postupně se jeho dramata hrát přestávala a dnes už ho nehrají skoro nikde, pokud vím, tak ani v jeho rodném Česku. Ale kdyby byl skutečně velký dramatik, tak se jeho hry přece hrají pořád,“ myslí si Banáš, nejpřekládanější slovenský spisovatel.

Potom se Banáš zamyslel nad současným světem a Evropskou unií. Plány na posilování její role, naposledy prezentované velmi ultimativně předsedou německé sociální demokracie Martinem Schulzem, zapadají prý do kontextu globalizace, kterou Banáš nazývá „odnárodňování“.

„Schulzův projekt bych nenazval „Spojené státy evropské“, ale spíš „Spojené státy německé“. Proto taky euro nazývám „nová marka“. A tady je podle mě také třeba hledat hlavní důvod, proč Britové vystupují z EU. Pochopili, že německá hospodářská dominance se zvýrazňuje,“ dodává exdiplomat.

Podle něj nemůže být Slovensko součástí „zdravého jádra EU“, pokud by to současně znamenalo napjaté vztahy s Ruskem. Stabilita v Evropě podle něj v historii vždy byla pouze tehdy, když byl vztah Ruska a Německa jako nejvýznamnějších hráčů vybalancovaný. A Slovensko s dalšími středoevropskými národy by podle něj mělo být zprostředkovatelem tohoto balancu.

Pokud jde o Schulzův projekt, kopírující Spojené státy americké, je to podle Banáše nerealizovatelný nesmysl. „Amerika vznikla tak, že tam přišli Evropané, vymlátili Indiány a založili USA. Ale koho chce pan Schulz vymlátit tady?“ ptá se.

Nesmyslem je podle něj i budování společné evropské armády. Zejména poté, co se ukázalo, že Evropané nejsou schopni zastavit ani neozbrojené imigranty s mobilem v kapse. Pokud by tato armáda byla namířena proti Rusku, tak Banáš evropské politiky jednoznačně varuje: „Stalo by se totéž, co za první světové války. Masy Slovanů z řad rakousko-uherské armády při první příležitosti zběhly do ruského zajetí. A nedovedu si představit, že by i německý, francouzský nebo maďarský voják šel dnes bojovat proti Rusku na základě nějakého vykonstruovaného obvinění,“ dodává.

