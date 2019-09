Chce se mi zvracet! Jste drzí! Dusno kolem Grety, Klára Slámová přitvrdila

„Kde berete vůbec tu drzost psát o Gretě jako o loutce jiných a o spratkovi, který by podle vás potřeboval přinejmenším nafackovat, ne-li něco horšího, když sami nemáte ani na to, abyste na úrovni diskutovali o základních tématech, a raději sdílíte směšné citáty a hoaxy,“ obula se zostra politička a advokátka Klára Long Slámová na svém Facebooku do kritiků švédské aktivistky Grety Thunbergové. A lidé jí v komentáři přitakávají. „Začínám mít problém se jako Čech představovat. Ještě že nikam nejezdím,“ napsal jeden z uživatelů sociální sítě pod její příspěvek s tím, že prý „Českem vládne závist a nenávist“.

Anketa Líbí se vám projevy Grety Thunbergové? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 11738 lidí

„Kdo z vás dokázal oslovit miliony lidí po celém světě a stát se symbolem, který nemá za posledních x let obdoby? Kdo z vás umí komunikovat, či dokonce přednášet v cizím jazyce na úrovni rodilého mluvčího?“ táže se Slámová dále a poznamenává, že „není náhoda, že nejvíc urážek padá zrovna od těch, kteří neumějí ani svůj mateřský jazyk“.

A pak se Slámová vůči kritikům Grety vymezila ještě jasněji. „Není náhoda, že ty nejhorší vulgarity na adresu Grety vykřikují lidé, kteří se v minulosti vymezovali proti různým jednotlivcům i skupinám a přáli jim mnohdy i smrt (!). Kde berete vůbec tu drzost psát o Gretě jako o loutce jiných a o spratkovi, který by podle vás potřeboval přinejmenším nafackovat, ne-li něco horšího, když sami nemáte ani na to, abyste na úrovni diskutovali o základních tématech a raději sdílíte směšné citáty a hoaxy. Ta slečna, do které se trefujete od své umaštěné klávesnice, dokázala víc než vy všichni její hejtři dohromady,“ napsala.

Reakce v komentářové sekci pod příspěvkem Long Slámové jsou pak z větší části souhlasné. Jiří Borovec se však negativně vyjádřil k počátku projevu švédské aktivistky. „Souhlasím, nicméně začátek jejího projevu byl naprosto děsivý – toť můj názor,“ podotkl.

Slámová je naopak s emotivností projevu spokojená. Thunbergová podle ní hovoří na „vědecké úrovni“: „Je emotivní, a to je dobře. Kdyby mluvila jako robot a jen mechanicky odříkávala něco, co by ji někdo naučil, nikdo by o ní nevěděl. Ta holka je schopna bavit se fundovaně v každém rozhovoru, je ve svém věku schopna hovořit na vědecké úrovni. A to, že jí prostě něco ‚se.e‘, je jedině dobře, protože ji to posouvá dál.“

A uživatel Martin Tojnar pak podotkl: „Českem vládne závist a nenávist!“ A setkal se se souhlasem Slámové. „Ano, nikde jsem se s tím ve světě v takové míře nesetkala jako v Čechách,“ přitakávala, načež Tojnar doplnil, že má problém se i „představovat jako Čech“. „Začínám mít problém se jako Čech představovat. Ještě že nikam nejezdím,“ dodal.

